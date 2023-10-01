Ольга Бутакова: Питание после 40

Врач с 25-летним стажем Ольга Алексеевна Бутакова о важности правильного питания после 40 лет Ольга Алексеевна БУТАКОВА – врач с 25-летним стажем (от Иридодиагностики до Скорой Помощи), кандидат педагогических наук, академик Международной Академии Информатизации при ООН, руководитель Академии Здоровья при Международном Университете Дружбы Народов им.Патриса Лумумбы, главный врач Московского Института Восстановления Здоровья.опубликовано econet P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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