Мед из тыквы: уникальный рецепт бальзама для Вашей печени!

Для того, чтобы очистить печень после перенесенного гепатита или курса лечения сильными лекарствами, полезные свойства тыквы с медом подойдут как никогда кстати.

Как известно, мед является одним из самых сильных иммунностимулирующих средств, борющихся с всеми видами воспалений, бактериями и вирусами, также его рекомендуют принимать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и множеству других недугов. А при всех перечисленных полезных свойствах тыквы, их взаимодействие с медом может произвести поистине целительный эффект на наш организм. Так полезные свойства тыквы с медом можно использовать в борьбе с камнями в почках и желчном пузыре.

Как приготовить тыквенный мед

1. Берем большую тыкву, весом около 9 кг, очищаем от корки и пропускаем через мясорубку вместе с сердцевиной и семечками. Добавляем в получившуюся кашицу 5 кг меда и перемешиваем. Настаиваем 10 дней, регулярно перемешивая. На 11-й день отжимаем сок через марлю, мякоть выбрасываем. Пьем сок по 50 г три раза в день за 30 минут до приема пищи. Для того, чтобы очистить печень после перенесенного гепатита или курса лечения сильными лекарствами, полезные свойства тыквы с медом подойдут как никогда кстати.

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2. Берем среднего размера тыкву, срезаем верх и вынимаем из нее семечки деревянной ложкой.

Затем наполняем тыкву медом (желательно акациевым), слегка перемешиваем и накрываем тыкву срезанной ранее «крышкой», для герметизации вдоль линии среза прокладываем обычное тесто.

Ставим тыкву настаиваться в темное место комнатной температуры на десять дней.

На 11-й начинаем принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 30-40 минут до приема пищи, курс — 20 дней.

Чтобы восстановить функции кишечника и вывести шлаки из организма, можно воспользоваться следующими рецептами весьма вкусных блюд, где полезные свойства тыквы с медом играют не последнюю роль.

Берем красную тыкву, более сладкую, около 150г.

Очищаем ее от кожицы и семечек, нарезаем ее кубиками и обжариваем на сковородке со сливочным маслом до мягкого состояния.

Выкладываем на тарелку, кладем поверх мед и посыпаем орешками, можно взять кедровые, арахис или грецкий орех.

Или есть другой вариант рецепта - нам понадобится тыква, морковь, мед и сметана.

Тыкву нужно натереть на крупной терке, а морковь — на мелкой.

Покрываем слой тыквы слоем тертой моркови.

Отдельно взбиваем сметану с медом и поливаем сверху.

Полезные свойства тыквы с медом помогут справиться с бессонницей и повышенной умственной нагрузкой, для этого перед сном нужно выпить отвар из мякоти тыквы с медом. Это средство поможет расслабиться и снять напряжение за весь день.

Полезные свойства тыквы настолько многогранны, что применение ей найдется практически в любой сфере человеческого здоровья. Иногда, даже сложно себе представить, как полезный продукт может быть еще и действительно вкусным. Но, тем не менее, это так и тыква тому - яркий пример.