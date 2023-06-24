Антицеллюлитный массаж: что нужно знать

Любые медицинские процедуры требуют соблюдения строгих правил. Только в таком случае вы добьетесь желаемого эффекта. Что важно знать про антицеллюлитный массаж? Например, то, что при запущенном целлюлите необходимо подключать к массажу специальные диеты, физические нагрузки, контрастные процедуры.

Определите сразу, есть ли у вас кроме целлюлита ещё и лишний вес. Если он не большой, до 5 килограмм, возможно, совмещать антицеллюлитный массаж с процедурами по сбросу веса (любыми на ваше усмотрение). Если лишнего веса более 5 - 7 килограмм, необходимо сначала привести вес в норму, а потом проводить курс антицеллюлитного массажа. Не пытайтесь решить одновременно проблему лишнего веса и целлюлита только с помощью антицеллюлитного массажа.

Всё про антицеллюлитный массаж

При запущенном целлюлите обязательно надо подключать к решению проблемы специальные диеты, физические упражнения, контрастные процедуры. Решать проблему надо в комплексе.

Сеансы массажа необходимо проводить в виде курса 8 - 15 процедур. Если ваша цель - профилактика, то можно проводить один массаж через 2 - 3 недели.

Периодичность массажных процедур - через 2 дня. Это даст самый оптимальный и естественный результат по избавлению от целлюлита.

Сильно частое проведение антицеллюлитного массажа (2 раза в день) не увеличивает скорость избавления от целлюлита.

Антицеллюлитный массаж лучше проводить в вечернее время.

Постарайтесь после процедуры не охлаждать организм, минимально нагружайте позвоночник и мышцы.

Выпивайте 200 - 300 грамм воды после окончания сеанса.

Массажист при проведении антицеллюлитного массажа использует как минимум 2 вида крема. Один для проведения пиллинга, второй для непосредственного воздействия на целлюлит.

Перед антицеллюлитным массажем необходимо провести лёгкий массаж всего организма, подготовив его таким образом непосредственно к процедуре.

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При проведении антицеллюлитного массажа не должно появляться синяков.

Антицеллюлитный массаж, прежде всего, направлен на уменьшение объёмов в проблемных зонах. Контролировать этот процесс лучше всего с помощью сантиметра. Если вы ещё сбрасываете вес, обязательно периодически взвешивайтесь в одно и то же время суток на одних и тех же весах.

При проведении антицеллюлитных процедур, возможно, использовать щётки с мягкой щетиной (с помощью этих щёток хорошо улучшается кровообращение в верхних слоях кожи), массажёры с деревянными или резиновыми пупырышками (можно воздействовать на более глубокие ткани организма).опубликовано econet

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