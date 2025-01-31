7 признаков опасных проблем со здоровьем

Многие болезни бывают обнаружены только на поздних сроках, в то время как ранняя диагностика увеличивает шансы на полное излечение. Как проводить самодиагностику - читайте далее.

Наряду с потрясающими успехами высоких технологий, применяемыми в медицине, существуют проверенные временем методы диагностики, которые позволят вам определить, больны вы или нет. Они просты, доступны и недороги, но от этого не менее эффективны.

Как самостоятельно выявить проблемы со здоровьем

1. Дефицит железа

Ведет к быстрой утомляемости и ослаблению иммунитета.

Железо входит в состав гемоглобина, который в свою очередь обеспечивает кислородом все клетки организма. При дефиците железа человека могут беспокоить слабость, быстрая утомляемость, головокружения, учащенный пульс, сердцебиение. Дефицит железа — не редкость. Это состояние может развиваться при несбалансированной диете, голодании, в периоды повышенной потребности организма в железе, в том числе в периоды бурного роста у детей и подростков, у женщин – во время беременности.

К дефициту железа приводят болезни желудочно-кишечного тракта и хронические кровопотери, в частности обильные месячные у женщин, потери крови при полипах, язвах, геморрое.

Домашний тест: Внимательно посмотрите на себя в зеркало. Необычная белизна слизистой глаз, а также десен, кожи ладоней — характерный признак снижения количества гемоглобина.

Как быть дальше? Обратитесь к врачу. Анализ крови прояснит картину. При диагнозе железодефицитной анемии и подозрении на нарушение всасывания железа или усиленной потере крови проводится обследование у гинеколога и уролога, а также обследование желудочно-кишечного тракта. В особо тяжелых и непонятных случаях требуется пункция костного мозга.

2. Бронхиальная астма

Является одним из самых распространенных аллергических заболеваний. Однако во многих случаях болезнь остается недиагностированной, хотя она способна превратить жизнь человека в непрерывную борьбу, а если ее не лечить — привести к тяжелым осложнениям. К сожалению, далеко не всегда врачи вовремя распознают болезнь.

Домашний тест:

Об астме следует подумать, если у вас бывает:

кашель в ночное время

кашель и свистящие хрипы после физических нагрузок

кашель, свистящее дыхание, чувство заложенности в груди после контакта с аллергеном

эпизоды свистящего дыхания

если вам приносят облегчение противоастматические препараты

Как быть дальше? При появлении этих симптомов нужно обратиться к врачу. Врач назначит специальные исследования, в их числе — спирометрия, которая помогает определить степень обструкции бронхов и их реакцию на провоцирующие факторы.

3. Инсульт

Страшный диагноз, после которого жизнь пациента и его родственников меняется кардинальным образом. Чтобы выяснить, есть ли у вас предрасположенность к инсульту, попробуйте прямо сейчас протестировать себя. Чем больше из перечисленных ниже пунктов относится к вам, тем выше вероятность того, что у вас может развиться инсульт. Любой из пунктов — это фактор риска.

Домашний тест:

О повышенном риске инсульта можно говорить, если:

один или более из ваших кровных родственников перенес инсульт или инфаркт миокарда

у вас плохая свертываемость крови

в артериях, питающих головной мозг, найдены атеросклеротические бляшки

вы страдаете артериальной гипертонией или мерцательной аритмией

вы больны сахарным диабетом

вы курите или злоупотребляете алкоголем

вес тела у вас значительно больше нормы

вы ведете малоподвижный образ жизни

у вас повышен уровень холестерина в крови

Пожилой возраст и мужской пол также увеличивают риск инсульта.

Как быть дальше? Даже если вы обнаружили у себя некоторые факторы риска, паниковать не следует. Современная медицина позволяет на восемьдесят процентов снизить риск развития инсульта. Вопрос о необходимости приема лекарственных препаратов решит врач, но прежде всего, необходимо изменить образ жизни: соблюдать диету с ограничением приема животных жиров и поваренной соли, отказаться от курения, нормализовать массу тела, снизить потребление алкоголя, адекватно увеличить физические нагрузки.

4. Неконтролируемый диабет

В два раза увеличивает риск сердечной патологии и уменьшает продолжительность жизни на 10–15 лет. По данным мировых исследований, количество больных, страдающих диабетом, составляет свыше 270 миллионов человек. Диабет 2-го типа чреват тяжелыми осложнениями, приводящими к полной потере трудоспособности и преждевременной смерти. Однако часто болезнь не диагностируется в течение длительного времени. Одно из исследований показало, что на каждый диагностированный случай диабета 2-го типа приходится один недиагностированный.

Домашний тест:

Ответьте на вопросы и подсчитайте баллы.

Сколько вам лет? (до 45 лет — 0 баллов; 45–54 лет —2; 55–64 года — 3; старше 65 лет — 4).

Какой у вас индекс массы тела? Чтобы подсчитать его, вес в килограммах нужно разделить на рост в квадрате (ниже 25 кг/м2 — 0 баллов; 25–30 кг/м2 — 1; больше 30 кг/м2 — 3).

