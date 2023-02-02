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Адаптогены: волшебное средство от вялости и пониженного иммунитета

Автор: Econet 02 февраля 2023 6376
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В стрессовой ситуации поддержать работу нервной системы можно с помощью натуральных адаптогенов. Это биологически активные вещества, повышающие устойчивость к различным заболеваниям, психическим проблемам, тонизирующим иммунитет. Они нормализуют основные физиологические функции, повышая выносливость и работоспособность.

Адаптогены: волшебное средство от вялости и пониженного иммунитетаНесмотря на отсутствие официальных клинических исследований, о пользе адаптогенов говорят многие врачи. Они рекомендуют принимать препараты на их основе для поддержания организма в периоды стресса, подготовки к ответственным соревнованиям и экзаменам. Это хороший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, восстановления иммунитета после перенесенных простуд.

Основные показания к применению адаптогенов

Работа по изучению полезных свойств адаптогенов активно ведется с 60-х годов прошлого века. Врачи заметили, что при употреблении некоторых экстрактов или веществ повышается сопротивляемость к заболеваниям, человек легче переносит стрессовые ситуации. Организм словно заряжается дополнительной энергией, которая противостоит негативным факторам.

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Показаниями к использованию адаптогенов являются:

  • хроническая усталость;
  • нарушение сна и бессонница;
  • депрессивное состояние или невроз;
  • снижение концентрации внимания и работоспособности;
  • половая дисфункция;
  • скачки артериального давления;
  • головные боли;
  • появление метеочувствительности;
  • восстановление после хирургического вмешательства, химиотерапии.

Адаптогены не имеют конкретного действия, но оказывают общий оздоровительный и укрепляющий эффект. Они мягко уравновешивают организм человека с факторами внешней среды: перепадами температур, токсинами, химическими канцерогенами. Действующим началом могут выступать гликозиды, флавоноиды или полисахариды.

Как адаптогены воздействуют на организм

В 1947 году появилось научное исследование о влиянии неблагоприятных факторов на нервную систему и здоровье человека, проведенное Н.В. Лазаревым. Он объяснил, что повысить сопротивляемость и улучшить состояние можно двумя способами:

Адаптогены: волшебное средство от вялости и пониженного иммунитета

  1. Постепенно приучать себя к проявлениям негативных факторов и раздражителей, чтобы выработать своеобразный иммунитет.
  2. Принимать курс натуральных адаптогенов, поддерживающих все системы.

Во время стресса наш организм усиленно производит гормон кортизол, увеличивающий тревожность, раздражительность, провоцирующий бессонницу. Прием адаптогенов нормализует его уровень и подавляет активность, повышая выносливость, поддерживая основные процессы:

  • ускорение восстановления и заживления ран;
  • накопление гликогена в мышцах;
  • ускорение синтеза полезных белков;
  • повышение работоспособности;
  • стабилизация работы сердечно-сосудистой системы;
  • стимуляция иммунной защиты.

На фоне приема адаптогенов человек легче переносит физические и умственные нагрузки, изменение климатических условий или часового пояса. Он быстрее выздоравливает после операции или длительного лечения.

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Адаптогены: волшебное средство от вялости и пониженного иммунитета

Распространенные натуральные адаптогены

Для стимуляции иммунитета лучше применять натуральные соединения. Они содержат витамины и минералы, полезные аминокислоты, которых недостает организму. Их можно принимать в свежем и сухом виде, готовить отвары или настойки. При тяжелом состоянии рекомендуется сочетать несколько препаратов одновременно.

Наиболее доступные и эффективные адаптогены:

  • элеутерококк;
  • корень женьшеня;
  • родиола розовая;
  • лимонник китайский;
  • аралия маньчжурская;
  • боярышник;
  • мумие;
  • рога северного оленя.

Реже встречаются растительные препараты на основе священного базилика, гриба рейши, бобового растения астрагал. Они помогают снизить сахар и холестерин, поддерживают иммунитет во время лечения онкологических заболеваний.

Адаптогены не относятся к лекарственным препаратам или иммуностимуляторам. Но с их помощью можно подготовить организм к сезону простуд, восстановиться после гриппа или ОРВИ, поддержать нервную систему при стрессе. Они снижают риск заболеваний, позволяя сосредоточиться на общении с друзьями и приятных моментах нашей жизни.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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адаптогены иммунитет здоровье усталость стресс

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