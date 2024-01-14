8 способов защитить свое зрение

Зрение - бесценный дар природы. Но мы часто не бережем его: проводим часы перед экранами, неправильно питаемся, не ухаживаем за глазами. В результате зрение падает, и восстановить его бывает крайне сложно. Но лучше предупредить проблему, чем устранять ее.

Львиную долю информации из внешнего мира мы получаем с помощью зрения. Поэтому зрение необычайно ценно для человека. Как сберечь или улучшить его? Глаза связаны с головным мозгом. Поэтому от их здоровья зависит функционирование мозга. Сегодня мы много времени проводим перед компьютером, большую нагрузку испытывают глаза школьников и студентов. Что поможет сохранить здоровье глаз и не заработать близорукость – распространенную проблему нашего времени?

8 стратегий для поддержки зрения

Эти несложные меры помогут вам сохранить зрение.

1. Пищевой рацион. Здоровье глаз начинается с того, что мы едим. Кроме моркови, которая отличается высоким содержанием витаминов, важно вводить в свой пищевой протокол:

Шпинат, капусту и прочие зеленые листовые овощи, богатые антиоксидантами.

Цитрусовые с высокой концентрацией витамина С (особенно апельсины).

Жирные сорта океанической рыбы (источник жирных кислот омега-3) - лосось, тунец, палтус.

2. Физическая активность. Движение снижает вероятность диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, высокого холестерина, которые вызывают патологии зрения. Даже умеренные физические нагрузки заметно снижают риск возникновения возрастной дегенерации желтого пятна.

3. Ношение солнцезащитных очков. УФ-излучение пагубно действует на белок в глазном хрусталике, что может вызвать катаракту. Поэтому рекомендуется носить солнцезащитные очки не только летом и не только в солнечные дни.

4. Гидратация. Глаза выделяют жидкость для поддержки влажности конъюнктивы - поверхностной мембраны - и предотвращения воспаления. С годами выработка слезной жидкости снижается, поэтому важно избегать обезвоживания. Лучше выбирать глазные капли без консервантов (некоторые вещества, например, хлорид бензалкония, могут вызвать раздражение).

5. Защита глаз от травм. Производственные травмы глаз - распространенное явление. Поэтому необходимо использовать защитные очки, которые предотвращают до 90% подобных травм.

6. Избегать цифрового напряжения глаз. Воздействие мониторов утомляет глаза: все цифровые устройства подвергают зрение пагубному воздействию синего света (HEV). Поэтому важно принять меры, чтобы предохранить глаза:

Надевать компьютерные очки, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.

Каждые 20 минут выполнять упражнение: смотреть вдаль перед собой в течение 20 сек.

7. Пройти проверку зрения. Важно 1 раз в год посещать окулиста, чтобы контролировать состояние зрения.

8. Ознакомиться с семейной историей здоровья зрения. Глазные болезни передаются по наследству, поэтому имеет смысл узнать, какие проблемы со зрением есть/были у членов семьи.опубликовано econet

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