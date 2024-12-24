8 самых самых женских витаминов

Красота берет свое начало внутри нас. Наш внешний вид является всего лишь отражением того, что происходит с нашим здоровьем, которое, в свою очередь, во многом зависимо от МИНЕРАЛОВ, ВИТАМИНОВ и микроэлементов. Они нужны каждому нашему органу и каждой системе.

Избыток или недостаток любого из элементов в организме может привести к очень серьезным последствиям. Среди главных признаков наличия в организме такой проблемы являются: проблемы с кожей, плохие волосы и трудности с пищеварением, дисбактериоз, торможение развития у ребенка, сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, проблемы с костями, снижение иммунитета, анемия, появление диабета, проблемы в области половых отношений.

Связь здоровья и избытка или недостатка витаминов и микроэлементов в организме женщины

Женские витамины

Женские минералы

До 30 лет

После 35 лет

Менопауза

Очень часто как сам пациент, так и его лечащий врач не проводит связь между проблемами со здоровьем и отсутствием или нехваткой того или иного микроэлемента. А на самом деле проблему можно относительно легко решить, просто поменяв свое питание и начав принимать подходящие витаминные комплексы.

Но не бегите сразу в аптеку, обязательно сдайте анализы на микроэлементы и витамины, результаты которых покажите врачу.

Некоторые уверены, что разделение витаминов на женские и мужские является не более, чем рекламным ходом. Но в действительности это не так. Витамины и препараты для женщин на самом деле отличаются от мужских. Нужды женского организма немного другие, что обусловлено нашими различиями с точки зрения физиологии. К примеру, женщина больше мужчины нуждается в железе, а мужчинам больше женщин нужен витамин С. Таким образом, если женщина будет принимать мужские витамины, она может недополучить нужные ей элементы и получить в избытке другие вещества. И наоборот.

Итак, давайте разбираться, какие именно витамины нужны женщинам, а также в каких продуктах питания их можно отыскать.

Женские витамины

Витамин В6

С помощью этого витамина в нашем организме регулируется количество гормонов. Также он помогает наладить работу мозга, нормализовать обмен веществ и повысить иммунитет.

Ищите этот витамин в авокадо, бананах, в злаковых культурах, в мясе и хлебе. Если в вашем рационе постоянно будут данные продукты, то вы не будете знать, что такое недостаток витамина В6.

Витамин А

Этот витамин принимает активное участие в жизнедеятельности наших мягких тканей и костей, а его объем в нашем теле оказывает существенное влияние на состоянии зубов и кожи.

Витамин А очень важен для женского организма, он повышает иммунитет и укрепляет зрение. Ищите его в молоке, дынях, арбузах, моркови, яичном желтке.

Витамин В9 (фолиевая кислота)

Благодаря витамину В9 можно сократить свои шансы на развитие рака молочной железы и яичников. Этот витамин обязательно должен быть в рационе беременной женщины, потому что с его помощью ребенок рождается здоровым, без различных дефектов.

Ищите фолиевую кислоту в овощах зеленого цвета, в петрушке, сельдерее. Также она содержится в бананах, томатах, яичном желтке, картошке, свекле, бобовых, орехах, дрожжах.

Добавим, что фолиевая кислота, помимо прочего, защищает от слепоты, которая приходит с возрастом. Слепота случается после дистрофии сетчатки глаза, а витамин В9 в достаточном количестве умеет не допустить развитие дистрофии. Если употреблять комплекс В12, В6 и В9, то вы сможете снизить риск развития дистрофии на целых 40 процентов.

Витамин В7 (биотин)

Этот витамин является одним из основных элементов, который принимает участие в нашем метаболизме. С помощью В7 уменьшаются боли в мышцах, регулируется сахар в крови. Также этот витамин переносит углекислый газ.

С помощью биотина регулируется деятельность нервной системы, он принимает участие выработке жирных кислот, а также влияет на то, в каком состоянии находятся наши волосы, ногти и кожа.

Ищите биотин в апельсине, в яичном желтке, бананах, говяжьей печени, морской рыбе, петрушке, молоке, яблоке, буром рисе, горохе.

Витамин Е

Этот антиоксидантный витамин занимает лидирующую позицию в вопросе женской красоты и здоровья. Благодаря ему происходит замедление старения, хорошо растут ногти и волосы, а также восстанавливается кожа и ткани.

Ищите витамин Е в гречке, фасоли, растительных маслах, горохе, орехах.

Витамин С

Данный очень нужный женщинам витамин (но не в таких количествах, как мужчинам) помогает нам не просто укреплять иммунитет, но также с его помощью улучшается работа кишечника, растут лучше волосы, а также радует состояние зубов и кожи.

Если вы столкнулись с проблемой выпадения волос, а ваша кожа стала очень раздраженной, то вам следует обратить свой взор на продукты, богатые этим витамином: это черная смородина, киви, цитрусовые и брокколи.

