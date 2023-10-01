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Ольга Бутакова: Питание после 40

Источник: aurveda-health.blogspot.com 01 октября 2023 7158
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Врач с 25-летним стажем Ольга Алексеевна Бутакова о важности правильного питания после 40 лет

Ольга Бутакова: Питание после 40

Ольга Алексеевна БУТАКОВА – врач с 25-летним стажем (от Иридодиагностики до Скорой Помощи), кандидат педагогических наук, академик Международной Академии Информатизации при ООН, руководитель Академии Здоровья при Международном Университете Дружбы Народов им.Патриса Лумумбы, главный врач Московского Института Восстановления Здоровья.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье ольга бутакова питание возраст

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