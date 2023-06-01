Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Вкусная профилактика подагры: как предотвратить заболевание суставов и спать спокойно

Вкусная профилактика подагры: как предотвратить заболевание суставов и спать спокойно

Источник: takprosto.cc 01 июня 2023 5428
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Этот сок можно пить не только в качестве профилактики, но и для облегчения симптомов один или два раза в день

Вкусная профилактика подагры: как предотвратить заболевание суставов и спать спокойно

Подагра — заболевание суставов, которое происходит из-за отложения в них солей мочевой кислоты. Эта неприятная болезнь имеет свойство поражать любые суставы, но чаще всего страдают именно суставы пальцев стопы.

Профилактика подагры

К сожалению, приступы подагры бывают крайне болезненными и случаются, как правило, ночью: многие люди испытывают настолько сильную боль, что не выдерживают даже веса простыни на пораженном суставе!

Жутковатая перспектива, не так ли? Предлагаем отличный способ профилактики, который убережет тебя от этой напасти!

Причины подагры

  • прием алкоголя (особенно пива);
  • переедание;
  • наследственность;
  • однообразная мясная пища;
  • малоподвижный образ жизни;
  • почечная недостаточность и болезни крови.

Мочевая кислота является конечным продуктом обмена некоторых веществ и выводится почками. Однако когда ее концентрация в крови увеличивается — соли мочевой кислоты кристаллизуются  и откладываются в суставах, что вызывает воспаление и сильную боль.

Лечение подагры

К счастью, есть продукты, которые успешно помогают при вспышках подагры, снижая уровень мочевой кислоты в крови: свекла, огурцы, сельдерей, салат и картофель.

Самый простой, быстрый и чрезвычайно вкусный способ профилактики — сделать из этих полезных овощей сок. Попробуй приготовить удивительный напиток всего за 10 минут.

Вкусная профилактика подагры: как предотвратить заболевание суставов и спать спокойно

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 огурец среднего размера
  • 1 ломтик лимона
  • 2 пучка сельдерея
  • молодой корень имбиря (приблизительно 1,5 см)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вымой все ингредиенты, разрежь при необходимости и брось в соковыжималку.

Готово!

Этот сок можно пить не только в качестве профилактики, но и для облегчения симптомов один или два раза в день.

Обязательно расскажи своим друзьям о чудо-соке — здоровье и крепкий сон им гарантированы! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

подагра здоровье напиток профилактика огурец

Еще от takprosto.cc

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Дианка Маланка

      Ой, спасибо, конечно профилактика намного эффективней лечения. Я просто сельдерей в рацион добавила, овощи кушаю. Есть классный препарат - артромаксимум эваларовский, я его курсом принимаю. Прежде всего он на растительной основе экстракт мартинии душистой в составе. Очень хорошо снимает боль и воспаление, улучшает подвижность суставов. Месяц принимаю потом перерыв и можно повторить.

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Жизнь всегда заставляет решать те задачи, которые человек избегает решать. От них невозможно спрятаться, так как, не решив какую-то задачу сейчас, её придётся решать на другом жизненном этапе. Но заплатить за решение придётся ГОРАЗДО больше.
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.