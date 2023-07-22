Полюбить себя: практика с зеркалом и еще 9 советов Луизы Хей

Трудности возникают, когда мы считаем себя плохими. Все мы меняемся. Каждый день – это новый день, и мы проживаем его иначе, чем вчера...

Важнейший ключ к достижению любви к себе – перестать критиковать себя.

Трудности возникают, когда мы считаем себя плохими. Все мы меняемся. Каждый день – это новый день, и мы проживаем его иначе, чем вчера. Наша сила – в способности приспосабливаться к течению жизни. Все мы люди, и это делает нас уязвимыми. Давайте научимся не притворяться совершенными. Стремление к совершенству невыносимо давит на человека и не дает ему сосредоточиться на том, что неблагополучно в его жизни.

Следующее, что нам необходимо сделать – перестать запугивать себя.

Многие просто терроризируют себя мрачными мыслями, представляя любые ситуации намного хуже, чем они есть на самом деле. Такие люди раздувают маленькие проблемы до непомерной величины. И как же это ужасно: жить в ожидании самого худшего.

Ещё один способ – быть добрым, мягким и терпеливым с самим собой.

Большинство людей страдает от ожидания немедленных результатов. Нам все нужно прямо сейчас, мы не можем терпеть, ожидая чего бы то ни было. Мы раздражаемся, стоя в очередях или попадая в транспортные пробки. Мы хотим иметь все блага и знать все ответы прямо сейчас. И часто мы портим жизнь другим из-за своего нетерпения. Нетерпение – это нежелание учиться.

Мы должны научиться быть добрыми к своему сознанию.

Давайте не будем казнить себя за негативные мысли. Можно считать свои мысли созидающими, а не разрушающими. Мы не должны обвинять себя в том плохом, что было в жизни. Мы можем извлечь из него уроки. Быть добрыми к себе означает отказаться от обвинений, чувства вины, наказаний и боли.

Следующая ступень на пути к любви к себе – научиться хвалить себя.

Критика сжигает душу, похвала возрождает ее из пепла. Признайте свою Силу, свою божественную сущность. Все мы – порождение Безграничного Разума. Ругая себя, вы унижаете Силу, создавшую вас. Начните с малого. Скажите себе, что вы прекрасны. Но одного раза недостаточно, похвала не сработает. Повторяйте ее хотя бы время от времени. Поверьте, это будет легче с каждым разом. В следующий раз, когда вам придется делать нечто новое, непривычное или еще не освоенное в процессе обучения, поддержите себя похвалой.

Любить себя – значит поддерживать себя.

Обращайтесь за помощью к друзьям, позволяйте им помогать вам. Просьба о помощи – это проявление силы, а не слабости. Многие из нас привыкли полагаться только на себя и ни за что не попросят о помощи: индивидуализм не позволит. И все-таки попробуйте сделать это, вместо того чтобы пытаться справиться со всеми проблемами своими силами и злиться на себя за то, что ничего не получается.

Любите свои отрицательные черты. Они – ваши создания, так же как все мы – создания Божьи.

Нам всем случалось делать неправильный выбор. Если мы будем упорно наказывать себя за это, то выработаем стереотип. Еще одно действенное средство – юмор. Он помогает расслабиться и почувствовать облегчение в стрессовой ситуации. Смотрите больше комедийных фильмов. Если человек сможет посмотреть на свою жизнь, как на пьесу с элементами мыльной оперы, драмы и комедии, значит он не безнадежен и впереди у него все будет хорошо.



Ухаживайте за своим телом.

Думайте о нем как о прекрасном временном пристанище для вас. Вы ведь заботитесь о своем доме, не так ли? Следите за тем, чем вы питаете свое тело. Объедаться – это один из способов спрятать свою любовь. Мы не можем обойтись без пищи: она дает нам энергию и помогает творить новые клетки в организме. И хотя мы зачастую знаем основы науки о правильном питании, но продолжаем использовать еду и диеты, чтобы наказать себя и стать толстыми.

Работа с зеркалом.

Я часто подчеркиваю важность работы с зеркалом для выявления того, что мешает нам любить себя. Вы можете работать с зеркалом по-разному. Я, например, люблю подходить к зеркалу по утрам, как только проснусь, и говорить: «Я люблю тебя. Что я могу сделать для тебя сегодня, чтобы ты была счастлива?» Прислушайтесь после этих слов к своему внутреннему голосу и следуйте тому, что услышите. Начиная работать с зеркалом, вы можете ничего не услышать в ответ: вы ведь привыкли ругать себя, и внутренний голос не может отозваться мыслью, полной любви.

И, наконец, любите себя прямо сейчас, не ждите, когда станете совершенными.

Неудовлетворенность собой – всего лишь привычка. Если вы сможете быть довольны собой сейчас, не откладывая, если сможете любить себя и одобрять себя, то сможете и насладиться добром, когда оно войдет в вашу жизнь. Научившись любить себя, вы сможете полюбить и принять других людей.опубликовано econet

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