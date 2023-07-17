Аюрведа: сочетаем продукты правильно

Для полноценного переваривания различных продуктов, требуются разные виды пищеварительных ферментов. Если в желудок одновременно попадают несовместимые между собой продукты, то начинаются сбои во всем желудочно-кишечном тракте. Как избежать ненужных нагрузок?
Как восстановить и укрепить весь организм?
Чтобы на долгие годы сохранить здоровье и отличное пищеварение, следует придерживаться нескольких основных правил:
Фрукты всегда следует, есть отдельно от других видов пищи. Дыня не сочетается ни с чем.
Молоко лучше пить отдельно или со сладостями, крупами, медом или коричневым сахаром. Помогут усвоиться специи: корица, перец, кардамон.
Молочные продукты и рыба несовместимы.
Яйца плохо совместимы с молочными, мясными продуктами, йогуртом и фруктами.
Мед не рекомендуется подогревать или кипятить, лучше смешать его с топленым маслом 1:1 (по весу).
Семейство пасленовых – картофель, томаты, баклажаны, плохо совместимы с фруктами, огурцами и молочными продуктами.
Придерживаясь принципов раздельного питания, вы сможете оздоровить систему пищеварения и, следовательно, улучшить работу всего организма. Вы увидите, что язык избавился от налета и стал розовым, чувство голода будет возникать только в определенное время, когда это необходимо. Вы избавитесь от многих неприятных симптомов загрязнения токсинами организма.
оливковое масло, гхи (ги) – топленое очищенное или сливочное масло;
свежий мед, пчелиная пыльца;
ячмень, овес, маш, красная чечевица;
замоченный на ночь и очищенный миндаль;
коровье и козье свежее молоко и сливки, домашняя пахта и несоленый сыр;
окра, батат и ямс;
голубика, шпинат, баклажаны и кабачки;
сваренные на косточке бульоны, супы и рагу.
Когда ваше тело очистится, оно будет с легкостью переваривать даже более тяжелую пищу, увеличивающую запасы энергии. Вы сможете не только оздоровиться, но и более успешно противостоять болезням и стрессам.опубликовано econet
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