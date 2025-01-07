Эффективное очищение суставов: 2 простых рецепта!

Процедуру очищения достаточно проводить 1 -2 раза в год, придерживаясь при этом пресной диеты, исключая острые и кислые продукты

Для того, чтобы растворить и вывести кислые соли из организма, очень хорошо применять отвары трав, свежевыжатые соки, в частности лимонный. Прекрасно растворяет соли чай из спорыша, полевого хвоща, арбузных корок, тыквенных хвостов. Соки из корней петрушки, хрена, листьев мать и мачехи, цикория, репы, топинамбура (земляной груши) очень хорошо растворяют соли. Применяют в таких дозах – не больше 100 мл, через 30 минут после приёма пищи.

Как очистить суставы при помощи черной редьки

Способ №1.

Чёрную редьку тщательно помыть, затем не очищая кожуры, погрузить в дезинфицирующий раствор марганца, йодинола и т.п. на 15 – 30 минут. После чего, ополоснуть под проточной водой. Натереть на тёрке, потом отжать сок через марлю. Хранится этот сок строго в холодильнике в плотно закрытой ёмкости.

Употреблять сок редьки можно в любое удобное для вас время, независимо от вашего режима питания, три раза в день по 30 грамм и не больше. При увеличении дозы в организме могут произойти тяжёлые последствия. Необходимо выпить сок без перерыва, приготовленный из десяти килограммов редьки. В период употребления сока, необходимо придерживаться вегетарианской диеты. Исключить из своего меню сдобу, жирные блюда, мясо, крахмалы, яйца. Потребляемые продукты должны быть только натуральными.

В первые дни очищения соком черной редьки могут возникнуть боли, в некоторых случаях достаточно сильные. Не паникуйте! Не бросайтесь к лекарствам и не останавливайтесь на полпути. Это естественный процесс очистки. Результатом такой очистки обычно бывает избавления от жестоких, неизлечимых по прогнозам медиков, заболеваний.

Способ №2

Десять килограммов чёрной редьки тщательно моют, не снимая кожуры, выжимают сок. В итоге получается примерно три литра сока. Хранят сок в холодильнике. Оставшейся жмых, смешивают с мёдом. Так, на один килограмм жмыха 300 грамм мёда (500гр. сахара), добавить молочную сыворотку. Хранить в тёплом месте, под прессом, для того, чтобы не плесневело.

Принимают сок черной редьки для очищения организма по одной чайной ложке через час после еды. Если не будут беспокоить боли в области печени, то дозу можно потихоньку увеличивать от 1 до 2 столовых ложек, в итоге довести до 100 мл.

Сок чёрной редьки обладает очень мощным желчегонным свойством. Когда желчные протоки забиты солями, то проход желчи очень затруднён, и в итоге возникает боль. Можно приложить на область печени водяную грелку, или принимать горячую ванну. Если боль можно терпеть, то процедуру очищения лучше не прекращать, продолжать пить сок до того пока он не закончится. Замечено, что боль возникает в самом начале, но потом всё приходит в норму. Обычно соли выходят не заметно, но результат от этого очищения очень хороший.

Процедуру очищения достаточно проводить 1 -2 раза в год, придерживаясь при этом пресной диеты, исключая острые и кислые продукты. После того как сок закончится, начинайте принимать жмыхи, они как раз к этому времени прокиснут. Принимать во время приёма пищи по 1 – 3 столовых ложки, до тех пор, пока не закончатся.опубликовано econet

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