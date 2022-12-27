7 показателей здоровья, о которых ВАЖНО знать каждой женщине

Показатели ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ, о которых обязательно нужно помнить: артериальное давление, уровень холестерина, обхват талии, уровень сахара в крови, минеральная плотность костной ткани, тиреотропный гормон.

Женское здоровье нуждается в постоянном внимании и бережном отношении. К тому же всем известно, что любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Поэтому профилактические меры являются самым мудрым подходом в отношении женского здоровья. Женщины, запомните эти цифры! Зная их, вы будете иметь возможность на ранних стадиях выявить опасные заболевания и вовремя начать лечение.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Вот показатели, которые обязательно нужно помнить

Артериальное давление

Уровень холестерина

Тиреотропный гормон (ТТГ)

Уровень сахара в крови

Минеральная плотность костной ткани

Обхват талии

Общий анализ крови

Другие важные показатели

✅1. Артериальное давление

Медики называют высокое давление молчаливым убийцей, потому что у него нет симптомов. До тех пор, пока ваше давление не станет критически высоким, вы вряд ли ощутите это. Именно поэтому очень важно регулярно измерять его. Норма, к которой вы должны стремиться – 120/80.

✅2. Уровень холестерина

Ваш общий уровень холестерина состоит из двух видов – «хорошего», или же холестерина липопротеидов низкой плотности, и «плохого» — холестерина липопротеидов высокой плотности. Нормой считается уровень «плохого» холестерина в пределах 100, и «хорошего» в пределах 60. Но на самом деле, чем ниже уровень, тем лучше. Проверяйте уровень холестерина хотя бы раз в год.

✅3. Тиреотропный гормон (ТТГ)

1 из 10 человек (чаще всего женщины) хотя бы раз в жизни имел проблемы с уровнем этого гормона. ТТГ — это гормон щитовидной железы, который также стимулирует синтез горомнов Т3 и Т4. Вместе они обеспечивают энергетический баланс организма, синтез белка, регулируют функции кишечника и менструальный цикл, налаживают работу центральной нервной системы, органов слуха и зрения. Потребности проверять этот гормон ежегодно нет, однако если вы стали страдаете от беспричинной усталости, проблем с пищеварением и перепадов веса, обратитесь к врачу и сдайте тест на этот гормон. Его норма для взрослого человека колеблется в пределах 0.4 до 4.5 мЕд/л.

✅4. Уровень сахара в крови

Гликированный гемоглобин (HbA1C) — это анализ крови на сахар, который показывает уровень глюкозы в крови. Этот показатель измеряется в процентах: чем больше сахара в крови, тем выше процент гликированного гемоглобина. Нормой считается 5,7 % и меньше. Если ваш показатель выше 5,7 – у вас повышенный риск развития сахарного диабета. Уровень 6,4 называют состоянием преддиабета. Вам нужно срочно переходить на низко-углеводную диету и наблюдаться у врача. Рекомендуется сдавать этот тест раз в год.

✅5. Минеральная плотность костной ткани

Этот анализ определяет плотность ваших костей и, соответственно, их ломкость и риск развития остеопороза. Ваша цель – уровень от 1 до –1. Если ваши показатели выходят за пределы этих цифр, у вас низкая масса костей, или же остеопороз. Женщинам после 65 лет нужно сдавать этот анализ ежегодно. Тем, кто моложе, этот анализ показан только в том случае, если у вас были переломы или имеется наследственная предрасположенность к заболеваниям костей.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

✅6. Обхват талии

Обхват талии — это не только показатель красоты. Врачи утверждают, что он может сказать о вашем здоровье больше, чем индекс массы тела. Он измеряется под пупком и в норме не должен превышать 89 сантиметров. Если же ваш показатель выше – у вас могут быть проблемы с метаболизмом, повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Следите за объемами своей талии, и если вы заметите резкие и стремительные изменения, это может быть еще и признаком рака груди.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

✅7. Общий анализ крови

Клинический анализ крови включает в себя показатели гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов, а также другие важные показатели. С помощью этого теста врач может определить, не страдаете ли вы от анемии и нет ли в вашем организме воспалительного процесса. Этот анализ также рекомендован в составе ежегодного медицинского обследования.

✅Другие важные показатели

Цифры, описанные выше, должны быть известны каждой женщине. Но в зависимости от вашего возрата, истории болезней и наследственной пердрасположенности вам следует включить в список своего ежегодного обследования и другие анализы. В частности, врачи рекомендуют проводить пробу функции печени и почек, особенно после 35 лет.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet