Лучшие травяные чаи и настои от головной боли

Если головная боль вызвана перееданием, неприятными ощущениями в желудке или плохим оттоком желчи, то, как правило, эта боль пульсирующая, локализуется в височной, верхней части головы.

Если головная боль вызвана перееданием, неприятными ощущениями в желудке или плохим оттоком желчи, то, как правило, эта боль пульсирующая, локализуется в височной, верхней части головы. В этом случае очень хорошо может помочь ромашка и полынь: из них мы приготовим целебные травяные чаи.

Ромашковый чай

Чтобы его приготовить: берем одну чайную ложечку цветков ромашки и залить 200 миллилитрами кипятка. Накрыть крышкой и дать настоятся 10 — 15 минут.

Пить ромашковый чай надо в теплом виде, добавим по вкусу немного сахара или натурального меда.

Чай из полыни

Чтобы приготовить чай из полыни: возьмем одну чайную ложечку травы полыни горькой (траву берем в измельченном виде) и зальем в термосе кипятком — 500 миллилитров. Настаиваем чай один час, затем процедим и можно пить.

Пить чай из полыни надо по 50 миллилитров, три раза в день за полчаса до еды.

При головных болях спазматического характера хорошо помогает трава душицы. Душица обладает хорошими расслабляющими свойствами, помогает при чувствительных сосудах.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Чай из душицы или или Орегано

Готовится этот травяной чай так: возьмем чайную ложку травы душицы (измельченной) и зальем ее 250 миллилитрами кипятка. Накрываем крышкой и оставляем настояться 10 минут. Долго настаивать не рекомендуется, чтобы чай не потерял свой аромат. Чай готов. Его надо пить теплым по половине стакана два раза в день.

Если головная боль вызвана гриппом или простудой, то будет очень полезно заваривать чай из мяты перечной. Мята является легким спазмолитиком.

Чай из мяты перечной

Чтобы приготовить мятный чай: закипятим одни литр воды, стразу после закипания добавим в воду одну столовую ложку сухой травы мяты. Снимаем воду с огня и накрываем крышкой.

Затем даем настояться чаю 10 минуток и процедим его.

Добавим по вкусу лимон, сахар или мед.

Головные боли причиной, которых стало расстройство нервной системы и депрессия лучше всего лечить настоем розмарина.

Настой розмарина



Для его приготовления: две чайные ложки листьев розмарина зальем 200 миллилитрами кипятка. Настаиваем под крышкой 30 — 40 минут. Готовый розмариновый настой процедим. Пить в течение дня за 5 — 6 приемов.

Головные боли причиной, которых стало похмелье, лучше всего лечит настой из смеси трав мяты перечной и розмарина.

Настой из мяты и розмарина

Смешиваем мяту перечную и розмарин в равных частях и заливаем одну столовую ложку мятно — розмариновой смеси 400 миллилитрами кипятка. Настаиваем в течение 30 минут. Пить, при головной боли от похмелья, по половине стакана три раза в день.

Головные боли от перенапряжения можно снять липовым чаем, а еще лучший эффект даст заваренный липовый чай с мятой.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Липовый чай с мятой

Чтобы его приготовить: смешиваем мяту и липу в равных пропорциях. Возьмем 1 столовую ложку мятно — липовой смеси и зальем кипятком 250 миллилитров. Настаиваем под крышкой 20 минут.

Этот чай отлично успокаиваем нервную систему, нормализуем гормональный баланс организма. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet