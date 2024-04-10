Аденомиоз матки: Что нужно знать женщинам

Средний возраст женщин, у которых возникает аденомиоз, – 30 лет и старше, и обычно это рожавшие женщины.

Аденомиоз матки стал одним из коммерческих диагнозов. Его ставят почти каждой второй женщине, особенно по одному УЗИ. Хуже всего, что лечение назначается «с конца», то есть или оперативное вмешательство, или использование агонистов гонадотропин-рилизинг гормона, которые вызывают искусственную менопаузу. У молодых женщин, планирующих беременность, такой подход просто не допустим.

Аденомиоз: причины, симптомы и лечение

Аденомиоз раньше считался проявлением эндометриоза, который развивается внутри стенок матки. Однако в 1991 году после тщательного анализа многочисленных данных, была предложена новая классификация поражения стенок матки эндометриоидной тканью. В большинстве случаев аденомиоз матки не диагностируется, поэтому о частоте поражения матки судят чаще всего после исследования хирургически удаленных маток по разным причинам. По одним данным аденомиоз был найден в 9‑30% таких случаев, по другим до 70 % женщин, у которых были удалены матки, имели аденомиоз.

Средний возраст женщин, у которых возникает аденомиоз, – 30 лет и старше, и обычно это рожавшие женщины. Чаще всего очаги аденомиоза встречаются по задней стенке матки (эта стенка имеет богатое кровоснабжение).

Основными признаками аденомиоза являются болезненные обильные менструации, иногда хроническая боль в малом тазу. Часто такие обильные месячные не поддаются лечению гормональной терапией или удалением эндометрия выскабливанием.

Данные о том, что аденомиоз может быть причиной бесплодия, весьма противоречивы, однако созревание и отслойка эндометрия может быть нарушена, что в свою очередь может помешать правильной имплантации плодного яйца.

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Аденомиоз можно диагностировать с помощью УЗИ с применением влагалищного датчика, или МРИ. Гистеросальпингография и трансабдоминальное УЗИ часто не информативны в постановке данного диагноза. Матка может быть незначительно увеличена, но не изменена в контурах. Однако дифференцировать очаги аденомиоза от мелких фиброматозных очагов с помощью УЗИ, практически, невозможно.

Расширенные железы эндометрия, особенно перед менструацией, тоже ошибочно принимаются за очаги аденомиоза многими врачами.

До недавнего времени единственным методом лечения аденомиоза было удаление матки, что было связано с повышенной смертностью таких больных. Современная медицина позволяет лечить аденомиоз препаратами синтетических эстрогенов, агонистами гонадотропин-рилизинг гормона и рядом других препаратов.

Эмболизация маточной артерии – новый вид хирургического лечения, позволяющий сохранить матку и уменьшить количество теряемой крови во время менструации.опубликовано econet

Автор Елена Березовская

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