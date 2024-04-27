8 важных советов: как не поправиться женщинам за 40

Изменение привычного рациона поможет тебе быстрее адаптироваться к этому новому этапу в твоей жизни. Также на пользу твоей фигуре пойдут ежедневные получасовые прогулки.
Есть женщины, которые считают лишние килограммы, набранные во время менопаузы, чем-то неизбежным. Они уверены, что это происходит из-за изменений в обмене веществ, которые никак нельзя контролировать.
Когда постепенно менструации становятся все более редкими, это означает, что наш организм снижает выработку эстрогенов. Эти гормональные изменения не могут не сказываться на нашем настроении, также они влияют на все внутренние процессы, протекающие в нашем организме.
Итак, теперь, когда мы понимаем, о чем идет речь, настало время перейти к следующему шагу. Необходимо задуматься о том, какие меры следует предпринять. Конечно, в этом случае будет нелишним проконсультироваться с лечащим врачом.
Менопауза — новый этап нашей жизни. И она ни в коем случае не означает снижение ее качества. И во время менопаузы можно быть здоровой, находиться в гармонии с самой собой, а также жить полной и активной жизнью.
Просто нужно более внимательно относиться к своему здоровью. Сегодня нам хотелось бы поделиться с тобой некоторыми советами о том, как это сделать.
По данным Европейского медицинского института полноты (IMEO), во время менопаузы женщины могут набрать от 5 до 10 лишних килограммов.
Это действительно неизбежно? Следует ли воспринимать это как изменения, характерные для этого периода жизни?
Полноты можно избежать. Если ты примешь соответствующие меры, ты сможешь избежать полноты и будешь и дальше жить полной и насыщенной жизнью. Чтобы лучше понять суть происходящих с нашим организмом изменений, необходимо подробнее поговорить о том, что происходит с нашим телом во время менопаузы.
С наступлением менопаузы наш организм перестает вырабатывать эстрогены. Из-за это в нашем теле происходят небольшие изменения:
В большинстве случаев менопауза воспринимается женщинами как нечто негативное и враждебное.
Порой смотрим на себя в зеркало и понимаем, что нам нужна одежда другого размера. А ведь при этом мы продолжаем питаться так же, как раньше! Откуда тогда берутся эти лишние килограммы? Почему ноги и лицо отекают, а на талии появляются неприятные складки?
Очень важно понять, какие именно изменения происходят в этот момент в нашем теле, и не пытаться отрицать их. Это естественный процесс, и его нужно принять. Только в этом случае мы сможем повысить качество нашей жизни.
В некоторых случаях нарушения эмоционального состояния требуют лечения, например, приема антидепрессантов. Эти медицинские препараты также способны в будущем привести к увеличению веса, стать причиной отеков и других изменений в нашей внешности. Это также стоит иметь в виду.
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И после наступления менопаузы можно оставаться красивой и привлекательной. Это всего лишь начало нового периода в твоей жизни. Бесспорно, тебя ждут перемены, которые потребуют от тебя новых действий. Новые стратегии позволят тебе и дальше жить полной и активной жизнью.
В любой ситуации не сомневайся и обращайся за помощью к медицинским специалистам. Они поддержат тебя и помогут найти выход из ситуации. Возможно, что для улучшения самочувствия тебе понадобится лечение гормональными препаратами.
Не стоит забывать, что каждая женщина, каждый организм и каждое тело уникальны. Поэтому в каждом случае течение менопаузы отличается своими индивидуальными особенностями.
Нужно помнить, что с наступлением менопаузы наше тело нуждается в меньшем количестве калорий. Это вовсе не значит, что надо есть «меньше». Скажем так, что нужно есть «лучше».
Обязательно включи в свой рацион:
Наверное, тебе известно, что существуют фрукты, которые отличаются высоким содержанием сахара. Когда мы едим их в больших количествах, то рискуем набрать вес.
По мнению специалистов IMEO, лучше всего ежедневно съедать по две порции фруктов. На какие из них стоит обратить внимание?
Голубые виды рыбы, например, лосось, являются богатым источником белка и жирных кислот Омега 3, которые необходимы для здоровья сердца и всего нашего организма вцелом.
4 рада в неделю рекомендуется съедать:
Надень удобную одежду и позвони любимой подруге. Пускай она составит тебе компанию во время ходьбы или занятий танцами. Также на пользу тебе пойдут плавание или велосипедная прогулка. Рекомендуется ежедневно посвящать 45 минут различным аэробным упражнениям. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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