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Делайте это 1 раз в неделю — и ваше лицо будет выглядеть на 10 лет моложе!

Автор: Econet 03 ноября 2022 5986
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Японские женщины пользуются косметологическими преимуществами риса на протяжении многих веков. Секрет их красоты - в этом простом даре природы.

Делайте это 1 раз в неделю — и ваше лицо будет выглядеть на 10 лет моложе!

Дешево и легко! Японские женщины пользуются косметологическими преимуществами риса на протяжении многих веков. Секрет их красоты - в этом простом даре природы.

Секрет красоты японских женщин

Рис - удивительный источник линолевой кислоты и сквалена - мощного акнтиоксиданта, который стимулирует выработку коллагена. Последний замедляет образование на коже морщин и защищает ее от негативного воздействия солнца.

А еще в рисе полно витамина Е и гамма-орзинола, известного своей способностью защищать сердце и снижать уровень холестерина в крови.

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К сожалению, если не считать японцев, большинство людей не знают об этих фактах. Рис действительно способен на чудеса, когда дело доходит до вопросов омоложения.

Мы предлагаем вам сделать эту супер-простую маску для лица, которая улучшит его цвет и сгладит морщины.

Вам понадобится:

  • 3 столовые ложки риса;
  • 1 столовая ложка молока;
  • 1 столовая ложка меда;

Как готовить:

Отварите и процедите рис. Воду, которая с него стечет, сохраните. Добавьте в кашу столовую ложку теплого молока и теплую ложку меда.

Делайте это 1 раз в неделю — и ваше лицо будет выглядеть на 10 лет моложе!

Нанесите маску из этого раствора на чистую и сухую кожу. Оставьте ее на лице, пока она полностью не высохнет. А потом смойте ее водой, в которой вы готовили рис.

Рисовая вода обладает сильными антиоксидантными свойствами. Она увлажняет кожу и стимулирует кровообращение. Эта вода также помогает в удалении пигментных пятен и снимает воспалительные процессы на коже. Использовать ее можно и перед тем, как вы собираетесь загорать: она увлажнит кожу и защитит ее от образования новых морщин.

Для получения оптимальных результатов рекомендуется накладывать рисовую маску по крайней мере один раз в неделю. Повторите эту процедуру несколько раз - и станете выглядеть на 10 лет моложе.  опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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рис маска красота молодость лицо

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