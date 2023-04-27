9 триггеров мигрени: Как избавиться от приступов головной боли

Мигрень вызывает нестерпимую порой боль пульсирующего характера или пульсирующее ощущение обычно с одной стороны головы. Это состояние сопровождается тошнотой, рвотой и болезненной чувствительностью к свету и звукам. Приступы мигрени продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, и боль может быть такой изнурительной, что она не позволяет вести полноценную жизнь.

Мигрень провоцирует мучительную боль пульсирующего характера или пульсирующее ощущение, как правило, с одной стороны головы. Это состояние может предполагать тошноту, рвоту и болезненную чувствительность к свету и звукам. Приступы мигрени продолжаются обычно от нескольких часов до нескольких дней, и боль может быть такой изнурительной, что она не позволяет вести обычную жизнь. С чем именно быть связано подобное состояние?

Мигрень и микрофлора кишечника

Основные триггеры мигрени

Гормональный дисбаланс у представительниц прекрасного пола. «Скачки» показателя эстрогена, до/в период месячных, беременности и менопаузы, скорее всего, провоцируют головные боли.

Медикаменты гормональной группы (оральные контрацептивы и заместительная гормональная терапия) в состоянии усиливать мигрень.

Напитки. Имеются ввиду спиртные напитки (вино), и избыток кофеина (кофе).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Стресс. Длительный психологический стресс на рабочем месте или в семье может выступать триггером мигрени.

Раздражитель сенсорного характера. Яркие огни, солнечные сполохи, звуки высокой громкости могут служить причиной мигрени. Интенсивные запахи (парфюмерия, растворитель для краски, дым и прочие) могут спровоцировать подобное состояние.

Некачественный сон. Бессонница, избыток сна, резкая смена часовых поясов могут выступить причиной мигрени.

Физическая активность. Чрезмерные физические нагрузки (и секс – тоже) могут вызвать мигрень. В ходе выполнения физических упражнений наблюдается скачок оксида азота, выступающего пусковым механизмом в данном процессе.

Динамика погоды. Погодные изменения или «скачок» атмосферного давления может быть причиной мигрени.

Употребление медикаментов. Оральные контрацептивы (которые уже упоминались) и средства с сосудорасширяющим эффектом (нитроглицерин) усугубляют положение.

Пищевые продукты. Долго выдержанный сыр, чрезмерно соленые и прошедшие обработку продукты провоцируют мигрень. Другими факторами выступают пропуск приема пищи/голодание.

Пищевая добавка. А именно: аспартам (заменитель сахара) и мононатриевый глутамат (консервант) могут вызвать указанное болезненное состояние.

Кто имеет склонность к мигрегрени

Факторы риска:

Семейная история. Наличие прямого родственника, страдающего мигренью.

Возраст. Мигрень возможна в различном возрасте, однако начинаются приступы нередко в подростковый период. Мигрени обычно достигают апогея у людей в возрасте тридцати лет, и плавно в последующие десятилетия их динамика и интенсивность снижаются.

Сексуальная жизнь. Дамы в три раза чаще вынуждены терпеть мигрень.

Гормональный дисбаланс. У представительниц прекрасного пола головные боли могут давать о себе знать перед или сразу после начала месячных. Болезненные проявления слабеют после менопаузы.

Как связаны кишечник и мозг

Наш кишечник вмещает до 1 кг микробов, к которым относятся бактерии, вирусы, грибы, протисты. Все имеющиеся в нем микробы - это микрофлора кишечника. Ее динамика может вызвать развитие целого перечня неврологических и психиатрических состояний, таки как депрессия, тревожность, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз.

Кишечник имеет непрерывный контакт с головным мозгом, и микрофлора кишечника играет в данном механизме важную роль.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Связь мигрени и микрофлоры кишечника

Специальное исследование, проведенное в 2016 году и обнародованное в издании по микробиологии mSystems, продемонстрировало, что у тех, кто подвержен мигрени, имеется большее число бактерий, именно в ротовой полости, которые синтезируют оксид азота (триггер мигрени). Указанное открытие предполагает лишь взаимосвязь, но оно может дать потенциальную аргументацию того, почему определенные пациенты в большей мере восприимчивы к мигрени, чем остальные, и почему конкретные пищевые продукты могут провоцировать мигрень.

Когда бактерии в ротовой полости и кишечнике разрушают нитраты из пищи растительного происхождения, то далее они трансформируются в оксид азота в газообразном состоянии, который, имеет свойство расширять кровеносные сосуды, активировать кровообращение и, как следствие, нормализует состояние пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми недугами.

С другой стороны, в 80% случаев, когда указанные пациенты применяют медикаменты с содержанием нитратов для снятия симптомов стенокардии или терапии сердечной недостаточности, у них наблюдаются приступы мигрени в виде побочного эффекта.

Существует теория, когда микрофлора кишечника влияет на развитие мигрени. Отмечен феномен под названием “головная боль хот-дога”, который, предположительно, вызван поглощением нитратов из продуктов питания.

В исследовании ученые использовали современные технологии секвенирования РНК с целью идентификации бактерий, из образцов ротовой полости и экскрементов. Образцы взяли от здоровых людей, испытывающих и не испытывающих мигрень.

В двух видах проб отмечалось немного повышенное число бактерий, перерабатывающих нитраты, среди добровольцев, имеющих мигрень, по сравнению с другими, у кого мигрени не отмечалось.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Действие пробиотических добавок на мигрень

В исследовании 2019 года, обнародованном в издании Cephalalgia, специалисты охарактеризовали эксперимент, выявляющий действие пробиотиков на мигрень.

Исследование продемонстрировало, что пробиотики в значительной мере ослабляли динамику и силу мигрени, что дает некоторое понимание воздействия микрофлоры на мигрень.

50 добровольцев, имеющих хроническую или эпизодически проявляющуюся мигрень, получали плацебо или пробиотик, включающий 14 штаммов бактерий (в том числе бифидобактерии, лактобациллы и Bacillus subtilis).

В период 8-10 недель после приема пробиотика приступы мигрени были слабее среди принимающих пробиотик, в противоположность тем, кто получал плацебо. Динамика приступов снизилась на 45% у добровольцев с хронической мигренью и на 40% у добровольцев с эпизодической. В характеристике интенсивности мигрени соответствующие показатели отмечали снижение на 31% и 29%.

Специалисты предполагают, что результаты указанного эксперимента дают новые возможности исследований так называемой оси «микрофлора кишечника – головной мозг», которая предполагает связь бактерий кишечника и неврологических состояний. Безусловно, еще нужны будут подтверждающие данную теорию исследования.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet