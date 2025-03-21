Секреты некоторых продуктов для укрепления иммунитета

Весной и осенью для многих людей актуальной является проблема сохранения здоровья и обеспечения хорошего самочувствия. В этом нет ничего сложного, нужно только знать определённые секреты некоторых продуктов, способных помочь укрепить наш иммунитет.

Весной и осенью для многих людей актуальной является проблема сохранения здоровья и обеспечения хорошего самочувствия. В этом нет ничего сложного, нужно только знать определённые секреты некоторых продуктов, способных помочь укрепить наш иммунитет.

Поистине уникальным в этом отношении является имбирь. Он содержит практически все витамины группы B, холин, пиридоксин, а также аскорбиновую, фолиевую и пантотеновую кислоты. В этом корне присутствуют магний, медь, кальций, натрий, марганец, железо, фосфор, цинк, селен и калий. Имбирь успешно используют как противовоспалительное и противомикробное средство, а также как средство для повышения иммунитета.

Лимон – ещё один продукт, который считается кладезем различных полезных веществ. Этот цитрус имеет в составе органические кислоты, бета-каротин, клетчатку, пектин, белки, углеводы и жиры, а также витамины А, С, Е, В, Р. В нем содержатся сера, калий, фосфор, хлор, натрий, кальций, фтор, магний, молибден, бор, железо, марганец, цинк, медь, фтор. Употребляя в пищу этот цитрус, можно привести в норму гормональный фон организма, избавиться от сбоев в различных обменных процессах, укрепить иммунную систему.

О целебных свойствах мёда знали ещё наши предки. Этот продукт содержит фруктозу и глюкозу, витамины С, К, Е, Р, А, а также мед богат витаминами группы В. В его состав входят лимонная, яблочная и виноградная кислоты. В нем содержится калий, титан, медь, кальций, магний, осмий, натрий, железо, цинк, хром, фосфор, кремний, никель. Уникальный состав мёда даёт возможность использовать его как тонизирующее и общеукрепляющее средство.

А сейчас задумайтесь о том, какое целительное воздействие на наш организм способна оказать смесь из всех вышеперечисленных продуктов. Кстати, существует немало различных рецептов для их приготовления.

Рецепт смеси: имбирь+мед+лимон

Например, можно взять 400 грамм имбиря, очистить его, мелко нарезать или натереть на тёрке. Один большой лимон тоже мелко нарезать и удалить все косточки (кожуру можно почистить, а можно порезать и вместе с ней). Приготовленные таким образом продукты уложить в литровую банку, залить мёдом (200-250 грамм) и тщательно всё перемешать. Если хотите, лимон и имбирь можно измельчить блендером, а можно пропустить через мясорубку. Приготовленную таким образом смесь можно добавлять и в каши и даже в чай, или же просто принимать по 1 ч.л. в день, запивая обычной водой.

Есть ещё один интересный рецепт

Тонкими ломтиками нарезать небольшой кусочек имбиря и сложить в литровую банку. Туда же поместить пять-шесть долек лимона и немного размять их ложкой, чтобы пустили сок. Залить всё кипятком, плотно закрыть и оставить на 15-20 минут, после чего добавить две столовые ложки мёда. Этот настой можно пить вместо чая, а можно добавлять в чай в любом количестве.

Такие смеси очень полезны для детей, так как обладают иммуноповышающим эффектом. Кроме того, имбирь помогает устранить рвоту и тошноту, поэтому, если у ребёнка наблюдаются расстройства пищеварительной системы, имбирный чай будет как нельзя более кстати. Правда, давать имбирь можно только детям старше двух лет, в более раннем возрасте он противопоказан. Нужно сказать, что хотя и очень редко, но имбирь может вызвать аллергическую реакцию, поэтому лучше всего заранее проконсультироваться с педиатром.

Полезны имбирно-лимонные смеси и для беременных женщин. Кроме повышения иммунитета они помогают справиться с утренней тошнотой и расстройством желудка, с метеоризмом. Но нужно учесть, что доза этих продуктов для каждой конкретной женщины может быть разной, поэтому нужно проконсультироваться с врачом.

Противопоказаниями для приёма имбиря и лимона являются гастрит и язва желудка, цирроз печени, камни в желчных путях, панкреатит, предынсультное и предынфарктное состояние, ишемическая болезнь сердца, высокое давление. Нельзя их принимать во время кровотечения (неважно, это геморрой или просто идёт носом кровь) и при высокой температуре.

К противопоказаниям так же относится индивидуальная непереносимость любого из этих продуктов. опубликовано econet