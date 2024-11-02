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Анализ на кальпротектин поможет диагностировать воспалительные процессы в кишечнике

Автор: Econet 02 ноября 2024 6614
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Состояние желудочно-кишечного тракта определяет функции целого ряда органов и систем организма. Например, гинекологические патологии могут быть связаны с пищеварением. Чтобы диагностировать проблему, можно сдать анализ на белок кальпротектин.

Анализ на кальпротектин поможет диагностировать воспалительные процессы в кишечнике

Гинекологическое заболевание – это, как правило, вершина айсберга, которая объективно проявляется при помощи клинических симптомов и диагностики. Но от глаз скрыт основной массив этого айсберга. Речь идет о функциональных и органических нарушениях, возникающих в результате образа жизни, наследственных особенностей, нехватки веществ, пищевого поведения, приема медикаментозных препаратов и прочих факторов.

Кальпротектин 

В основании «айсберга» заложено пищеварение и работа ЖКТ – сложного эндокринного и иммунного органа, состояние которого определяет широкий спектр процессов в организме.

Какова связь между гинекологией и кишечником?

Гинекологическим проблемам нередко сопутствуют запоры, хроническая диарея, вздутие живота, изжога, налет и язвы на языке.

Диагностика проблем желудочно-кишечного тракта

Патологии пищеварительного тракта может показать узи брюшной полости.

При расстройствах функций ЖКТ назначается:

  • копрограмма,
  • посев кала (определение чувствительности к бактериофагам/пробиотикам), кальпротектин.

Анализ на кальпротектин поможет диагностировать воспалительные процессы в кишечнике

Исследование кальпротектина в кале

Кальпротектин - это белок, который синтезируется нейтрофилами (белыми клетками крови). Нейтрофилы проникают в инфицированную область и выделяют ферменты для борьбы с патогенами (вирусами и бактериями). Показатель кальпротектина в кале прямо пропорционален количеству лейкоцитов, которые находятся в кишечнике.

Лабораторное исследование позволяет определить содержание кальпротектина в кале. Этот анализ поможет диагностировать кишечные воспаления. Например, выявить воспаление кишечной стенки, которое развивается вследствие пищевой непереносимости, приема нестероидных противовоспалительных лекарств и прочих медикаментозных препаратов, при наличии язв кишечника, болезни Крона, при злокачественных новообразованиях.

Если установлено повышение уровня кальпротектина, необходимо будет проконсультироваться с гастроэнтерологом. Доктор, скорее всего, назначит проведение колоноскопии (исследование кишечника).опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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