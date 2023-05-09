9 лучших продуктов, которые помогают облегчить симптомы ПМС

Предменструальный синдром можно пережить с меньшим ущербом для своего физического и психологического состояния. Для этого женщинам рекомендуется примерно за неделю до начала менструации ввести в пищевой рацион следующие продукты питания.

До 75% женщин на планете страдают от ПМС. Предменструальный синдром каждый месяц заставляет женщин терпеть болезненные испытания. Боли внизу живота и пояснице, спазмы, рвота, бессилие, перепады настроения – вот главные признаки ПМС. Эти пищевые продукты помогут облегчить болезненные симптомы и принесут пользу для здоровья.

Эти продукты помогут при ПМС

1. Витамин B

Полезно вводить в свой пищевой протокол продукты с высоким содержанием витамина B. Это бобовые, бананы, орехи, курица. Витамин В в рационе поможет уменьшить симптоматику ПМС.

2. Витамин С

Цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), ягоды, ананасы, картофель содержат витамин С - мощный антиоксидант, который поможет снять вздутие живота, вялость, болезненные ощущения в молочных железах и обильные выделения. Рекомендуется начинать есть продукты с витамином С за неделю до менструации.

3. Витамин Е

Снижает амплитуду скачков настроения и предотвращает обильные выделения. Добавка витамина Е поможет повысить уровень энергии, ослабить спазмы, беспокойство, депрессивные признаки и тягу к еде.

4. Кальций (немолочные продукты)

В период менструации рекомендуется получать микроэлемент кальций из таких источников как орехи и семена: грецкие, миндальные, кунжут, семечки подсолнечника. Подойдут также капуста и бобовые культуры.

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5. Железо

Кровопотеря истощает содержание микроэлемента железа в организме и может стать фактором развития анемии, которая усиливает спазмы при менструации. Пища с высокой концентрацией железа: шпинат, листовая зелень, изюм, говяжья печень, свекла, морепродукты. Достаточный уровень железа уменьшает симптоматику ПМС.

6. Шоколад

Шоколад позволяет контролировать менструальный цикл благодаря присутствию в нем жирных кислот омега-3. Но важно помнить, что злоупотребление шоколадом является сигналом нехватки магния в организме.

7. Магний

Дефицит микроэлемента магния усиливает болезненные признаки ПМС - вздутие живота (из-за задержки жидкости в мочевом пузыре), боли в молочных железах, скачки настроения, тревожность. Продукты с высоким содержанием магния: рис, овсянка, шоколад, соевые бобы, орехи.

8. «Медленные» углеводы

Сложные углеводы позволяют контролировать количество съеденной пищи и повышают серотонин (гормон счастья), который ослабляет депрессивные проявления. «Медленные» углеводы содержатся в авокадо, киноа, яблоках, кукурузе, корнеплодах, семечках подсолнечника.

9. Вода

Нормальный уровень гидратации уменьшает вздутие живота в менструальный период. Важно уменьшить потребление, соленой пищи, спиртных напитков и сладкого. Рекомендуется выпивать 8-10 стаканов воды в день и употреблять продукты с высоким процентом воды (огурцы, арбузы), чтобы предотвратить вздутие живота.опубликовано econet

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