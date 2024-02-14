Анемия: 7 рецептов с куркумой

Анемией называют состояние, при котором происходит выраженное снижение концентрации гемоглобина в крови человека, как правило, сопровождающееся и снижением количества эритроцитов.
Анемия – это не самостоятельное заболевание, а один из синдромов целого ряда заболеваний. Чаще всего, говоря об этом состоянии, имеют в виду железодефицитную анемию – нарушение выработки в организме гемоглобина, связанное с дефицитом железа. Обычно причинами такого состояния оказываются сильные (или небольшие, но постоянные) кровопотери, недостаток пищи, являющейся источником этого вещества (животных белков), или нарушение усвоения железа из продуктов питания.
При анемии любого вида развивается снижение дыхательной функции крови и, как следствие, кислородное голодание тканей.
Железо – это элемент, играющий огромную роль в процессах тканевого дыхания. Это вещество входит в состав соединения, связывающего кислород, гемма, который в свою очередь является частью молекул гемоглобина – вещества, обеспечивающего перенос кислорода в ткани. Гемоглобин является частью эритроцитов– клеток крови, доставляющих кислород ко всем тканям и органам.
Обычные симптомы, дающие основания заподозрить анемию, это повышенная утомляемость и слабость, сонливость, заметное снижение работоспособности, беспричинная раздражительность. Больные также жалуются на головокружения, шум в ушах и головные боли, появление «мушек» перед глазами, учащение сердцебиения и появление одышки даже при незначительной физической нагрузке. Нередко при анемии развивается и характерная бледность кожи.
В большинстве случаев с неосложненной анемией достаточно легко справиться, пересмотрев свой режим питания и включив в свое меню продукты, богатые железом (а также препараты, содержащие этот элемент) и веществами, улучшающими его усвоение.
Содержание железа в порошке куркумы очень высоко, и оно хорошо усваивается организмом, поэтому эта пряность оказывается исключительно полезна при железодефицитной анемии.
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Смешайте мед с куркумой и принимайте 2–3 раза в день перед едой.
Травы смешайте и измельчите, добавьте порошок куркумы. Возьмите 1 ч. л. сбора и залейте 1 стаканом кипятка. Дайте постоять под крышкой в течение 20 минут. Процедите. Принимайте по ½ стакана настоя четыре раза в день.
Смешайте соки и перелейте в емкость из темного стекла. Перед каждым приемом пищи принимайте по 1 ст. л. смеси соков, добавив в нее порошок куркумы.
Смешайте соки, добавьте порошок куркумы, все тщательно перемешайте. Принимайте по 1 стакану два раза в день.
Смешайте семена пажитника и куркуму, залейте горячим молоком и поставьте на небольшой огонь. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Дайте постоять под крышкой в течение 20 минут. Добавьте мед. Все тщательно перемешайте. Процедите и принимайте по 1 стакану два раз в день утром и вечером перед едой.
Плоды шиповника залейте 1 л воды и поместите на водяную баню. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Перелейте отвар в термос, добавьте куркуму и наставайте в течение 10 часов. Принимайте по 1 стакану четыре раза в день.
Наполните водой чашу аромалампы и зажгите под ней свечу. Капните в воду эфирные масла. Вдыхайте аромат в течение 20–30 минут один-два раза в день.
Это средство хорошо помогает при упадке сил, которым сопровождается анемия.опубликовано econet
Автор Григорий Михайлов "Куркума-целитель. Большая книга лучших рецептов"
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Источник: https://econet.ru/
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