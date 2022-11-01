Вдохнуть и проснуться: 5 эфирных масел для бодрости

Вам тоже непросто просыпаться по утрам? И даже крепкий кофе не помогает? Мы нашли пять ароматов-«энергетиков», которые помогают проснуться в эти темные осенние дни.

Запахи сильно влияют на нашу нервную систему и организм в целом, и их воздействие намного мощнее, чем мы можем себе представить. Особенно это касается эфирных масел – сложных химических соединений, которые несут в себе «сердцевину» и всю мощь аромата. Именно эфирные масла применяются в ароматерапии – их используют и в парфюмерии, и в косметике для ухода за кожей.

Вам тоже непросто просыпаться по утрам? И даже крепкий кофе не помогает? Мы нашли пять ароматов-«энергетиков», которые помогают проснуться.

ЦИТРУСЫ (АПЕЛЬСИН, ЛИМОН, МАНДАРИН, БЕРГАМОТ, ЛАЙМ, ГРЕЙПФРУТ)

Не зря именно цитрусовый сок мы чаще всего выбираем на завтрак. Для здоровья это не очень полезно, а вот аромат цитрусовых и впрямь обладает потрясающими тонизирующими свойствами. Пара капель эфирного масла апельсина или бергамота, помещенные в аромалампу, моментально заряжают энергией и придают силы. Эти же ингредиенты часто встречаются в составе антицеллюлитных средств. Они улучшают обменные процессы в коже, помогают сжигать лишние жиры, улучшают контур тела. Эфирное масло танжерина нередко добавляют и в средства для лица, ведь этот цитрус обладает антивозрастными свойствами.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как использовать: 2-3 капли, если у вас есть диффузор, 4-5 капель – для аромалампы. Для принятия ванны – не более 6 капель, для приготовления ароматической смеси для массажа - 10 капель на 20 грамм косметического средства. Собираясь в отпуск на море, старайтесь избегать косметических средств с эфирными маслами бергамота и лимона – они могут спровоцировать появление лишней пигментации во время загара.

МЯТА

Если вы не выспались, мучаетесь головной болью, периодически испытываете проблемы с артериальным давлением, пара капель эфирного масла мяты поможет избавиться от всех вышеупомянутых недомоганий. Мята нормализует давление, одновременно улучшая кровообращение. Ее аромат тонизирует, улучшает внимание и концентрацию. В составе косметических средств этот ингредиент встречается довольно часто, она хороша как для кожи лица, так и для тела.

Как использовать: при головной боли каплю эфирного масла растереть на висках, лбе и затылке. Дозировка для аромолампы – 3-4 капли; в качестве дополнения в крем для лица или тела – по 1-2 капли на 10 грамм основного средства, для принятия ванны – 5-6 капель.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

РОЗМАРИН

Мы привыкли считать розмарин специей, употребляя его главным образом при приготовлении пищи. Но мало кто знает, что эфирное масло этого растения обладает огромной силой. Мягкий пряный аромат розмарина помогает при повышенных интеллектуальных нагрузках, улучшает внимание и память, помогает сконцентрироваться во время стрессов. В косметологии эфирное масло розмарина незаменимо для ухода за проблемной и жирной кожей, оно помогает уменьшить поры и регулирует работу сальных желез. Также оно отлично подходит для ухода за ногами – снимает отеки и помогает избежать появления трещин на пятках.

Как использовать: 1-2 капли для аромалампы, до 5 капель для ванны, 2-3 капли – в косметические средства.

ИМБИРЬ

Корень имбиря – это природный иммуностимулятор, он буквально запускает внутренние резервы организма, ускоряет метаболизм, снимает усталость и сонливость. В ароматерапии это эфирное масло используется в качестве натурального антидепрессанта, оно быстро снимает вялость, апатию и слабость. А в медицине оно ценится за свои антисептические свойства и может применяться для ингаляций. В косметике имбирь – редкий ингредиент, но иногда он встречается в составе лосьонов и кремов для проблемной и жирной кожи. Имбирь хорошо сокращает поры и выравнивает кожу.

Как использовать: для ингаляций (1-2 капли), для принятия ванны (2-3 капли), а также для аромалампы. В ароматерапии имбирь чаще всего смешивают с другими эфирными маслами, например, базилика, лемонграсса, бергамота, пачули. Для приготовления смеси их берут в равных пропорциях.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

КЕДР, СОСНА, ПИХТА И ДРУГИЕ ХВОЙНЫЕ

Какие запахи у вас ассоциируются с зимой и Новым годом? Конечно, хвойные! Одна только мысль о приближающихся праздниках бодрит! При этом эфирные масла хвойных деревьев действительно обладают мощным тонизирующим эффектом. Пихта, сосна, кедр, ель очень быстро наполняют воздух прохладной свежестью и энергией чистого леса. Их эфирные масла обладают уникальным свойством – восстанавливать силы и в то же время успокаивать нервы. В ароматерапии они используются для снятия стрессов и депрессии, при синдроме хронической усталости, в периоды физических и нервных перегрузок. К тому же, почти все хвойные – мощнейшие природные антисептики, в медицине их применяют для ингаляций при простуде и бронхитах. А в косметологии – в составе антицеллюлитных средств для тела, кремах для упругости кожи, шампунях и масках для укрепления волос и лечения от перхоти.

Как использовать: для аромалампы – 5-6 капель, в качестве дополнения к готовым косметическим средствам – по 2 капли на 10 гр. крема, для принятия ванны – 8 капель.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet