9 случаев, когда болит в одной части тела, а настоящая проблема - в другой

Если у вас, например, болит живот, можете ли вы определить, в чем причина? Оказывается, место болевых ощущений не всегда указывает на их источник. Есть так называемые фантомные боли, когда дисфункция имеется в одной части тела, а болит - совсем в другой.

Боль – это естественный сигнал организма о том, что есть проблема. Мы привыкли устанавливать прямую связь между областью локализации боли и органом или частью тела, расположенными в этом месте. И уверены, будто знаем, что именно болит. А что вы знаете о фантомных болях? Фантомная боль дает о себе знать, когда проблема, присутствующая в одной части тела и отражающаяся в другом месте.

Когда болит в одном месте, а проблема - в другом

1. Сердце

Если имеются проблемы с работой сердца, возможны болевые проявления в секторе груди вокруг этого органа. Но не исключена рефлекторную боль, когда, как говорят, «стреляет» в левую руку или в верхнюю зону в центре спины.

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Дело в том, что сердечная боль может отражаться в той части тела, где идет передача импульсов к спинному мозгу, воспринимающему ощущения в зоне сердца. Речь идет преимущественно о левой стороне тела.

Боль любого характера, связанная с работой сердца, может свидетельствовать о нешуточных проблемах и заставляет задуматься о походе к доктору.

2. Легкие и диафрагма

Нарушение функций лёгких и диафрагмы могут спровоцировать боли с одной стороны шеи или в зоне плеча.

Такая боль зарождается из-за сложностей с дыханием или диафрагмальным нервом, который соединяет позвоночник с лёгкими и диафрагмой.

Люди, испытывающие напряжение в области шеи, могут страдать от неполноценного дыхания и более сложных проблем с диафрагмой.

Было бы ошибкой отмахиваться от этих симптомов и оттягивать визит к врачу.

3. Печень и жёлчный пузырь

Может показаться удивительным, но дисфункции печени и жёлчного пузыря могут проявиться болью в шее и плечах, в правой области тела пониже сосков.

Сложности с жёлчным пузырём дают о себе знать в области лопатки. Эта отраженная боль схожа с диафрагмальной, что вполне логично: печень и жёлчный пузырь оказывают давление на диафрагму.

Поэтому имеет смысл обращать внимание на разницу между рядовым напряжением в зоне шеи и действительно болезненными проявлениями.

4. Желудок и поджелудочная железа

Боль в двух зонах в передней и задней части тела может свидетельствовать о дисфункциях желудка или поджелудочной железы.

Для острого панкреатита характерна боль, отдающая в спину. Не исключены болезненные ощущения в секторе живота, конкретно - в верхней четверти тела.

Если вас тревожат похожие боли, не стоит относиться к этому халатно. Возможно, имеются проблемы с работой желудка и поджелудочной железы.

5. Тонкий кишечник

Патологии тонкого кишечника могут дать о себе знать болью в области пупка.

Дискомфорт в зоне пупка – это сигнал тела, который свидетельствует о наличии воспаления, кишечных спазмах и функциональных сбоях.

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6. Кишечник и аппендикс

Аппендицит и дисфункции кишечника могут отдавать болью в конкретной области живота.

Болевые ощущения в правой подвздошной впадине могут свидетельствовать об аппендиците. Боль в области средней кишки является результатом проблемы с аппендиксом или кишечником.

Аппендицит часто требует безотлагательного хирургического вмешательства, поэтому необычайно важно прибегнуть к квалифицированной помощи в случае возникновения боли именно в этой зоне.

7. Почки

Патологии почек дают о себе знать болью в самых разных местах. Это может быть поясница, область живота, тазовая область и верхняя часть ног.

Если имеются определенные подозрения относительно здоровья почек, достаточно сдать анализы мочи, чтобы специалист смог точно диагностировать проблему.

8. Мочевой пузырь

Дисфункции мочевого пузыря выражаются в форме боли в нижней тазовой области как в передней, так задней части таза.

Как известно, мочевой пузырь расположен в нижней зоне спины, и инфекция в нём может провоцировать рефлекторную боль в пояснице.

Имеется большой перечень патологий мочевого пузыря, при которых боль сопровождается иной симптоматикой. Имеет смысл сдать необходимые анализы, чтобы установить причину болезненных ощущений.

9. Яичники

Сложности с работой яичников могут провоцировать болевые ощущения с обеих сторон живота. Кисты яичника дают о себе знать в виде резкой, колющей боли обычно с какой-нибудь одной стороны.

Относитесь ответственно к своему здоровью и при любых болезненных сигналах организма лучше запишитесь на прием к специалисту, чтобы избежать проблем в будущем.опубликовано econet

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