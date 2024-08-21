8 способов снизить риск деменции

Термин «деменция» объединяет такие патологии как потеря памяти и прочих умственных способностей. Вызваны эти процессы изменениями в головном мозге. Хотя у возрастного слабоумия могут быть генетические факторы, образ жизни имеет большое значение в снижении рисков этого заболевания.

Деменция - это общий термин, если говорить о расстройствах, поражающих головной мозг. Симптомы слабоумия могут проявиться не только у пожилых людей. Как снизить вероятность развития деменции?

Как снизить риск слабоумия

Отказ от переработанных продуктов, акцент на средиземноморскую диету и физическая активность снижают риск деменции. Что еще можно предпринять, чтобы уберечься от этого состояния?

1. Избегать высокого показателя меди в воде

Медь необходима для здоровья костей, гормонов и нервов. Но избыток этого металла пагубно влияет на мозг.

Медь может стать триггером болезни Альцгеймера. Пока сложно сказать, какая концентрация меди действительно опасна, но медные водопроводные трубы лучше заменить. Также имеет смысл применять фильтры для воды для снижения процента меди.

2. Избегать некоторых препаратов (например, от аллергии)

Препараты, связанные с деменцией, оказывают антихолинергический эффект, что обычно связывают с деменцией.

У пациентов, которым прописывают антихолинергические препараты, происходит снижение метаболизма в мозге и повышенная атрофия мозга. Также страдает память.

Постоянное употребление ряда антихолинергических снотворных и препаратов от сенной лихорадки повышает вероятность слабоумия.

Некоторые антидепрессанты, препараты от ХОБЛ, астмы также заключают в себе потенциальную опасность развития деменции.

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3. Спать в позе, полезной для мозга

Положение тела, когда вы спите, играет большую роль для благополучия мозга. Дело в том, что правильное положение во сне влияет на отток вредных веществ в головном мозге (очищение его от шлаков и прочих вредных веществ).

Сон на боку улучшает процесс очистки мозга, снижая вероятность болезни Альцгеймера и Паркинсонизма.

4. Избегать пестицидов

Известны триггеры деменции из окружающей среды. К ним относятся ДДТ и инсектицид.

ДДТ уже запрещен, но сохраняется в окружающей среде десятилетиями. Животные и жирные продукты содержат самый высокий уровень ДДТ и продуктов распада, Также избегайте употребления неорганических продуктов, импортируемых из стран, которые все еще используют ДДТ, и соблюдайте рекомендации по рыбе, если вы ловите рыбу для еды.

Многие современные пестициды оказывают эффект, повреждающий мозг. Это происходит в случае употребления пищи, обработанной ацетамипридом, неоникотиноидным инсектицидом.

5. Жить целеустремленной жизнью

Целеустремленность снижает риск развития деменции. Жизнь, наполненная смыслом, делает человека счастливым и позитивно влияет на функции мозга.

6. Восполнить дефицит витамина D

Люди, испытывающие нехватку витамина D, имеют повышенный риск развития деменции.

Увеличить содержание витамина D можно путем пребывания на солнце и введения в свой пищевой протокол продуктов с высокой концентрацией этого витамина. Прием диетических добавок также окажется полезной стратегией.

7. Обеспечить здоровье ротовой полости

Уход за зубами и деснами поможет уберечь мозг от дегенеративных процессов.

Существует тесная связь между неудовлетворительной гигиеной ротовой полости и болезнью Альцгеймера. Необходимо чистить зубы как минимум 2 раза в день. Бактерии, которые вызывают болезни десен, могут проникать в головной мозг, провоцируя воспаление.

Кроме чистки зубов пользу принесет полоскание полости рта кокосовым маслом.

8. Прогулки как минимум трижды в неделю

Ходьба и упражнения, которые тренируют сердечно-сосудистую систему, помогают улучшить функции у мозга и навыки мышления. Поэтому обычную прогулку можно считать первым шагом к здоровому и активному мозгу.опубликовано econet

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