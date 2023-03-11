9 лучших кардио упражнений, которые продлят жизнь

Регулярные кардиотренировки помогут укрепить стенки кровеносных каналов, способствуют нормализации давления, улучшению работы сердечной и дыхательной систем, препятствуют отложению избыточной массы. Несложные и эффективные упражнения не требуют особого оборудования, их не сложно выполнять в домашних условиях.

Упражнения для кардиотренировки

1.Ходите или бегайте по лестнице – быстро взбегайте вверх и спокойно опускайтесь вниз. Чередуйте с отжиманиями, приседаниями и выпадами на ступеньках.

2.Занимайтесь бегом или быстрой ходьбой – скорость около 8 км/час поможет сжечь 700 ккал за 60 минут. Будьте осторожны при занятиях на неровной поверхности. Выбирайте удобные кроссовки с гибкой подошвой.

3. Прыгайте со скакалкой – это недорогое, простое и компактное приспособление поможет избавиться за полчаса от 250 ккал. Прыжки требуют навыка.

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4. Бегайте на месте – вы можете заниматься при любой погоде и без внимания окружающих. Будьте осторожны с суставами, чередуйте пробежки с другими видами кардиоупражнений.

5.Выпрыгивайте из положения лежа – за 10 минут вы можете избавиться от 100 и более калорий. И. П. – сидя на корточках. Прыжком назад примите положение упор лежа, опираясь ладонями в пол, и вернитесь в И. П.

6.Упражнение скалолаз. Карабкайтесь в упоре лежа – вы повысите свою выносливость и заставите сердце усилить свою работу. Создает нагрузку на запястья, руки, плечевой пояс. И. П. – упор лежа. Делайте шаги поочередно вперед, можете менять ноги прыжками, сочетать их с отжиманиями.

7.Выпрыгивайте из приседа - присядьте на корточки и подпрыгните так высоко, как только сможете. Старайтесь приземляться плавно, так как вы создаете нагрузку на колени. Вы сожжете калории, усилите сердцебиение и укрепите мышцы ног.

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8. Медвежье ползание. Ползите как медведь – сидя на корточках, поочередно переставляйте руки и ноги вперед. Совершайте ползающие движения вперед и назад.

9.Прыгайте на месте – за минуту прыжков сжигается одна калория. Выполняйте их в разных комбинациях, сочетайте с другими упражнениями.опубликовано econet

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