9 вредных компонентов, которым не место в вашей косметике

Косметическая продукция - это крупная ниша химической индустрии. И некоторые ингредиенты средств по уходу за внешностью могут представлять потенциальную опасность для нашего здоровья. Если вы ознакомились с содержанием этикетки и отыскали на ней какие-то из этих 9 веществ, не торопитесь покупать данный косметический продукт.

Перед тем как приобрести тот или иной продукт, мы привыкли изучать этикетки, сообщающие о составе товаров. То, что мы наносим на нашу кожу, впитывается, проникает в организм. И некоторые ингредиенты косметических продуктов могут представлять реальную опасность для здоровья.

Вредные компоненты в продуктах по уходу

Как сориентироваться в мире экологичной красоты? Предлагаем перечень компонентов, которых стоит избегать в косметике.

Аромат

Ингредиенты, применяемые для создания ароматов, могут вызвать респираторные заболевания, дерматиты, патологии репродуктивной системы, аллергии. Имеет смысл выбирать косметику без отдушек.

Фталаты

Такие ингредиенты содержатся в парфюмерной продукции, но они, могут оказаться разрушительными для многих систем организма. Фталаты, кроме того, присутствуют в лаках для ногтей, игрушках для детей, лосьонах, лаках для волос и продуктах по уходу за кожей. Особое внимание стоит уделять названиям «дибутилфталат» и «диэтилфталат». Известно, что фталаты пагубно влияют на репродуктивную систему женщин.

Минеральное масло

Минеральное масло присутствует в детских маслах, гелях и увлажняющих продуктах для тела, - это попросту консервант, который помогает удерживать влагу и продлевает срок годности товара. Минеральное масло - канцероген, являющийся побочным продуктом нефтепереработки.

Парабены

Парабены – консерванты, предотвращающие рост дрожжей, плесени в продукции, они присутствуют в тональных кремах, средствах для умывания и душа, дезодорантах, лосьонах. Парабены отрицательно действуют на гормональный фон, нарушая содержание эстрогена, что в перспективе может ухудшить женское здоровье. Опасные ингредиенты: изопропил, изобутил, или все компоненты косметики с суффиксом – парабен.

Триклозан

Триклозан присутствует в зубных пастах, дезинфицирующих продуктах для рук, дезодорантах. Этот компонент является гормоноразрушающим. Он наносит ущерб иммунитету и мышечным функциям.

Оксибензон

Данный ингредиент работает как эстроген при всасывании и может спровоцировать возникновение эндометриоза. Оксибензон, как правило, имеется в солнцезащитных кремах.

Формальдегид

Это консервант, предотвращающий рост бактерий, и канцероген. Вызывает аллергическую реакцию, содержится в лаках для ногтей, шампунях и кондиционерах, тенях для век и гелях для душа.

Лаурилсульфат натрия

Данное вещество вызывает повреждение глаз, прыщи и раздражение кожи. Имеется в зубных пастах, средствах для полоскания рта, тональных кремах, средствах для мытья и шампунях. Этот компонент создает «пену» и работает как поверхностно-активное соединение.

Гидрохинон

Этот ингредиент применяется в косметике против гиперпигментации. Гидрохинон - осветляющее вещество, снижающее содержание меланина в коже. Это канцероген и нейротоксин, вызывающий аллергию. опубликовано econet

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