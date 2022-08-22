Волшебные точки, отключающие аппетит

Точка 1 -регулирует аппетит. Находится на срединной линии живота, на равном расстоянии между пупком и мечевидным отростком грудины. массировать по направлению часовой стрелки каждый раз, когда начинает сосать под ложечкой.
Точка 1 -регулирует аппетит. Находится на срединной линии живота, на равном расстоянии между пупком и мечевидным отростком грудины. массировать по направлению часовой стрелки каждый раз, когда начинает сосать под ложечкой.
Парные точки 2 — регулируют деятельность толстого кишечника, находятся по обеим сторонам от пупка, на вертикальных линиях, проходящих через соски.
массировать несколько раз в день в течении 3-х минут по часовой стрелке.
Точка 3 — расположена на срединной линии живота на расстоянии 4-х пальцев ниже пупка.
Затем плавно переходим на стопу.
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Точка 4 — на внутренней поверхности стопы. у основании большого пальца, в углублении впереди и под первым фалангоплюсневым суставом.
Точка 5 — находящаяся на боковой стороне ступни у основания большого пальца, как раз под выпирающей косточкой сустава.
Многочисленные научные исследования показали, что стимуляция точек ушной раковины также очень эффективна для уменьшения веса.
Воздействие на центр аппетита в гипоталамусе снижает аппетит, а также уменьшает объем желудка, приводя в тонус его мускулатуру.
Дышите!
Каждый вечер и каждый раз, когда есть возможность в течении дня, глубоко дышите нижней часть живота.
Вдохните, надувая живот как шар. выдыхайте медленно, надавливая на пупок и стараясь прижать его к позвоночнику. Именно здесь, в области живота, складываются все эмоции. которые мы переживаем с начала нашей жизни.
Иногда случается, что из них образуется некий «узел», блокирующий дыхание органов..
Вокруг кишечника, накручиваются, как лианы, сотни нервных окончаний. Эти последние выделяют те же нейромедиаторы, что и мозг: адреналин, норадреналин ….
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Дыхание животом позволяет массировать все органы, делать их более гибкими. облегчает кровообращение и выделение нейрогормонов.
Такое дыхание также позволяет понизить наш центр тяжести, который с годами перемещается кверху, отчего мы становимся менее устойчивыми.
Дышите животом — и вы на долгие годы сохраните мобильность!
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Источник: https://econet.ru/
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