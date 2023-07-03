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Акупрессурные точки для прилива энергии

Источник: vegetarian.ru 03 июля 2023 5976
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В отличие от иглоукалывания, акупрессура (точечный массаж) основана на надавливании точек, конкретных мест на теле с помощью пальцев. Практики традиционной китайской медицины считают, что жизненная сила организма, или ци, течёт по невидимым каналам под названием «меридианы».

Блокировки в меридианах вызывают болезни. По результатам исследований, давление на акупунктурные точки способствует выбросу природного обезболивающего – гормона эндорфина – и блокирует передачу болевых сигналов по нервам. Это позволяет облегчить такие состояния, как бессоница и усталость.

Ниже приведены несколько точек для быстрого восстановления силы и заряда энергией. Примените сильное надавливание на пять стимулирующих точек при помощи большого или указательного+среднего пальца в течение 3 минут. Массируйте по часовой и против часовой стрелки.

Акупрессурные точки для прилива энергии

1. У основания черепа, на расстоянии ширины одного пальца от позвоночника

Акупрессурные точки для прилива энергии

2. Точка между суставами большого и указательного пальцев

Акупрессурные точки для прилива энергии

3. Подошва стопы, на расстоянии одной трети от пальцев ног. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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