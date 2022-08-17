Доминирование эстрогена и кандидоз – две проблемы, ОДНО РЕШЕНИЕ!

Дрожжеподобный грибок рода Candida входит в состав нормальной микрофлоры рта, толстой кишки всех здоровых людей. Полноценно работающая иммунная система и полезные бактерии в организме человека контролируют рост грибка кандиды. Однако, при определенных условиях, грибок начинает интенсивно размножаться и его количество в организме выходит из-под контроля, причиняя немало проблем хозяину.

Дрожжеподобный грибок рода Candida входит в состав нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки всех здоровых людей. Полноценно работающая иммунная система и полезные бактерии в организме человека контролируют рост грибка кандиды. Однако, при определенных условиях, грибок начинает интенсивно размножаться и его количество в организме выходит из-под контроля, причиняя немало проблем хозяину.

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Это может быть вызвано употреблением антибиотиков; плохой работой органов пищеварения; снижением иммунитета; диетой, богатой сахаром и крупами; стрессом; а также цикличными гормональными изменениями. Избыточное количество грибка кандиды нарушает процесс выведения эстрогена из организма и приводит к накоплению его в большом количестве в крови. Это, в свою очередь, вызывает в организме (как в женском, так и в мужском) массу неприятных ощущений.