Витамин Д

Витамин Д особенно нужен тем женщинам, которые очень плохо себя чувствуют в предменструальный период, потому что он умеет облегчать симптомы ПМС. Помимо прочего, витамин Д защищает кости от развития остеопороза, защищает толстую кишку от рака, а также защищает от ревматизма.

Ищите витамин Д в молоке, рыбе и яйцах. В особенности следует добавлять этот витамин в свой рацион в зимний период. Летом мы получаем свою дозу витамина Д благодаря солнцу.

Витамин В12

Без достаточного количества этого витамина в организме не происходит качественное формирование нуклеиновых кислот, формирование защитной оболочки нервов, поглощение аминокислот и обновления крови.

С помощью В12 происходит уменьшение уровня холестерина, а также поддерживается работа системы по свертыванию крови.

Ищите В12 в морской рыбе, в субпродуктах, в мясе птицы, морепродуктах и яйцах.

Дополним наш список важными для женщины минералами.

Женские минералы

Железо

Женская потребность в этом минерале довольно высокая, потому что ежемесячно они теряют кровь во время менструации, а железо – это один из основных элементов кроветворения. Железо жизненно необходимо нам для того, чтобы были здоровыми волосы, ногти и кожа, а также для дыхания клеток. Без этого элемента не обходится наша нервная система, железо ответственно за производство ДНК, участвует в обмене веществ и поддерживает иммунную систему.

Ищите железо в морской капусте, гречке, бобовых, сухофруктах, говяжьей печени, орехах, кунжуте, тыквенных семечках, мясе и субпродуктах, рыбе и морепродуктах.

Отметим, что железо бывает гемовое (находится в еде животного происхождения) и негемовое (в растительной продукции). Гемовое усваивается лучше (до 35%), негемовое – до 20%. Если вы вегетарианец, то вам важно следить за тем, чтобы в вашем рационе присутствовало достаточное количество витамина С, с помощью которого железо усваивается намного лучше.

Медь

Этот элемент помогает женщине сохранить кожу упругой, а также помогает усвоению железа. Медь в компании с другими витаминами и аминокислотами принимает участие в выработке коллагена, миелина и меланина, которые вместе формируют оболочку нервов, насыщают клетки кислородом, а также принимают участие в создании гемоглобина и эритроцитов. Все вышесказанное в свою очередь улучшает работу сердечно-сосудистой системы и щитовидки.

В компании с витамином С и цинком медь помогает формироваться тканям хрящей. Помимо прочего, медь следит за правильным усвоением углеводов и белков, делает более активным инсулин, держит под контролем холестерин, укрепляет иммунитет.

Дефицит этого микроэлемента на протяжении длительного времени приводит к развитию серьезных проблем с костями и суставами (артроз, артрит, остеопороз), к диабету, анемии и депрессии. Медный дефицит является причиной ранней седины и очагового лишения волос.

Ищите медь в свиной, говяжьей и куриной печени, в арахисе, фундуке, креветках, горохе, макаронных изделиях из твердых сортов пшеницы, чечевице, гречке, рисе, фисташках, овсянке, фасоли, осьминогах и в грецких орехах.

Кальций и фтор

Эти два элемента, как известно, являются главными в качественном функционировании костей и зубов. В теле человека содержится примерно 1 кг кальция. Несмотря на то, что 99 процентов кальция сосредоточено в зубах и костях, он принимает участие не только в формировании скелетной массы, так как участвует и в других очень важных процессах.

Ищите кальций в молочных продуктах, зеленых листовых овощах, орехах, семенах, пшенице, травах, патоке, сое и соевых продуктах.

Что касается фтора, то он укрепляет зубную эмаль, тормозит развитие остеопороза, помогает кроветворным процессам, укрепляет иммунную систему, ускоряет сращивание костной ткани, выводят радионуклиды, предотвращают развитие пародонтоза и кариеса.

Ищите фтор в морепродуктах, желатине, пресноводной рыбе, чечевице, курице, говядине, мандаринах, яблоках, грейпфрутах, манго, цельном молоке.

Цинк

С помощью цинка в женском организме поддерживается хороший иммунитет, работа гормонов, регулируется обмен веществ. Цинк также очень важен для качественной работы волосяных фолликулов. Нехватка цинка сказывается на состоянии волос, ногтей, зрения, психики, а также на функционировании более сложных систем.

Ищите цинк в кальмарах, гречке, фасоли, рисе, горохе, мясе, яйцах, сыре, в имбире, томатах, картошке, свекле, чесноке, в апельсинах, инжире, яблоках, вишне и смородине, в орехах, а также в тыквенных и подсолнечных семечках.

Сера

Про серу отметим одну важную особенность: так как наш организм не вырабатывает совсем этот элемент, он в обязательном порядке должен поступать извне. Крайне важный элемент, нужный для коллагенового синтеза (коллаген – главный строительный материал кожи).

Сера в нашем теле – это одна из главных составляющих частей клеток, гормонов (к примеру, инсулина) и ферментов. Основная задача серы – это участие в синтезировании антиоксидантов, витаминов группы В, а также аминокислот.

Ищите серу в яйцах, в сыре, моллюсках, рыбе, молочных продуктах, говядине. Меньше серы почти во всех растительных продуктах. В большом количестве серу также можно отыскать в капусте, луке, чесноке, горохе, зародышах пшеницы, фасоли.

Магний

Этот элемент нам нужен для качественного метаболизма и хорошего углеводного обмена. Магний играет важнейшую роль в синтезе волокон соединительной ткани, а также может защитить от близорукости. О недостатке магния также расскажут ненормально гибкие суставы. Помимо прочего, магний помогает бороться со стрессом и симптомами ПМС.

Ищите магний в пшеничных отрубях, тыквенных семечках, кунжутных семенах, миндале, кедровых орехах, арахисе, грецких орехах, фасоли, шпинате, финиках, семечках подсолнечника.

С каким же проблемами можно столкнуться при нехватке витаминов и минералов? Каждый день мы нуждаемся в микроскопических дозах витаминов, однако их недостаток в очень быстрые сроки оказывают влияние на наше самочувствие и внешность. Для определения того, что не хватает именно вашему организму, нужно сдать кровь, это будет самая достоверная информация.

Однако, по определенным косвенным показателям можно обнаружить их дефицит. Рассказываем вам о симптомах дефицита главных женских минералов и витаминов:

Раздраженная, сухая кожа, постоянные шелушения – нехватка железа, серы, витаминов В3, В6, В12, А, Е.

Регулярное выпадение волос – нехватка серы, железа, цинка, магния и В3.

Ломкость и сухость волос и ногтей – нехватка витамина Е, магния, кальция, железа и серы.

Плачевное состояние зубов, истонченная эмаль – нехватка кальция, фтора и магния.

Нездоровая бледность – нехватка железа, меди и витаминов Е и группы В.

Трудный ПМС, нарушения цикла – нехватка витамина А, Е, Д и В9, а также железа.

Сильные менструации – нехватка витаминов Д и С.

Трудности с зачатием – нехватка В9.

Частые аллергии – нехватка серы.

Сосудистые звездочки, варикоз – нехватка меди.

Сейчас немного остановимся на разных женских возрастах и проясним несколько моментов, потому что с возрастом необходимость в витаминах и минералах становится другой, и это обязательно нужно брать во внимание.

До 30 лет

В данном возрасте женщине необходимо сконцентрировать свое внимание на тех витамина, которые могут поддержать репродуктивную функцию. Речь идет о фолиевой кислоте и о витамине Е. Нужен и комплекс микроэлементов, который поможет коже в течение долгого времени оставаться свежей и молодой – это компания железа и цинка с витамином С. Молодость – это очень активная пора, многие женщины в этот период и семьи создают, и карьеру строят. Чтобы справиться с мощными эмоциональными и психическими нагрузками, нужно принимать витамины группы В и Д.

Беременность

Самый главный микроэлемент для беременной женщины – это фолиевая кислота, защищающая плод от развития патологий, а также помогающая его развитию. Помимо прочего важно принимать и железо, потому что потребность в нем существенно увеличивается во время вынашивания ребенка.

Кормление грудью

Во время лактации женскому организму очень нужны витамины группы В, А, Е, Д, С, а также кальций, железо и фосфор. От необходимого количества этих микроэлементов зависит здоровье и самочувствие как мамы, так и ребенка.

После 35 лет

В данном возрасте женщина уже начинает беспокоиться о появляющихся признаках старения. Они еще не сильно заметны, но женский организм уже нуждается в определенной терапии. Женщина особенно нуждается в витаминах для здоровья кожи, которые помогают вырабатываться коллагену (витамины А и Е). Эти витамины также помогают коже оставаться упругой и убивают свободных радикалов.

Не менее важным витамином является витамин С, который укрепляет иммунитет и не дает клеткам быстро стареть.

Менопауза

В этот период с женским организмом происходит очень много изменений. Чтобы справиться с ними, тело нуждается в помощи: витамины группы В помогут сохранить хорошее настроение и не растерять когнитивные функции, витамин Д, кальций и фосфор защитят от остеопороза, витамин А тормозит старение кожи и уменьшает риск развития опухолей, витамин Е дарит дополнительную жизнь половым железам и смягчает климатические симптомы, магний успокаивает, железо насыщает клетки кислородом и спасает от анемии.

Обязательно убедитесь в том, что у вас все в порядке, потому что эти витамины и минералы играют важнейшую роль в вашем здоровье.опубликовано econet

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