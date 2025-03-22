Как сохранить свое здоровье: 11 золотых советов

Чтобы сохранить зубы здоровыми, их необходимо чистить измельченной в порошок древесной золой, получаемой в результате сгорания березы. Данное средство делает зубы белоснежными и сохраняет их до глубокой старости.

Совет № 1.

Чтобы сохранить зубы здоровыми, их необходимо чистить измельченной в порошок древесной золой, получаемой в результате сгорания березы. Данное средство делает зубы белоснежными и сохраняет их до глубокой старости.

Более того, березовую золу можно использовать для приготовления минеральной воды, богатой калием. Для этого нужно промывать полотняный мешочек с золой холодной водой, а потом можно настоять. Полученная вода употребляется для питья.

Совет № 2.

Для лечения бессонницы, головных болей и мигрени на ночь обвяжите голову полотенцем, смоченным отваром полыни. Хорошо помогает при одновременном приеме отвара внутрь при глазных заболеваниях, алкогольных интоксикациях, тошноте и обмороках.

Совет № 3.

Хорошее средство от радикулита. Набрать в бутылку из-под шампанского мухоморов ярко-красных с белыми пятнышками с красной пленкой, предварительно мелко нарезав и плотно утрамбовав.

Затем закрыть пробкой и для большей герметизации изоляционной лентой обвязать пробку. Закопать в землю на глубину не менее 1 метра на 40-50 дней.

Откопав бутылку, процедить полученную жидкость через марлю и добавить 1 столовую ложку соли. Натирать больные места досуха, потом теплая повязка перед сном.

Совет № 4.

Луковая шелуха. Набить целую литровую банку. Вскипятить воду, бросить туда собранную шелуху и сразу снять. Процедить и поставить в холодильник. Можно добавлять сосновые иголки.

Для очищения организма и профилактики онкологических заболеваний принимать четверть стакана в день, а при злокачественных опухолях пить по четверти стакана 3 раза в день.

Совет № 5.

Принимать горячую воду из термоса через каждые 30 минут по 2-3 глотка весь день. Перерыв во время сна. Если прием пищи, то принимать до еды. Курс 1 месяц. Вода в маленьких дозах обладает мочегонным действием и растворяет камни в почках.

Также полезна вода, настоянная на солнце в банке не менее 12 часов. Можно добавлять крапиву, хвощ или спорыш, которые богаты кремнием. При добавлении кремния выдержать на солнце 7 дней.

Такая вода оказывает очистительное и оздоравливающее действие, особенно при симптомах нехватки кремния: дряблая кожа и мышцы, опущение органов.

Совет № 6.

Ранней весной собрать 200-300 г свежих березовых почек. Для приготовления мази приобрести 700 г сливочного масла. Слой масла в полтора сантиметра положить в горшочек, а на него такой же слой свежих почек. Снова слой масла и почек. И так далее.

Закрыть крышкой, для герметизации обмазать ее тестом и поставить в русскую печь или в духовку. Томить 24 часа в ровном жару.

После остывания содержимое отжать, добавить 1 чайную ложку камфары, истолченной в порошок, хорошо перемешать. Полученная мазь снимает любые боли в пояснице, очень эффективна при ревматизме и подагре. Втереть перед сном в больные места и завязать шерстяным платком.

Совет № 7.

Общеукрепляющее средство, которое предупреждает преждевременное старение и способствует сохранению хорошей памяти и работоспособности.

Для его приготовления на бутылку водки взять 500 г изюма без косточек и 500 г меда. Все смешать и поставить в темное место на 7 дней, периодически встряхивая. Принимать по 1 столовой ложке перед едой.

Совет № 8.

Ежедневный самомассаж затылка, воротниковой зоны, области почек и надпочечников массажером или полотенцем - для стимуляции кровотока обмена веществ и функции центральной нервной системы, почек и надпочечников. Улучшает память и укрепляет организм.

Совет № 9.

Регулярное закаливание ступней (мыть стопы холодной водой) приводит к оздоровлению всего организма, и прежде всего носоглотки и гортани.



Совет № 10.

Чтобы ваши позвонки были «на месте», свернитесь калачиком, ухватив покрепче руками колени, и покатайтесь по полу вперед-назад. Если вы услышите хруст, то это вправился подвывихнувшийся позвонок.

Совет № 11.

Просыпаясь, посильнее потрите одну ладонь о другую. Это хорошее тонизирующее упражнение. Делайте его в течение дня периодически. После активизации ладоней своими теплыми руками провести нежный массаж в области глаз и шеи. Легкий массаж шеи и щитовидной железы можно делать, расставив большой и указательный палец друг от друга. Это хорошо помогает при заболеваниях щитовидной железы и от появления «второго подбородка».

Далее хорошо разотрите щеки и промассируйте мышцы, прикрепленные к нижней челюсти. Потом растирайте лоб от волосистой части головы до переносицы, обязательно массируйте брови.

Морщины надо растирать, так как морщины - это затвердевшая часть мышцы. Теперь согревайте уши и делайте потягивания за мочки ушей.

И в заключение осторожно ощупывайте голову от макушки до затылка. При боли сделать мягкий массаж болезненных точек с целью восстановления разрывов биоэнергетических каналов и цепочек. опубликовано econet

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