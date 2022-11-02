8 признаков того, что Ваш организм ЭКСТРЕННО нуждается в детоксикации и перезагрузке

Наш организм постоянно испытывает воздействие разных негативных факторов, которые могут ухудшать здоровье. Напряженный образ жизни и стресс, фастфуд и обработанные продукты, сахар, кофеин, алкоголь

Наш организм постоянно испытывает воздействие разных негативных факторов, которые могут ухудшать здоровье. Напряженный образ жизни и стресс, фастфуд и обработанные продукты, сахар, кофеин, алкоголь, загрязненная окружающая среда, плохой сон и отсутствие физических упражнений — все это может вызывать плохое самочувствие, вялость и развитие хронической усталости.

Поэтому важно не упустить момент, когда необходимо наконец встряхнуться и устроить своему организму перезагрузку, или детокс — чтобы суметь вернуться на правильный путь и улучшить свое здоровье и благополучие. Программу детокса нужно разрабатывать индивидуально для каждого человека с учетом его состояния. Но есть общие рекомендации, о которых я много раз писала и говорила с Леной Шифриной, создательницей BioFoodLab, в этих роликах:

В нашем организме предусмотрены механизмы самоочистки, но очень часто они не справляются с объемами токсинов, которые мы накапливаем день за днем. Помочь ему могут различные краткосрочные программы: снижение потребляемых калорий, облегчение рациона (больше жидкой легкоперевариваемой пищи), детокс-напитки (много воды, свежевыжатых соков, смузи), цифровой детокс, дополнительные аэробные нагрузки.

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Программа детокса, или очистки организма — называйте это как угодно — может принести немало результатов для вашего физического и психологического состояния: убрать лишний вес, наполнить энергией и бодростью, активизировать пищеварение, снизить тягу к сладкому, улучшить состояние кожи, волос и ногтей и многое другое.

Как понять, что вам пора перезагрузиться? Вот несколько признаков того, что нужно заняться этим вопросом:

Усталость и вялость

Если это стало для вас частым явлением, стоит обратить внимание на этот важный индикатор, сигнализирующий о том, что все не так, как должно быть. Усталость, которая не проходит после хорошего ночного сна, может продолжаться до бесконечности. Детокс — это отличная возможность наполнить организм энергией!

Нарушение работы кишечника

Если вы испытываете какие-либо пищеварительные расстройства (периодический метеоризм, газы, дискомфорт, запоры, диарею), то, возможно, пришло время дать вашей пищеварительной системе отдохнуть и переключиться на очень простую диету на основе фруктов и овощей. Часто во время перезагрузки при смене диетического плана люди ощущают улучшение пищеварения. Очистка организма — прекрасный способ выявить возможную непереносимость продуктов питания, которая может быть причиной проблем с пищеварительной системой.

Заболевания кожи, высыпания, гнойничковые образования

Наша кожа является отличным индикатором общего состояния здоровья. Больше воды, продуктов с антиоксидантами и клетчаткой — и результаты будут очевидны на коже лица. После перезагрузки цвет лица и состояние кожи заметно улучшаются.

Затуманенность сознания и проблемы с памятью

Если вы чувствуете, что ваш мозг затуманен, прояснить сознание поможет программа очистки. Это происходит благодаря гидратации в сочетании с «загрузкой» питательными веществами. Некоторые исследования показали, что свежевыжатый сок помогает улучшить циркуляцию крови и ее приток к мозгу, тем самым возвращая ясность ума.

Лишний вес и замедленная потеря веса

Дайте вашему телу серьезный заряд питательных веществ в сочетании с сокращением потребляемых калорий. Эта комбинация запустит цикл потери веса, а также настроит вас на более успешный и здоровый план похудения, помогая исправить пищевые привычки, избавиться от постоянного чувства голода и тяги к вредным продуктам.

Головные боли

Частые головные боли могут быть важным признаком того, что вы нуждаетесь в хорошей программе по укреплению здоровья. Головные боли могут быть вызваны обезвоживанием, недостатком сна, плохим питанием, злоупотреблением обработанными пищевыми продуктами, аллергией и стрессами. Перезагрузка поможет устранить эти причины — и вы снова почувствуете себя хорошо.

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Острые и давящие боли

Люди часто испытывают боли в суставах, мышцах, а иногда даже в костях. Это общий признак системного воспаления. После изменения питания, начала употребления свежевыжатых соков и смузи эти боли уменьшаются, а во многих случаях полностью исчезают. Это связано с повышенным потреблением антиоксидантов и других растительных соединений, которые помогают в борьбе с воспалением.

Иммунные нарушения

Аллергия, химические и пищевые чувствительности, аутоиммунные заболевания и частые простудные заболевания — все это признаки того, что вам нужно поработать над своим здоровьем. Питательные вещества, содержащиеся в растениях, поддерживают иммунную систему посредством уменьшения избыточных воспалительных реакций. Активность лейкоцитов в крови по отношению к патогенным микроорганизмам повышается, восстанавливается их здоровый баланс. Исследования показывают, что ограничение потребляемых калорий и лечебное голодание способны оживить иммунную систему.опубликовано econet.ru

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