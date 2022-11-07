Почему во рту появляется привкус?

Так, неприятный привкус во рту и в горле в течении простуды часто является абсолютно нормальным явлением, так как оно связано напрямую с воспалительными процессами (часто сопровождающимися образованием различного вида гнойников и, как следствие, гнойным отделяемым с неприятным гнилостным запахом) или отхаркивающим кашлем (во время острого бронхита или пневмонии, когда выходит скопившаяся слизь). В таких случаях никаких дополнительных мер применять не стоит и все подобные неблагоприятные симптомы автоматически пройдут вместе с заболеванием, которое и является причиной их проявления.
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Совсем иначе обстоят дела, если же подобные проявления постоянно дают о себе знать даже в то время, когда человек находится в добром здравии. В таких ситуациях неприятный привкус в горле, который как правило сопровождается еще более неприятным запахом, исходящим из ротовой полости, может быть спровоцирован совершенно другими факторами. И в первую очередь, механическими, которые появляются чаще всего у людей с, так называемым, "рыхлым горлом".
Само "рыхлое горло" со слишком мягкими, пористыми стенками тканей, иногда с довольно глубокими отверстиями в ней, чаще всего образуется в результате слабого иммунитета организма и, как следствие, возникновения постоянных простудных заболеваний. Если изъясняться простым, доступным языком - мягкие ткани горла просто изнашиваются. Нет, это вовсе не опасно для жизни, просто в организме появляется еще одна зона уязвимости, которая из-за особенностей строения, может скапливать в себе все не очень хорошие вещества, среди которых болезнетворные бактерии и микробы. опубликовано econet.ru.
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