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8 природных способов омоложения организма

Автор: Econet 17 февраля 2023 6426
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Старение организма – естественный процесс, который запускается уже после 30−35 лет. Его ускоряет неправильное питание и малоподвижный образ жизни, плохая экология и стрессовые ситуации. Они стимулируют развитие хронических болезней, подтачивающих здоровье изнутри.

8 природных способов омоложения организма

Замедлить старение и омолодить организм помогают полезные вещества, которые содержатся во многих продуктах. Это натуральные соединения, устраняющие повреждения на клеточном уровне. Существует 8 природных способов замедлить неприятный процесс и вернуть себе бодрость, красоту и активность.

Основные теории старения: как остановить процесс

Ученые и врачи-геронтологи постоянно работают над поиском эликсира молодости, способного замедлить естественное старение. Они предлагают несколько теорий, почему организм теряет жизненные силы:

  • Запрограммированная теория гласит, что все клетки выполняют программу, которая запускает старение и гибель через определенный промежуток времени.
  • Теория биохимических ошибок. Некоторые ученые уверены, что стрессы и плохое питание провоцируют накопление токсинов, разрушающих клетки и ткани.
  • Генетическая. Утверждает, что гены человека содержат биологический таймер, определяющий замедление регенерации и обновления.

Замедлить процесс помогает ведение активного и здорового образа жизни. Забота о теле и самочувствии предполагает не только спортивные нагрузки, отказ от курения и спиртного. Это постоянный прием полезных веществ и соединений, которые необходимы для регенерации и восстановления.

Коллаген

Многие органы содержат до 35% натурального белка коллагена. Это основа соединительного каркаса, предотвращающего появление морщин. Его недостаток в питании – основная причина сухости, шелушения, раннего старения и негативных окислительных процессов.

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8 природных способов омоложения организма

Коэнзим Q10

Натуральное вещество убихинон – естественный антиоксидант, который выводит из клеток токсины, продукты распада и жизнедеятельности. Он стимулирует активность и регенерацию тканей, поддерживает энергетический обмен между митохондриями, поддерживает метаболизм.

Ресвератрол

Растительный антиоксидант содержится в орехах, какао, винограде и чернике. Он замедляет развитие многих хронических заболеваний, поддерживая молодость молекул ДНК. Он активирует работу генов, которые вырабатывают белки, отвечающие за молодость кожи, мозга и всех тканей нашего организма.

Жирные кислоты

Полиненасыщенные кислоты Омега-з и Омега-6 продлевают молодость сосудов, улучшает кровоснабжение мозга и внутренних органов. Уменьшают воспалительные процессы, снижают риск деменции и атеросклероза, сохраняют упругость кожи.

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8 природных способов омоложения организма

Куркума

Индийский шафран содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Он поддерживает молодость кишечника, нормализует давление, выводит токсины. Куркума препятствует скоплению атеросклеротических бляшек, защищает от болезни Альцгеймера.

Пикногенол

Экстракт сосновой коры содержит большое количество витаминов, микроэлементов и коэнзимы, поддерживающие здоровье и молодость суставов. Он выводит свободные радикалы, предотвращает старение тканей под воздействием ультрафиолетового излучения.

Витамин С

Антиоксидант ускоряет выработку коллагена, поддерживает иммунитет и метаболизм человека. Защищает от воздействия внешних факторов, стимулирует регенерацию эпидермиса, улучшает настроение, повышает выносливость.

Эфирные масла

При местном применении в виде лосьонов, масок и крема масло жожоба, шиповника, граната и лаванды поддерживают естественную регенерацию и упругость кожи. Насыщают веществами, ускоряющими выработку коллагеновых волокон.

Старение невозможно остановить навсегда. Но использование натуральных соединений, активных веществ и витаминов тормозит негативные процессы, поддерживает метаболизм на высоком уровне. Это помогает продлить молодость и сохранить активность вне зависимости от возраста.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье старение организма коэнзим q10 коллаген витамин с омоложение

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      Про коэнзим вообще мало говорят, а ведь такой полезный фермент, еще и работу сердечной мышцы поддерживает. Я его курсами пропиваю, мне нравится. Беру эваларовский коэнзим Ку10, они сырье японское используют, а это говорит о высочайшем качестве

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