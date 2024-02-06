Аюрведа: 21 признак плохого пищеварения

Каждому человеку важно хорошо выглядеть. Но, чтобы иметь красивое тело, свежую чистую кожу, ясное мышление и хорошее самочувствие, необходимо правильно питаться. Даже самые здоровые продукты не принесут пользу, если организм не может их переварить и усвоить. Какие признаки могут указать на слабость желудочно-кишечного тракта?

В аюрведе считается, что усвоение пищи зависит от «пищеварительного огня», который занимается переработкой, трансформацией и поглощением всего, что поступает в организм человека. Когда происходят нарушения в работе органов ЖКТ, «пищеварительный огонь» не может сжечь все поступающие продукты, они скапливаются и постепенно отравляют организм. Специалисты утверждают, что большинство заболеваний развивается из-за накоплений токсических веществ в толстом и тонком отделе кишечника.

Признаки сбоя пищеварения по аюрведе

Когда человек употребляет много вредных продуктов: несвежей пищи, готовых полуфабрикатов, фастфуд, консервированные и замороженные блюда или запивает еду холодной водой, то нарушается обмен веществ и вся эта еда не усваивается полностью. Все не переваренные остатки превращаются в вязкую токсическую слизь, которая со временем загустевает и становится неподвижной. Поэтому приходится проводить очистительные процедуры, которые помогут разжижать слизь и избавиться от токсинов.

Проявления плохого пищеварения:

1. Излишний вес при правильном питании и достаточной двигательной активности.

2. Вздутия живота.

3. Отрыжка после приема пищи, метеоризм.

4. Повышенная кислотность, изжога.

5. Дискомфорт и жжение в кишечнике.

6. Нарушения стула, запоры, диареи.

7. Недостаточное опорожнение кишечника.

8. Чувство тяжести в желудке при обычной порции пищи, сонливость.

9. Часто подташнивает.

10. Прыщи и другие кожные высыпания.

11. Ногтевые пластины сухие и потрескавшиеся.

12. Пересушенная, потрескавшаяся кожа.

13. Заражения глистами и другими паразитами.

14. Неприятный запах изо рта.

15. Толстый налет на языке.

16. Аллергические реакции.

17. Молочница.

18. Предменструальный синдром.

19. Кожные экземы, крапивницы.

20. Псориаз.

21. Апатичность, понижение тонуса, ощущение «тумана в голове», невозможность сосредоточиться.опубликовано econet

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