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Чудо-похудение для ленивых: имбирная смесь

Источник: Econet 20 декабря 2024 6370
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Смесь имбиря с лимоном и мёдом при регулярном применении помогает не только похудеть, но и защитить от простудных заболеваний

Чудо-похудение для ленивых: имбирная смесь

Смесь имбиря с лимоном и мёдом при регулярном применении помогает не только похудеть, но и защитить от простудных заболеваний. Давайте попробуем!

Ингредиенты :

  • 300-350 гр. имбиря 
  • один лимон около 150 гр. 
  • 150-200 гр. мёда 

Приготовление : 

Корень имбиря чистим и нарезаем на небольшие кусочки.

Лимон чистим и удаляем из него косточки.

Пропускаем имбирь и лимон через мясорубку. Либо их можно измельчить блендером.

Добавляем мёд, хорошо перемешиваем.

Принимать одну чайную ложку смеси в день.

Штука очень жгучая на вкус. Для начала можно ее просто добавлять в утренний стакан чая. 

Имбирь, как и любое лекарство нужно принимать с осторожностью. При любых острых проявлениях заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит воздержаться от его употребления. 

Корень имбиря чистит организм от холестерина, бляшек, выводит токсины, паразитов, а также обладает омолаживающим действием.опубликовано econet

Источник: https://econet.ru/

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имбирь лимон простуда похудение очищение организма здоровье

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