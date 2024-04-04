8 способов улучшить пищеварение: Просто и эффективно!

✅Хотите узнать как простыми и доступными способами улучшить процесс пищеварения и избежать неприятных осложнений? Тогда читайте нашу статью.

Пищеварение осуществляет пищеварительная система человека. К сожалению, бывает ряд вещей, которые нарушают работу пищеварительного тракта и появляются неприятные симптомы, такие как вздутие, тошнота, запоры и т.д.

8 способов улучшить пищеварение

В этой статье мы расскажем вам как простыми способами улучшить пищеварение.

Переедание

1. Яблочный уксус

Натуральный яблочный уксус показан для улучшения пищеварения и облегчения колик и судорог. Он помогает нормализовать кислотность желудка, чтобы переварить пищу. В первые часы после переедания нужно повысить секрецию желудка для облегчения пищеварения. Попробуйте напиток из столовой ложки яблочного уксуса и меда на стакан теплой воды. Это поможет повысить кислотность и ускорит переваривание пищи.

2. Сделайте массаж живота

Одним из наиболее эффективных методов восстановления перистальтики кишечника и борьбы с запорами является массаж живота. Массирование живота способствует тонизированию мышц органов пищеварительной системы. При вздутии внутренних органов во время запора, массаж живота лучше выполнять в положении лежа на спине и выполнять движения по ходу передвижения пищи в кишечнике, по часовой стрелке.

3. Дыхательная гимнастика

Если вы испытываете стресс, это может негативно сказаться на пищеварении. Под влиянием стресса организм кидает все силы на борьбу с ним и от этого страдает вся пищеварительная система. Делайте дыхательную гимнастику чтобы успокоить нервную систему. Перед едой сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, это поможет расслабиться и сосредоточиться на приёме пищи.

Проблема с пищеварением

4. Пейте достаточно воды

Регулярное питье воды налаживает работу желудочно-кишечного тракта и всего организма. Если воды поступает недостаточно, очищение затрудняется и всё нехорошее остаётся в наших клетках, межклеточной жидкости, кишечнике, и других органах отравляя при этом наш организм.

Вода не только помогает гидратировать толстую кишку и ускорять выведение токсинов и освобождать кишечник, но и является основным питательным веществом для слизистой оболочки, которая поддерживает бактерии тонкого кишечника для правильного пищеварения и поглощения питательных веществ.

5. Пищеварительные ферменты

Нашему организму необходимы 3 вида пищеварительных ферментов, чтобы переварить пищу - липаза - для расщепления жиров, амилаза - для переваривания углеводов и протеаза - для переваривания белков.

У многих людей нарушен баланс этих ферментов из-за неправильного питания, чрезмерного принятия лекарственных препаратов и неправильной диеты. Применение дополнительных ферментов в краткосрочной перспективе восстановит работу ЖКТ. Но вы должны понимать, что для здоровой функции пищеварительной системы лучше обратится к врачу и получить соответствующее лечение.

6. Имбирь

Как и яблочный уксус имбирь хорош при переедании. Имбирь содержит фитонциды и эфирные масла. Эти вещества слегка поднимают температуру тела и ускоряют метаболизм. Таким образом, организм начинает активней сжигать калории.

7. Сок алоэ

Сок алоэ для желудка традиционно считается одним из наиболее эффективных растительных препаратов. Содержащееся в составе сока и мякоти алоэ вещество под названием аллантоин способствует ускорению процессов регенерации, что помогает в заживлении ранок и устранении воспалительных процессов. Также он нормализует секрецию желудочной слизи, что приводит к улучшению защиты внутренней поверхности желудка.

8. Костный бульон

В костном бульоне присутствует желатин, который благотворно влияет на слизистую желудка и кишечника. Это гарантирует хорошее пищеварение. Польза костного бульона в том, что он хорошо усваивается и может помочь в переваривании других пищевых продуктов. Желатин связывается с водой в желудочно-кишечном тракте и помогает продуктам легче двигаться через кишечник.

Описанные нами советы не являются панацеей от заболеваний желудочно-кишечного тракта, это лишь помощь при кратковременных проблемах. Если вас сопровождают боли или другие проблемы в течении нескольких дней, обязательно обратитесь к специалисту для определения причин и получения квалифицированного лечения. Будьте здоровы.опубликовано econet

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