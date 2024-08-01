Аутоиммунные заболевания и синдром повышенной кишечной проницаемости

В прошедшие века медицина верила, что желудочно-кишечный тракт является закрытым шлангом, стенки которого представляют собой герметический слизистый барьер, где клетки плотно прилегают друг к другу. А в середине 80-х годов ХХ века группа японских ученых доказала, что это не так.

В самом начале я хочу сказать, что мне очень не нравится оригинальное название ”повышенная кишечная проницаемость” в связи с ассоциацией, которое оно вызывает. Мы все знаем, что наши тела очень реагирует на образы (представьте лимон и у вас побегут слюнки). Также многие называют это синдром “дырявой кишки”, и сразу представляется как “куски пищи” поступают в кровоток, вызывая всевозможный хаос. Все это вызывает ненужное беспокойство, а беспокойство способствует нежелательным пищеварительным симптомам!

Связь синдрома повышенной кишечной проницаемости и аутоиммунных заболеваний

Здесь полезно вспомнить фундаментальную биологию. Когда мы начинаем есть, сразу же начинается процесс пищеварения или расщепления пищи. Пережевывание и ферменты слюны вносят вклад в этот процесс. Далее в нашем желудке пища расщепляется пепсином и соляной кислотой. Думаю, все вы знаете про соляную кислоту, что это очень мощная штука. Поэтому к тому времени, когда пища, которую вы съели, достигнет тонкого и толстого кишечника, она уже будет значительно расщеплена на уровне микроэлементов, а не будет кусками пищи).

В прошедшие века медицинская наука верила, что желудочно-кишечный тракт является закрытым шлангом, стенки которого представляют собой герметический слизистый барьер, где клетки плотно прилегают друг к другу. Этот барьер задерживает проход “плохих вещей”, таких как, бактерии и большие макромолекулы.

А потом в середине 80-х, группа японских ученых сказала, хорошо, на самом-то деле расстояние между клетками не зацементировано. Это двери, которые почти всегда закрыты, но это двери. И это было довольно интересное открытие. А потом на протяжении многих лет, все больше и больше информации поступало, узнали, как эти двери сделаны, но было недостающее звено, какие молекулы, вещества, или сигнал или что-то еще регулируют эти двери, чтобы они могли открываться и закрываться. И вот, изучая целиакию, в 2000 году открыли молекулу, которую назвали зонулин, белок, который регулирует проницаемость этого пространства.

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С тех пор много инновационных исследований были опубликованы в основной медицинской литературе, принимая концепцию проницаемости кишечника и аутоиммунных заболеваний.

В чем разница между здоровыми людьми и людьми, у которых развиваются проблемы с клейковиной, как циакелия? Например, человек покушал булочку. Глютен всегда вызывает секрецию зонулина, что увеличивает проницаемость. Вещества проходят беспрепятственно, включая глютен. У здорового человека, правильно настроенная иммунная система делает свою работу, и человек даже не знает, что это все произошло. Кроме того это “открытие-закрытие” происходит быстро, дело нескольких минут.

С другой стороны, человек с циакелией, после булочки, не только производит гораздо больше зонулина (выяснено, что высвобождение чрезмерного количества зонулина происходит у генетически предрасположенных лиц, имеющих ген HLA DQ), но и открытие длительнее, потому что двери застряли открытыми и, следовательно, гораздо больше времени для прохождения веществ, позволяя макромолекулам и пептидным фрагментам, а также кишечных микроорганизмам просачиваться через эпителиальный слой ЖКТ в кровоток. По другую сторону, их ждет иммунная система, которая не настроена делать работу правильно, и когда она видит этого врага, она начинает иммунный ответ.

Излишне говорить, что эти частицы обычно не обнаруживаемые в крови, в конечном итоге признаются иммунной системой в качестве «инородных», образуются воспалительные инфильтраты в стенке желудочно-кишечного тракта, а также антитела, атакующие собственное тело.

Этот иммунный ответ непредсказуемым образом вызывает аутоиммунные заболевания, такие как целиакия, ревматоидный артрит, диабет 1 типа, рассеянный склероз, миастению, тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса и многие, многие другие.

Кроме того, не нужно сбрасывать со счетов энтероколитную Иерсинию в этиологии болезни Грейвса. Как Иерсиния из желудочно-кишечного тракта попадает в кровоток? Вы это уже знаете, глютен вызывает релиз зонулина, который открывает плотные соединения, позволяя грамотрицательным кишечным бактериям Иерсинии пройти через барьер слизистой в кровоток. Иммунная система формирует антитела к кишечной грамотрицательной Иерсинии, которые перекрестно реагируют с рецепторами ТТГ, стимулируя эти рецепторы в щитовидной железе, что вызывает гипертиреоз Грейвса.

Ликвидация продуктов из пшеницы оказывается в конечном итоге ИСЦЕЛЕНИЕМ. Однако в краткосрочной перспективе целесообразно лечение бета-блокатором (пропранолол, атенолол) и антитиреодным препаратом (ПТУ, тирозолом, мерказолилом) для предотвращения шторма щитовидной.

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✅Для многих людей реальной причиной аутоиммунных заболеваний является потребление пшеницы, и реальным лечением является ликвидация из рациона продуктов из пшеницы. Да, это так же просто, как и звучит, но медицина по-прежнему глуха к таким сообщениям, отказываясь обсуждать доказательства, уже опубликованные в их собственных основных медицинских журналах. Таков путь медицинской науки. Колеса прогресса медленно поворачиваются.

А мы все летим, как те бабочки на свет, с выпученными глазами, в прямом и переносном смысле, поскорее вырезать щитовидку или разрушить с помощью радиойода, ведь нам же говорят, что она во всем виновата…И что это нам дает?!? опубликовано econet.ru.

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