Какой у вас объем талии? (для мужчин: меньше 94 см — 0 баллов; 94–102 см — 3; больше 102 см — 4; для женщин: меньше 80 см — 0; 80–88 см — 3; больше 88 см — 4).

Часто ли вы едите овощи, фрукты и ягоды? (каждый день — 0 баллов; не каждый день — 1).

Занимаетесь ли вы спортом по крайней мере 3 часа в неделю? (да — 0 баллов; нет — 2).

Принимали ли вы когда-нибудь лекарства для снижения давления? (нет — 0 баллов; да — 2).

Находили ли у вас повышенный уровень сахара в крови? (нет — 0 баллов; да — 5).

Был ли у ваших кровных родственников диабет? (нет — 0 баллов; да: дедушка/бабушка, тетя/дядя, двоюродные братья/сестры — 3; да: родители, брат/сестра — 5 баллов).

Как быть дальше? Если вы набрали 12–14 баллов, не исключено, что у вас преддиабет, и вам необходимо изменить образ жизни. Врач даст вам соответствующие рекомендации. Если вы набрали больше 15 баллов, у вас может быть диабет 2-го типа. Проверьте уровень сахара в крови. Возможно, вам понадобятся препараты для контроля уровня сахара.

5. Жировые отложения в области живота

Увеличивают риск преждевременной смерти, даже если у вас нет лишнего веса. Окутывая внутренние органы — печень, почки, поджелудочную железу – а также крупные сосуды, расположенные в брюшной полости, жир нарушает их работу, меняет ход обменных процессов. Все это приводит к сбоям в работе внутренних органов, а затем к развитию различных заболеваний.

Домашний тест: Разденьтесь по пояс и встаньте перед зеркалом. Оберните вокруг талии сантиметровую ленту так, чтобы она располагалась под ребрами на уровне пупка. Не надо задерживать дыхание или слишком туго стягивать сантиметр. Запишите цифры. Затем измерьте окружность бедер — сантиметровая лента должна охватывать самую объемную часть бедра.

Как быть дальше? Риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается при объеме талии у мужчин больше 94 см, у женщин — больше 80 см. Еще более точный показатель центрального типа ожирения — отношение окружности талии к окружности бедер: больше 1,0 у мужчин и больше 0,85 у женщин.

Как уменьшить объем талии? В этом вам помогут занятия спортом и средиземноморская диета (побольше овощей, зелени, рыбы, хлеба из злаков, орехов и оливкового масла, богатого ненасыщенными жирами). В отличие от жира, который откладывается на бедрах, жир в области живота расщепляется намного быстрее, поэтому от него будет не так трудно избавиться.

6. Рак молочной железы

Занимает центральное место среди онкологических заболеваний у женщин. Проблема в том, что болезнь часто выявляется на поздних сроках, в то время как ранняя диагностика увеличивает шансы на полное излечение. Обнаружить болезнь на ранней стадии поможет самообследование молочных желез. Его следует проводить ежемесячно, в первые дни после окончания менструации.

Домашний тест: Осмотрите перед зеркалом форму груди и внешний вид кожи и соска, сначала, опустив руки вдоль тела, затем подняв их вверх. Прощупайте каждую грудь тремя пальцами: указательным, средним и четвертым. Начните с верхней внешней четверти и продвигайтесь по часовой стрелке. Не надавливайте чересчур сильно. Сожмите сосок между большим и указательным пальцами. Обратите внимания, нет ли выделений. Продолжите обследование в положении лежа — вновь по часовой стрелке. Пальпируйте область подмышечных впадин справа и слева.

Следует обращать внимание на все изменения груди, в том числе: нагрубание, наличие новообразований, припухлостей; покраснение, воспаление, стянутую или отекшую кожу, выделения из сосков.

Как быть дальше? Если вы заметили какие-либо изменения, обязательно обратитесь к гинекологу. Возможно, потребуется дополнительное обследование. Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение — это хороший шанс сохранить здоровье. И не забывайте, что самообследование — это не повод отказываться от регулярных (раз в год) проверок у гинеколога и проведения маммографии.

7. Депрессия

Не только негативно влияет на качество жизни человека, но и нарушает работу многих органов и систем организма. Уныние, подавленность, равнодушие, безразличие, нежелание что-либо делать — все это признаки депрессивного расстройства.

Домашний тест: Чтобы отличить просто плохое настроение от депрессии, ответьте на вопросы:

В течение последнего месяца вас часто посещало плохое настроение, чувство подавленности и безысходности?

В течение последнего месяца вы часто замечали, что утратили ко всему интерес и перестали получать удовольствие от жизни?

Как быть дальше? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответите «да», пожалуйста, сделайте над собой усилие и обратитесь за профессиональной помощью. Различные психотерапевтические методики, иногда в сочетании с антидепрессантами, дают хорошие результаты.опубликовано econet

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