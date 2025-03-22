Как сохранить свое здоровье: 11 золотых советов

Чтобы сохранить зубы здоровыми, их необходимо чистить измельченной в порошок древесной золой, получаемой в результате сгорания березы. Данное средство делает зубы белоснежными и сохраняет их до глубокой старости.
Совет № 1.
Чтобы сохранить зубы здоровыми, их необходимо чистить измельченной в порошок древесной золой, получаемой в результате сгорания березы. Данное средство делает зубы белоснежными и сохраняет их до глубокой старости.
Более того, березовую золу можно использовать для приготовления минеральной воды, богатой калием. Для этого нужно промывать полотняный мешочек с золой холодной водой, а потом можно настоять. Полученная вода употребляется для питья.
Совет № 2.
Для лечения бессонницы, головных болей и мигрени на ночь обвяжите голову полотенцем, смоченным отваром полыни. Хорошо помогает при одновременном приеме отвара внутрь при глазных заболеваниях, алкогольных интоксикациях, тошноте и обмороках.
Совет № 3.
Хорошее средство от радикулита. Набрать в бутылку из-под шампанского мухоморов ярко-красных с белыми пятнышками с красной пленкой, предварительно мелко нарезав и плотно утрамбовав.
Затем закрыть пробкой и для большей герметизации изоляционной лентой обвязать пробку. Закопать в землю на глубину не менее 1 метра на 40-50 дней.
Откопав бутылку, процедить полученную жидкость через марлю и добавить 1 столовую ложку соли. Натирать больные места досуха, потом теплая повязка перед сном.
Совет № 4.
Луковая шелуха. Набить целую литровую банку. Вскипятить воду, бросить туда собранную шелуху и сразу снять. Процедить и поставить в холодильник. Можно добавлять сосновые иголки.
Для очищения организма и профилактики онкологических заболеваний принимать четверть стакана в день, а при злокачественных опухолях пить по четверти стакана 3 раза в день.
Совет № 5.
Принимать горячую воду из термоса через каждые 30 минут по 2-3 глотка весь день. Перерыв во время сна. Если прием пищи, то принимать до еды. Курс 1 месяц. Вода в маленьких дозах обладает мочегонным действием и растворяет камни в почках.
Также полезна вода, настоянная на солнце в банке не менее 12 часов. Можно добавлять крапиву, хвощ или спорыш, которые богаты кремнием. При добавлении кремния выдержать на солнце 7 дней.
Такая вода оказывает очистительное и оздоравливающее действие, особенно при симптомах нехватки кремния: дряблая кожа и мышцы, опущение органов.
Совет № 6.
Ранней весной собрать 200-300 г свежих березовых почек. Для приготовления мази приобрести 700 г сливочного масла. Слой масла в полтора сантиметра положить в горшочек, а на него такой же слой свежих почек. Снова слой масла и почек. И так далее.
Закрыть крышкой, для герметизации обмазать ее тестом и поставить в русскую печь или в духовку. Томить 24 часа в ровном жару.
После остывания содержимое отжать, добавить 1 чайную ложку камфары, истолченной в порошок, хорошо перемешать. Полученная мазь снимает любые боли в пояснице, очень эффективна при ревматизме и подагре. Втереть перед сном в больные места и завязать шерстяным платком.
Совет № 7.
Общеукрепляющее средство, которое предупреждает преждевременное старение и способствует сохранению хорошей памяти и работоспособности.
Для его приготовления на бутылку водки взять 500 г изюма без косточек и 500 г меда. Все смешать и поставить в темное место на 7 дней, периодически встряхивая. Принимать по 1 столовой ложке перед едой.
Совет № 8.
Ежедневный самомассаж затылка, воротниковой зоны, области почек и надпочечников массажером или полотенцем - для стимуляции кровотока обмена веществ и функции центральной нервной системы, почек и надпочечников. Улучшает память и укрепляет организм.
Совет № 9.
Регулярное закаливание ступней (мыть стопы холодной водой) приводит к оздоровлению всего организма, и прежде всего носоглотки и гортани.
Совет № 10.
Чтобы ваши позвонки были «на месте», свернитесь калачиком, ухватив покрепче руками колени, и покатайтесь по полу вперед-назад. Если вы услышите хруст, то это вправился подвывихнувшийся позвонок.
Совет № 11.
Просыпаясь, посильнее потрите одну ладонь о другую. Это хорошее тонизирующее упражнение. Делайте его в течение дня периодически. После активизации ладоней своими теплыми руками провести нежный массаж в области глаз и шеи. Легкий массаж шеи и щитовидной железы можно делать, расставив большой и указательный палец друг от друга. Это хорошо помогает при заболеваниях щитовидной железы и от появления «второго подбородка».
Далее хорошо разотрите щеки и промассируйте мышцы, прикрепленные к нижней челюсти. Потом растирайте лоб от волосистой части головы до переносицы, обязательно массируйте брови.
Морщины надо растирать, так как морщины - это затвердевшая часть мышцы. Теперь согревайте уши и делайте потягивания за мочки ушей.
И в заключение осторожно ощупывайте голову от макушки до затылка. При боли сделать мягкий массаж болезненных точек с целью восстановления разрывов биоэнергетических каналов и цепочек. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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