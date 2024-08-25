7 признаков того, что вам нельзя пить молоко

7 признаков, обнаружив которые, вам стоит незамедлительно перестать пить молоко. Будьте внимательны к своему здоровью!

Молочная продукция – это сложная тема. Молочные рекламные кампании вместе с молочной промышленностью заставили нас верить в то, что молоко – это самый лучший источник кальция. Но в действительности есть очень много исследований, которые доказывают, что на самом деле молоко вовсе не обладает такой пользой.

Нельзя пить молоко: 7 признаков

Вы регулярно ощущаете вздутие

Боль в желудке

У вас обильное выделение газов

Вы частенько сталкиваетесь с диареей, которая продолжается дольше двух дней

У вас зудит и чешется кожа

Несколько членов вашей семьи умерли от рака

У вас присутствуют проблемы с кожей

Медицинский журнал BMJ в 2014 опубликовал авторитетное исследование, в котором участвовали больше 61 000 женщин. В итоге было доказано, что женщины, которые пили много молока, были подвержены гораздо более высокому риску переломов, по сравнению с теми, кто пил меньше молока. Более того, женщины, употребляющие много молока, даже умирали гораздо чаще.

Молоко и молочные продукты

Также исследования показали, что есть очень сильная связь между пьющими молоко детьми до 14 лет и диабетом. Если вам и этого недостаточно, то добавим, что женщины 26-46 лет, в рационе которых присутствует много молочных продуктов, подвержены очень высокому риску развития рака молочной железы.

Это все очень страшно, но существуют и более распространенные причины того, почему человек решает отказаться от молочных продуктов. Рассказываем вам о семи признаках, обнаружив которые вам следует сразу же перестать пить молоко.

Непереносимость лактозы

1. Вы регулярно ощущаете вздутие

Для того, чтобы в нашем организме лактоза правильно переваривалась и усваивалась, у человека должен быть фермент под названием лактаза. У самых маленьких детей проблем с лактазой нет, ее в маленьких организмах предостаточно, так как им необходимо переваривать молоко, из которого по большей части состоит их рацион.

Но с возрастом наш организм вырабатывает лактазы все меньше, потому что взрослому человеку молоко больше не нужно. По этой причине употребление молока может вызывать вздутие живота.

Согласно данным статистики, большинство латиноамериканцев, индийцев, европейцев, 74% коренных американцев, 98% населения юго-восточной Азии, 70% афроамериканцев, 90% азиатских американцев страдают от того, что не переносят лактозу.

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2. Боль в желудке

Как правило, боль в желудке практически всегда сопровождает вздутие. Если в тонком кишечнике лактазы недостаточно, то молоко не может усвоится до конца. Это мешает процессу переваривания, вызывает покалывание и боль.

Вас может тошнить, вы можете слышать урчание и испытывать боль. Некоторые даже отмечают появление судорог и острых болей.

3. У вас обильное выделение газов

Когда переваривание лактозы не происходит должным образом, неусвоенный сахар оказывается в ловушке в нашем толстом кишечнике. Там он начинает бродит, что, естественно, не может привести ни к чему хорошему.

Из вашего желудка могут доноситься смешные звуки, живот может урчать. И в конце концов это приводит к довольно неприятному явлению – метеоризму.

4. Вы частенько сталкиваетесь с диареей, которая продолжается дольше двух дней

Если вам не понаслышке знакомы предыдущие три симптома, то этот вряд ли вызовет у вас удивление. Однако, от этого менее неприятным он не становится.

В очень многих случаях, когда у человека присутствует непереносимость лактозы, он замечает, что вовсе не вся молочная продукция приводит к таким результатам.

Человек может обнаружить, что, к примеру, сыр и сливки не способствуют появлению диареи, а происходит она именно из-за молока. Однако, чтобы проверить это, для начала вам следует полностью избавить свой рацион от молочной продукции, а затем постепенно включать продукты, по очереди.

Влияние молока

5. У вас зудит и чешется кожа

В большинстве случаев кожный зуд вскоре после принятия молока связан с аллергией на этот продукт, а не с непереносимостью лактозы. Несмотря на то, что чаще всего от аллергии на молоко страдают дети, взрослых тоже нельзя списывать со счетов.

Аллергия на молоко появляется тогда, когда наша иммунная система начинает отрицательно реагировать на любой молочный продукт, воспринимая его как опасное и чужеродное вещество.

Когда такое вещество поступает в нашу пищеварительную систему, самой распространенной реакцией организма является кожный зуд.

6. Несколько членов вашей семьи умерли от рака

Уже давно доказана связь между употреблением молочных продуктов и опасностью развития онкологических заболеваний. Если женщина часто пьет молоко, то у нее существенно повышается риск развития рака молочной железы.

В молоке присутствует гормон под названием IGF-1, который связан с развитием некоторых других видов рака, в том числе рака легких, рака простаты и рака толстой кишки.

Не так давно британский журнал по онкологическим проблемам (British Journal of Cancer) рассказал об интересном исследовании, в котором участвовали 23000 гражданина Швеции. Все участники обладали непереносимостью лактозы, а их сокращение до минимума употребление молочных продуктов и молока показало, что они существенно сократили риск развития у себя рака легких, молочной железы и яичников.

Ученые из Гарварда в 2006 году опубликовали итоги мета-исследования с участием больше 100 000 женщин 26-46 лет. Эксперты выяснили, что женщины, употребляющие в пищу мясо и молочные продукты, существенно повышали свои риски развития рака молочной железы.

Было проведено более 20 исследований, которые установили наличие связи между употреблением молока и раком предстательной железы у мужчин.

7. У вас присутствуют проблемы с кожей

Тот же гормон, который ответственен за увеличение риска развития рака, также оказывает негативное воздействие на нашу кожу. Этот гормон IGF-1 связан с появлением на коже прыщей, отеков и воспалений.

Также доказанным фактом является и то, что употребление молочных продуктов связано с избыточной выработкой подкожного жира, который, в свою очередь, - это основная причина появления забитых пор и прыщей.

Если вы в течение длительного времени живете с высыпаниями на лице, а также вместе с дерматологом перепробовали много различных способов, чтобы от них избавиться, но все было тщетно, то, вероятно, настало время освободить свой рацион от молочных продуктов.Начните с сокращения употребления молока и молочных продуктов, и вы сразу увидите разницу.опубликовано econet

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