Домашний пилинг: 8 отшелушивающих масок из натуральных ингредиентов!

Если у вас очень чувствительная кожа, то не стоит подвергать ее частым отшелушивающим процедурам, это может навредить. Кроме того, следует выбирать для пилинга наименее агрессивные ингредиенты.

Если у вас очень чувствительная кожа, то не стоит подвергать ее частым отшелушивающим процедурам, это может навредить. Кроме того, следует выбирать для пилинга наименее агрессивные ингредиенты.

Отшелушивающие процедуры, или пилинг, должны присутствовать в комплексе по уходу за кожей лица у каждой женщины. Конечно, пилинг нельзя делать каждый день, эторегулярная, но нечастая процедура, она помогает нам избавиться от омертвевших клеток кожи, а также от различных загрязнений, которые так портят наш внешний вид.

Сегодня на рынке можно встретить великое множество различных косметических средств с отшелушивающим эффектом, обещающих бережно позаботиться о нашей коже. Однако сама природа предлагает нам некоторые ингредиенты, которые ничуть не хуже, если не лучше воздействуют на кожу лица.Они способны глубоко очистить ее, не причинив никакого вреда, удалить избытки кожного сала и загрязнения, часто являющиеся причиной акне, и снова сделать кожу мягкой и гладкой.

Так что, если вы из тех, кто отдает предпочтение натуральным средствам для ухода за кожей, наша сегодняшняя статья окажется весьма полезной. В ней мы поделимся 8 рецептами отшелушивающих масок из ингредиентов, которые наверняка найдутся у вас дома.

Маска-пилинг на основе йогурта и авокадо

Авокадо — в принципе очень полезный для кожи фрукт. Все благодаря высокому содержанию в нем здоровых жиров и витамина Е. В сочетании с натуральным йогуртом у вас получится натуральное отшелушивающее средство, способное не только удалить любые загрязнения, но и одновременно увлажнить и смягчить кожу.

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

3 столовые ложки натурального йогурта

Что нужно сделать?

Разомните мякоть авокадо, добавьте йогурт и хорошенько перемешайте. У вас должна получиться пастообразная смесь. Нанесите ее на лицо и оставьте для воздействия на 15 минут, после чего удалите при помощи влажной ткани (платок, полотенце). Данную процедуру следует повторять один раз в неделю.

Маска-пилинг на основе миндаля и овсянки

Овсянка и миндаль также являются превосходными натуральными ингредиентами для того, чтобы избавить кожу от мертвых клеток максимально естественно. Но эта маска — нечто особенное, так как она не только помогает сделать пилинг,но еще и обладает увлажняющими и тонизирующими свойствами.

Ингредиенты:

50 г овсянки

2 чайные ложки миндаля (12 г)

2 капли эфирного масла розы

1 столовая ложка увлажняющего крема для лица

Что нужно сделать?

Смешайте все ингредиенты в блендере и нанесите получившийся пилинг-крем на лицо. Оставьте для воздействия на 15 минут, а затем удалите при помощи мягкой ткани.

Маска-пилинг на основе папайи

Еще одним супер увлажняющим фруктом является папайя.Она идеально подойдет для приготовления натуральных отшелушивающих масок для лица.

Ингредиенты:

2 столовые ложки мякоти папайи

1 чайная ложка меда (7,5 г)

2 капли эфирного масла лаванды

1 столовая ложка порошка из окопника лекарственного (Symphytum officinale)

Что нужно сделать?

Смешайте все ингредиенты в одной емкости до получения однородной консистенции, нанесите получившуюся смесь на лицо, оставьте для воздействия на 10-15 минут.

Маска-пилинг на основе кофе

Кофе — это один из лучших домашних ингредиентов для отшелушивания кожи. Он обладает полезными свойствами и значительно облегчает процесс удаления различных загрязнений, оставляя кожу чистой и свежей.

Ингредиенты:

1 столовая ложка натурального молотого кофе

3 столовые ложки увлажняющего крема

Что нужно сделать?

Просто смешайте оба ингредиента в одной емкости и нанесите получившуюся маску на лицо, делая легкие круговые движения. Оставьте для воздействия на 10 минут, после чего смойте.

Маска-пилинг на основе меда и льна (льняного семени)

Данная маска из натуральных ингредиентов идеально подойдет для борьбы с омертвевшими клетками кожи. Кроме того, она превосходно удаляет загрязнения в таких местах, как колени и локти.

Ингредиенты:

25 г льняного семени

1 чашка меда (335 г)

1/2 стакана теплой воды (125 мл)

Что нужно сделать?

Смешайте все ингредиенты и поместите получившуюся маску в холодильник на 3 часа. По истечении указанного времени можете уже использовать ее, например, как мы советовали, для очищения своих локтей и коленей, делая круговые массирующие движения.

Маска-пилинг на основе лимона и сахара

Эта маска хороша не только для отшелушивания, но и для отбеливания кожи, причем абсолютно естественным образом. Только очень важно наносить ее именно в вечерние часы, чтобы не подвергаться потом воздействию солнечного света (это может вызвать появление пигментации на коже, а зачем вам нужны темные пятна?).

Ингредиенты:

2 столовые ложки сахара (30 г)

сок половинки лимона

Что нужно сделать?

Смешайте оба ингредиента и нанесите получившуюся массу на лицо (легкими круговыми движениями). Оставьте для воздействия на 15 минут, а затем смойте теплой водой.

Маска-пилинг на основе соли и молочной сыворотки

Данная маска станет идеальным средством для того, чтобы сузить поры, удалить излишки кожного жира и сделать кожу более ровной и упругой.

Ингредиенты:

3 столовые ложки молочной сыворотки (45 мл)

1 столовая ложка соли (10 г)

Что нужно сделать?

Смешайте оба ингредиента до получения однородной пасты и нанесите ее легкими круговыми движениями на кожу.

Маска-пилинг на основе овсянки и меда

Наконец, последний рецепт на сегодня: маска из овсянки и меда. Это еще одно превосходное по своим свойствам натуральное средство, которое поможет удалить мертвые клетки кожи и придать ей свежий и сияющий вид.

Ингредиенты:

2 столовые ложки овсянки (20 г)

1 чайная ложка меда (7,5 г)

Что нужно сделать?

Смешайте оба ингредиента и нанесите получившуюся маску на слегка увлажненную кожу лица. Оставьте для воздействия на 20 минут, а затем начинайте смывать теплой водой (легкими массирующими движениями). опубликовано econet

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