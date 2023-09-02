8 доступных способов детоксикации организма

Кроме клеточных отходов тело «загрязнено» токсинами из внешней среды. Например, в мясе содержатся антибиотики, в воде - тяжелые металлы, гербициды и пестициды – в фруктах и овощах. Чтобы организм нормально функционировал, важно обеспечить здоровую среду для работы клеток. Для этого необходима детоксикация.
Детоксикация организма может быть простой и доступной! Ее можно осуществить в домашних условиях. Как эффективно вывести токсичные вещества из организма?
Можно выпить с утра натощак стакан теплой воды со свежевыжатым лимонным соком. Это оптимизирует работу печени и желчного пузыря.
Лимон имеет в составе лимонную кислоту, которая улучшает функцию организма выводить токсичные вещества.
Вода с лимоном активирует пищеварительные ферменты и кишечную перистальтику, что помогает выведению шлаков посредством дефекации.
Можно добавить в напиток 1 ч. л. яблочного уксуса – это ускорит детокс печени и кишечника.
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Это практика полоскания полости рта кокосовым маслом для эффективной гигиены и активации лимфатической системы. Кокосовое масло имеет в составе лауриновую кислоту, связывающую бактерии ротовой полости.
Процедура также запускает лимфатическую систему, которая очищает организм от шлаков.
Пост дает возможность организму избавляться от клеточного мусора.
Есть несколько стратегий голодания. Вот 2 эффективных способа:
Суть метода - в употребление пищи в продолжение 8 часов и отказ от еды в ходе 16 часов. Можно практиковать и 2-5 дней в неделю, и ежедневно.
Суть метода в том, чтобы придерживаться здорового рациона 5 дней в неделю, а в оставшиеся 2 дня голодать или ограничиться 500-600 калориями в день.
Поглаживания кожу деликатными движениями в сторону сердца помогут активировать лимфатическую систему. Сухая чистка поможет вывести токсины из тканей.
В организме токсины перерабатывает печень. Далее они транспортируются в кишечник с желчью для удаления.
Эффективный способ детокса печени и очищения кишечника - клизма из кофе и воды.
Кофеин и теофиллин в составе кофе попадают в печень и расширяют сосуды и желчные протоки, активируя отток желчи. Желчь с переносимыми ею токсинами доставляется в кишечник и удаляется во время дефекации.
Важно после клизмы удержать раствор 12-15 мин. Это позволит крови циркулировать через печень 4-5 раз, очищая кровь 4-5 раз, а токсинам - собираться в желчи для выведения.
Клизма также стимулирует перистальтику кишечника.
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Бентонитовая глина имеет свойство связываться с токсинами, содержит микроэлементы Mg, К, Са, Na Fe и диоксид кремния, которые задействованы в метаболизме.
Бентонитовая глина несет отрицательный электромагнитный заряд, в воде он работает по типу магнита и связывает токсины с положительным зарядом.
Бентонитовая глиняная ванна поможет организму удалить токсины через дерму.
Как приготовить:
Растворяем четверть стакана бентонитовой глины в емкости с теплой водой. Далее возможны 2 варианта процедуры:
Очистка токсичных мыслей – важная стратегия сохранить здоровье.
Химический состав крови регулируется мозгом. Последний определяет среду, в которой пребывают клетки. На регуляцию мозга воздействуют наши эмоции.
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Источник: https://econet.ru/
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