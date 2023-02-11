Аневризма сосуда головного мозга: 4 признака, которые должен знать каждый

✅От головной боли до потери чувствительности и онемения. Знание этих признаков АНЕВРИЗМЫ сосуда головного мозга может спасти вам жизнь, так как поможет вовремя применить эффективный метод лечения.

Аневризма сосуда головного мозга – это выпячивание и истончение стенки кровеносного сосуда вследствие патологического расширения его просвета. По своему внешнему виду она напоминает ягоду на веточке. Хотя в большинстве случаев разрыв сосуда не происходит, и возникновение аневризмы симптоматически никак не проявляется, она может быть триггером внутримозгового кровотечения, результатом которого является геморрагический инсульт. Последствия инсульта бывают очень тяжелыми и даже угрожающими жизни человека.

Аневризма сосуда головного мозга: симптомы, лечение и профилактика

В случае развития хотя бы одного из этих симптомов, немедленно вызывайте скорую помощь для незамедлительной транспортировки больного в специализированное отделение. Ему ни в коем случае нельзя передвигаться самостоятельно.

Главные симптомы аневризмы сосуда головного мозга

1. Внезапный приступ сильной головной боли

Головная боль часто бывает сигналом серьезных проблем со здоровьем. В случае аневризмы боль может быть даже невыносимой. Mark McLaughlin, доктор медицины, практикующий нейрохирург в клинике Princeton Brain and Spine, объясняет причину интенсивной головной боли так. Нестерпимую головную боль вызывает кровотечение, раздражающее мозговую оболочку. Боль возникает внезапно, она очень сильная, едва переносимая.

2. Двоение в глазах и опущение века

Причиной этого может быть увеличение аневризмы, которая давит на нерв, обеспечивающий движение глаза, продолжает доктор Mark McLaughlin. Если у вас неожиданно ухудшилось зрение, появилось двоение в глазах, опустилось веко, немедленно вызывайте скорую помощь. Нельзя действовать по принципу «подождем и поглядим». Это не тот случай, говорит доктор Mark McLaughlin.

3. Слабость или онемение одной части тела или половины лица

Слабость или онемение одной части тела или половины лица – еще один симптом аневризмы. Это происходит из-за появления маленьких тромбов, которые блокируют кровоток в важные отделы головного мозга. Аневризма, продолжает доктор Mark McLaughlin, подобно мыльному пузырю, который может лопнуть в любой момент.

4. Тошнота и рвота

При аневризме сосуда головного мозга часто возникает тошнота и рвота, говорит Ronald Benitz, сосудистый нейрохирург Atlantic Health System в Overlook Medical Center, Нью Джерси. Они являются следствием кровотечения и головной боли.

Доктор Benitz перечисляет еще целый ряд типичных симптомов аневризмы. Это и головокружение, светобоязнь, ригидность затылочных мышц. Все они связаны с кровотечением или с давлением аневризмы на соответствующие участки головного мозга.

Факторы риска

По словам доктора Ronald Benitz, вероятность аневризмы зависит от наличия факторов, благоприятствующих изменению нормальной сосудистой стенки и формированию аневризмы.

К ним относятся:

Курение.

Повышенное артериальное давление.

Наследственность.

Возраст: вероятность аневризмы повышается после 40 лет.

Пол: у женщин аневризма случается чаще, чем у мужчин.

Некоторые заболевания: синдром Эллерса-Данло, поликистоз почек, синдром Марфана, фиброзномышечная дисплазия.

Употребление наркотиков, преимущественно кокаина.

Инфекция.

Опухоли.

Травмы головы.

Лечение аневризмы сосудов головного мозга

Лечение аневризмы определяется особенностями течения заболевания, и в некоторых случаях возможно наблюдение за аневризмой с одновременным приемом гипотензивных препаратов с целью контроля артериального давления, кроворазжижающих и тромболитических препаратов, говорит доктор McLaughlin. Но в большинстве случаев требуется хирургическое лечение, чтобы предотвратить разрыв аневризмы.

При разрыве аневризмы срочно вызывайте скорую помощь!

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Можно ли предупредить эту сосудистую катастрофу? Что делать для профилактики аневризмы? Профилактика сводится, прежде всего, к коррекции образа жизни. Необходимо контролировать показатели артериального давления и холестерина, принимать препараты для снижения артериального давления, придерживаться здорового сбалансированного питания. Помните о своевременном обращении к врачу!опубликовано econet

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