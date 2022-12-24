Это необходимо знать! 5 симптомов заболеваний желчного пузыря

Правильное функционирование желчного пузыря лежит в основе всего пищеварительного процесса, так как именно этот орган помогает нашему организму переваривать, усваивать продукты питания и сжигать жиры. Желчный пузырь – очень небольшой по размеру...

Правильное функционирование желчного пузыря лежит в основе всего пищеварительного процесса, так как именно этот орган помогает нашему организму переваривать, усваивать продукты питания и сжигать жиры.

Желчный пузырь – очень небольшой по размеру внутренний орган. Многие люди его просто “не замечают”, знают, что такой есть и все, а ведь он очень важен для здоровья нашего организма: он скапливает желчь и таким образом помогает осуществлять пищеварительный процесс. У женщин проблемы с желчным пузырем возникают значительно чаще, чем у мужчин, и, конечно, не лишним будет знать основные симптомы заболеваний этого органа. Им-то и посвящена наша сегодняшняя статья.

Какие функции выполняет желчный пузырь?

Желчный пузырь имеет грушевидную форму и расположен в правой части живота, чуть ниже печени. Это своего рода “мешочек”, в котором скапливается желчь, поступающая непосредственно из печени, и который имеет связь с тонким кишечником (пищеварительный тракт).

Желчь из желчного пузыря, как уже упоминалось, помогает пищеварительному процессу, а также действует в качестве эмульгатора жира. То есть помогает переваривать их и сжигать.

Наиболее часто заболевания этого органа встречаются у людей, испытывающих проблемы с лишним весом, страдающих от желудочно-кишечных дисфункций и имеющих повышенный уровень холестерина. Эти три фактора всегда нужно учитывать.

Еще необходимо принять во внимание факт наличия камней в желчном пузыре (основное заболевание данного органа) и, конечно, воспаления различного характера.

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Симптомы заболеваний желчного пузыря

1. Вздутие живота и повышенное газообразование

Желчный пузырь напрямую связан с пищеварительным процессом, это мы уже выяснили. Поэтому вполне естественно, что при наличии какой-либо проблемы (желчь не поступает должным образом, заблокирован канал или есть воспаление) мы начинаем ощущать дискомфорт: появляется чувство тяжести в желудке, неприятное вздутие живота и т. п.

Не менее распространенными симптомами являются и повышенное газообразование с отрыжкой. На них следует обратить внимание, если они не проходят в течение нескольких дней подряд (один-два дня считается вариантом нормы, более – уже нет). Поэтому если эти проблемы беспокоят вас дольше, не затягивайте с походом ко врачу.

2. Головокружение и тошнота

Обратите внимание на свое самочувствие во второй половине дня, особенно спустя два часа после обеда (основного приема пищи). К этому моменту пищеварительный процесс уже должен завершиться (если все работает правильно). Если вы чувствуете сильную слабость, у вас кружится голова, есть отрыжка и немного подташнивает, и такое состояние становится “нормальным”, то есть вы замечаете все эти симптомы каждый день, то существует большая вероятность наличия проблем с желчным пузырем.

3. Точечные боли в спине, животе и… правой руке

Тяжесть в животе, сопровождающаяся болью с правой стороны спины, немного отдающей в правую руку, – это тоже характерные симптомы заболеваний желчного пузыря. Ведь, как уже упоминалось ранее, желчный пузырь расположен справа под печенью, поэтому если он воспаляется, “пораженной” будет вся правая часть тела. Болевые ощущения при этом имеют ряд особенностей, о которых неплохо знать: например, иногда боль может быть резкой и непродолжительной (при наличии камней в желчном пузыре), может быть очень сильной и длиться до 15 минут, отпускать, а затем снова появляться (и так на протяжении 12-15 часов). Еще боль может усиливаться в момент вдоха-выдоха.

Если же болезнь уже в “запущенной” стадии, и в желчном пузыре образовалось много камней, то боли могут чрезвычайно сильными, в этом случае ее можно почувствовать и в области лопаток.

4. Обратите внимание на мочу и экскременты

Да, прямо скажем, это не самое приятное занятие, разглядывать продукты выделения нашего организма, но оно имеет важное значение для того, чтобы определить у себя наличие того или иного заболевания или предотвратить его появление в принципе (сделать это можно хотя бы по цвету мочи). Если моча слишком светлая, а кал при этом не совсем сформирован и имеет сероватый оттенок, то это может быть признаком проблем с желчным пузырем (данные симптомы указывают на недостаточное количество желчи).

Еще очень часто люди, у которых имеются заболевания желчного пузыря, страдают от такого неприятного явления, как диарея. И это тоже необходимо принять к сведению.

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5. Неприятный запах изо рта и повышенная температура тела

Если вы начали замечать определенный дискомфорт в ротовой полости, появился неприятный запах и горький привкус, от которого вы никак не можете избавиться, то обратите внимание на продолжительность этих явлений. Так было день или два? Тогда волноваться не стоит. Однако если эти симптомы не проходят 10 дней и более, стоит обратиться за консультацией к врачу, особенно стоит поторопиться, если по утрам у вас поднимается температура (даже если она не слишком высокая).

6. Желтуха (болезнь печени)

Возможно, вы стали замечать, что цвет вашей кожи приобрел слегка желтоватый оттенок? Или белки глаз тоже стали желтого цвета? В этом случае, сомнений быть не может. Не раздумывая, записывайтесь на прием к врачу. Это симптомы желтухи или болезни печени, которая возникает в случае, если камни в желчном пузыре блокируют желчные протоки, в результате чего желчь возвращается обратно в печень, а оттуда попадает в кровь и распространяется по всему организму. Это достаточно серьезное заболевание, поэтому обращайте внимание на вышеуказанные симптомы, чтобы вовремя распознать возможное заболевание и принять соответствующие меры. опубликовано econet

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