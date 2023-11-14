Как избавиться от боли в спине с помощью теннисного мяча

Существует еще один потрясающе простой способ решения этой проблемы, который массажист из Великобритании открыл всему миру. Тебе понадобится всего лишь теннисный мяч!

Из-за сидячего образа жизни, к сожалению, многие из нас испытывают боли в спине. Чаще всего избавиться от них можно с помощью упражнений или обычного лечебного массажа.

Но существует еще один потрясающе простой способ решения этой проблемы, который массажист из Великобритании открыл всему миру. Тебе понадобится всего лишь теннисный мяч!

Как избавиться от боли в спине

Напряженность мышц и боли пройдут, если ты будешь проделывать массаж с помощью этого предмета ежедневно.

Почему бы не попробовать?

1.Прислонись к стене.

2.Зажми теннисный мяч между спиной и стеной. 3.Двигайся вверх и вниз. Нужно, чтобы мяч при этом находился между позвоночником и одной из лопаток. Время: 3-4 минуты.

Эту процедуру можно проводить лежа. Помимо спины рекомендуется массировать с помощью теннисного мяча бедра и ягодицы.

Данный массаж — это настоящее спасение для тех, кто проводит много времени в сидячем положении. опубликовано econet

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