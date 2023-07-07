Аритмия: 7 главных вещей, которые нужно знать

Аритмия является распространенным сердечно-сосудистым заболеванием. И многие не знают, насколько она опасна.
«Болезнь легче предупредить, чем лечить», Гиппократ
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Выясним причины этого недуга, симптомы, способы лечения и профилактики.
Аритмией называют нарушение нормального ритма биения сердца и изменение источника возбуждения сердца. Также к этому заболеванию относятся и расстройства проведения импульса.
Ошибочно полагать, что любое частое сердцебиение является признаком аритмии. Причиной быстрой работы сердца может послужить физическая нагрузка либо эмоциональное состояние в конкретной ситуации (испуг, стресс, плавание, бег и прочие).
Лучший способ определить наличие заболевания – это в момент приступа сделать электрокардиографию. Это наиболее точный метод оценки частоты сердечного ритма, его источника и корректности проведения импульса. Обязательным является обследование у кардиолога. Врачи применяют инструментальные методики – ЭКГ (электрокардиограмму) либо мониторирование ЭКГ. В последнем случае пациент должен постоянно носить специальный аппарат для фиксации ЭКГ в условиях обычной повседневной жизни. Такой подход позволяет специалисту сделать правильные выводы и назначить адекватное лечение.
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Да, это возможно. Это называется приступообразной либо постоянной аритмией. Консультация врача будет не лишней даже при хорошем самочувствии, но нерегулярном сердечном ритме.
Аритмия может угрожать либо не угрожать жизни человека. На течение заболевания влияют и сопутствующие болезни. Оценка состояния пациента проводится исключительно в индивидуальном порядке, поскольку у каждого человека аритмия может протекать разным способом и иметь разный прогноз.
Существует несколько причин развития этого недуга:
Все перечисленные выше факторы могут способствовать учащению сердечного ритма.
Главной профилактикой является ведение здорового образа жизни:
Соблюдая эти условия, удастся нормализовать работу сердца. Но также важно проходить регулярное обследование у специалиста, особенно при возникновении любых тревожных симптомов.
Для лечения врачи используют разные методы, но основными из них являются:
Методика лечения назначается специалистом после полного обследования пациента в индивидуальном порядке. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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