Выведение пигментных пятен в домашних условиях

В домашних условиях пигментные пятна можно вывести с помощью трав, соков фруктов и медицинских средств, обладающих отбеливающим эффектом. Некоторые средства для ухода за кожей нужно применять с большой осторожностью.

В домашних условиях пигментные пятна можно вывести с помощью трав, соков фруктов и медицинских средств, обладающих отбеливающим эффектом. Некоторые средства для ухода за кожей нужно применять с большой осторожностью.

Большая часть представительниц прекрасного пола сталкивается с появлением коричневых пятнышек на переносице, скулах и области вокруг рта после 30 лет, когда запускается процесс старения организма. Ситуация усугубляется под воздействием гормональных нарушений, заболеваний внутренних органов и др. В большинстве современных салонов красоты посетительницам могут предложить услугу по избавлению от пигментных пятен. Вывести такие пятна можно и в домашних условиях.

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Необходимо быть готовой к длительному процессу, требующему комплексного подхода. Одна–две процедуры не смогут вернуть былой цвет лица. Чтобы выровнять тон кожи, необходимо регулярно ухаживать за собой в течение 3–4 месяцев, используя скрабы, лосьоны и маски, приготовленные на основе трав, фруктов и овощей, обладающих отбеливающим эффектом.

Борьбу с пигментацией необходимо начинать с очищения кожи. Это важный этап, который не стоит игнорировать, ведь только грамотный пилинг лица позволит удалить с поверхности кожи ороговевший слой эпидермиса и проникнуть в нижние слои дермы, уменьшая проявление пигментных пятен.

Отбеливающий скраб

Хорошо зарекомендовал себя отбеливающий скраб на основе миндаля и лимона.

Надо:

Полстакана миндальных орехов

1 ст.л. сока лимона

1 ст.л. кефира

Как приготовить:

Половину стакана миндальных орехов нужно залить кипящей водой и оставить на некоторое время. После воду слить, а размягченный миндаль пропустить через мясорубку, добавить сок лимона и кефир. Нанести состав на лицо круговыми движениями, уделив особое внимание потемневшим участкам и смыть через 5 минут.

Маска из петрушки

Повысить эластичность кожи и уменьшить проявление пигментных пятен поможет маска из петрушки. Следует измельчить свежую зелень и наложить полученную кашицу на проблемные места. Через полчаса умыться теплой водой.

Замороженный отвар из петрушки

Многие слышали о таком средстве тонизирования кожи, как кубики льда, которыми очень полезно протирать лицо. Это средство можно взять на вооружение и тем, у кого на лице имеются участки пигментации, только вместо простой воды замораживать отвар петрушки.

Лосьон из листьев золототысячника

Отбеливающими свойствами обладает лосьон на основе листьев золототысячника. Две горсти листьев залить 3 литрами воды, поставить на огонь и кипятить до тех пор, пока в емкости не останется половина от первоначального объема жидкости. Остывший отвар профильтровать и использовать для протирания кожи 2–3 раза в день.

Маска на основе перекиси водорода

Хорошо зарекомендовали себя маски против пигментации на основе перекиси водорода. Однако не стоит злоупотреблять таким средством обладательницам сухой и склонной к раздражению кожи. Максимум – делать такую маску 1–2 раза в неделю.

Надо:

Белок 1 куриного яйца

20 капель перекиси водорода

Как приготовить:

Необходимо хорошо взбить белок и добавить в полученную пену перекись водорода. Нанести состав на предварительно очищенную кожу, избегая его попадания на волосы и брови. Через четверть часа смыть теплой водой. опубликовано econet.ru

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