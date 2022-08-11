7 неприятных признаков старения: Как избавиться от каждого из них

Практиковать гимнастику для лица и шеи следует женщинам после 35 лет. Выполнять упражнения важно каждый день. Уделив всего 10-15 минут в день, вы гарантированно предотвратите морщины и замедлите процессы старения.

Каждая женщина хочет максимально продлить молодость и красоту. Но мимические морщины, возраст, вредные привычки, стрессы, неправильное питание – все это дает о себе знать, отражаясь на нашем лице. Чтобы исправить ситуацию, многие обращаются к пластической хирургии, различным инъекциям и другим радикальным косметологическим методам. Не стоит впадать в крайности, ведь существует более лояльный метод, о котором вы узнаете, дочитав статью.

Краткая характеристика 7 основных признаков старения лица

1. Низкие брови

Когда ослабевает тонус мышц вокруг глаз, область под бровями начинает опускаться, выглядеть

тяжелой. Особенно хорошо это заметно в профиль.

Делая упражнение на подъем лба, вы укрепляете мышцы вокруг глаз и мышцы скальпа, и область бровей поднимается естественным образом. Вы также укрепите крошечные, но чрезвычайно важные мышцы век, благодаря чему вся область вокруг глаз выглядит гладкой и молодой.

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2. Набрякшие веки

Даже если вы сногсшибательная, шикарная кинозвезда или свежеотшелушенная красотка, нет способа избежать нависания век, по мере того как вы становитесь старше. Операция на веках — третья по распространенности хирургическая процедура на сегодняшний день. Набрякшие или тяжелые, нависшие веки могут быть фамильной чертой, а могут быть просто жестокой наградой возраста.

Упражнение для расширения глаз укрепит верхние веки таким образом, что мышцы станут сильнее, и глаза откроются и будут казаться больше, более круглыми, придавая вам тот юный вид, которым мы все хотели бы обладать. Глаза станут мерцающими и более живыми.

3. Низко опущенные, плоские щеки

Три злейшие врага лица: наследственность, возраст и гравитация. По мере того как атрофируются мышцы щек, лицо начинает терять округлость, выглядит плоским, как доска. Не слишком приятное зрелище.

4. Недостатки носа

Помните Пиноккио? Кукольного мальчика, который ожил с помощью волшебства. Если он говорил неправду, нос его вырастал. Нам же не нужно лгать, чтобы наши носы удлинялись. С возрастом это происходит само собой. По мере того как ослабевают и обвисают мышцы щек, вокруг крыльев носа начинает образовываться пустая область. В то же время гравитация тянет наш нос к земле, и мышцы вокруг рта постепенно теряют форму и тонус. Чтобы сохранить нос молодым и крепким, вам необходимо развивать крошечные носовые мышцы, расположенные под ноздрями.

5. Тонкие, испещренные морщинами, жесткие губы

С годами губы и область вокруг них начинают утончаться и западать. Напряжение, курение, солнце и мимические привычки — вот причины такого состояния губ. Это не добавляет красоты, дамы и господа, только годы. А поскольку иссохшие, поблекшие губы никому не нравятся, с этим нужно что-то делать.

6. Обвисшая челюсть и/или двойной подбородок

Наследственность играет важную роль, когда речь заходит о форме и тонусе мышц челюсти и подбородка. Говорят, что к пятидесяти годам каждый имеет то лицо, которое он заслуживал. Они промахнулись лет на двадцать. В действительности уже примерно к тридцати годам линия нижней челюсти и подбородок могут начать потихоньку обвисать, опускаться и терять четкость и тонус. Вы выглядите постаревшим и физически слабым человеком. Можно значительно улучшить очертания и тонус линии челюсти, если выполнять упражнение для укрепления челюсти и шеи, а также упражнение для усиления тонуса подбородка. Крепкий, четкий овал лица придает человеку уверенность в себе.

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7. Жеваная, в складках шея

Все мы видели людей, даже относительно молодых, шея которых выглядела жеваной или мятой. Для индейки это, пожалуй, подойдет, но вряд ли добавит привлекательности человеку. Такая шея обычно бывает у тех, кто слишком много был на солнце и/или не делал достаточно упражнений, укрепляющих мышцы шеи. Чаще это просто связано со старением. Поскольку кожа на шее тонкая, она отражает возраст больше, чем другие части тела.

Чудо-фитнес Маджио для борьбы с первыми признаками старения

Кэрол Ди Маджио создала комплекс упражнений, который позволяет задействовать сразу 57 мышц лица, что крайне эффективно в борьбе с первыми признаками старения. Отеки, обвисшая и дряблая кожа, второй подбородок, морщины вокруг губ, глаз, впалые щеки – все это исчезнет, если систематически практиковать рекомендованные К. Маджио упражнения.

Предлагаем вашему вниманию несколько простых и эффективных движений для:

Глаз. Упражнение прорабатывает и укрепляет кольцевую мышцу, расположенную вокруг век, что позволяет визуально увеличить глаза, устранить дефекты, сделать взгляд живым и ярким. Прижмите указательные пальцы к уголкам глаз с внешней стороны, средние – с внутренней. Слегка надавите и сощурьте нижние веки. Держите мышцы в напряжении. Повторите движение 10 раз.

Лба. Указательные пальцы надо расположить над бровными дугами, параллельно им. Взгляд направлен вверх. Необходимо давить пальцами на лоб и опускать их вниз, одновременно толкая брови вверх. Повторить движение надо 10 раз. После заданного количества повторений, поднимите брови вверх и надавите на них. Удерживайте положение, пока не почувствуете жжение. Ощутив покалывание, старайтесь зафиксировать положение на 30 секунд, а затем расслабьтесь.

Шеи. Упражнение надо делать лежа. Примите исходное положение, положите ладони на переднюю поверхность шеи, далее оторвите голову от пола на высоту 2-3 сантиметра, зафиксируйте положение, и вернитесь в горизонтальную плоскость. Надо почувствовать, как каждый мускул напрягается, а затем расслабляется.

Носа. Упражнение позволяет ускорить кровообращение и лимфоток в области носа и верхней губы, за счет чего можно скорректировать эти участки. Надавите указательным пальцем на кончик носа, затем максимально опустите нижнюю губу, постарайтесь опустить вниз ноздри. Зафиксируйте положение на 1-2 секунды, потом расслабьтесь. Количество повторений 10-20 раз.

Губ. Для улучшения контура губ прекрасно подойдет следующее упражнение. Лягте на пол, сомкните губы так, как будто вы обижены, но не стискивайте и не сжимайте их. Кончиком пальца начните стучать по середине губ. Затем отведите руку в сторону, почувствуйте жжение. После этого предстоит выполнить 10 вибрирующих движений вверх и вниз, а в конце расслабить мышцы, подув сквозь сжатые губы так, чтобы ощутить вибрацию. Дополнительно можно прорабатывать носогубные складки, челюсть, щеки, подбородок.

Занимайтесь систематически, получайте удовольствие от тренировок, придерживайтесь рекомендаций, и результат не заставит себя долго ждать. Первый эффект можно заметить уже через неделю после интенсивных тренировок.опубликовано econet.ru.

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