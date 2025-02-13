B12 необходим для каждой клетки организма

Практически все знают, что очень важно получать витамины в нужном количестве.

Производство и поддержка новых клеток делают витамин B12 жизненно важным для здоровья

Практически все знают, что очень важно получать витамины в нужном количестве. Время от времени появляется новая информация, которая показывает, что некоторые витамины имеют более важное значение, чем считалось раньше, зачастую потому, что они связаны с важнейшими функциями организма.

Это относится и к витамину B12, и не только потому, что он непосредственно влияет на метаболизм в каждой клетке мозга и нервной системы, поскольку он регулирует и синтезирует ДНК и кроветворение, но и в связи с новыми данными, которые говорят о том, что витамин B12 может быть гораздо более важен для микробиома, чем предполагалось ранее.

Результаты, полученные исследователями Национальной лаборатории по изучению северо-западной части Тихого океана Министерства энергетики США в Ричланде, Вашингтон, показывают, что витамин B12, или, как его еще называют, кобаламин, играет, фактически, ключевую роль в росте клеток и их координации в сложных многоклеточных системах.

В исследовании, опубликованном в Трудах Национальной академии наук (PNAS), сообщалось о двух «неожиданных открытиях» по итогам исследования. В одной из публикаций отмечалось, что, хотя B12 производится лишь немногими организмами, он необходим почти всем и поэтому обладает большим влиянием.

Химик Аарон Райт и его группа ученых изучили микробный мат из озера Хот Лэйк в штате Вашингтон. Ресурс EurekAlert описывает его как «сообщество» микробных слоев, в котором множество микробов «живут вместе и обмениваются питательными веществами, такими как углерод и кислород, в горячей соленой воде, где растут много водорослей и других микроорганизмов».

Доказательство влияния витамина В12 на важнейшие функции

Райт заметил, что для синтеза 30 биохимических этапов в процессе создания B12 микробам необходим огромный объем энергии, «а это указывает на необычайную ценность вещества и то, что оно выполняет важные функции».

По данным EurekAlert, ученые под руководством Райта сделали химический макет B12, который действует аналогично оригиналу, но дает исследователям более широкие возможности отслеживания живых клеток.

Они использовали аффинное профилирование белков, чтобы пометить наиболее активные молекулы, а также метод масс-спектрометрии, чтобы определить наиболее интересные белки. Ресурс New Hope Network отмечает:

«Коллектив Райта установил, что бактерия B12 взаимодействует с 41 белком и... находится в центре регуляции фолиевой кислоты, убихинона и метионина — веществ, имеющих решающее значение для способности микробных клеток создавать энергию и белки, восстанавливать ДНК и расти.

Данные о метионине свидетельствуют о расширении влияния B12 по сравнению с имеющимися до этого сведениями. Кроме того, витамин изменяет инструкции, которые он передает генам, в зависимости от времени суток, что очень важно для сообщества организмов, где свет является центральным фактором».

Ученые много лет анализировали роль B12 в генах и ферментных микробах, участвующих в формировании ДНК и белка, но еще два учёных, Эндрю Гудман из Йельского университета и Мичико Тага из Калифорнийского университета в Беркли, открыли еще больше функций этого витамина.

Значение витамина B12 в рационе питания

В пище витамин B12 связывается с белками. Когда он попадает в организм, соляная кислота в желудке отделяет B12, который затем объединяется с комплексом под названием «внутренний фактор», чтобы стенки кишечника могли его поглотить.

Производство и поддержка новых клеток, а также синтез ДНК делают витамин B12 жизненно важным для здоровья.

Если не уделять этому должного внимания, то низкий уровень витамина B12 может привести к неврологическим проблемам или неэффективному производству кровяных телец. Одним из признаков такого состояние является ощущение покалывания, напоминающее удар током - это связано с низким уровнем кислорода. К другим симптомам относятся:

Головокружение Необъяснимая усталость Бледность Мышечная слабость Плохое зрение Забывчивость Анемия Нарушения нервной системы Проблемы с менструальным циклом Диарея Стоматит Потеря веса

В одном из исследований было отмечено, что дефицит витамина B12 может быть связан с переломами, так как у мужчин старше 75 лет в нижнем квадранте концентрации B12 в крови переломы случались на 70 процентов чаще, и на 120 процентов чаще они локализовались в поясничной области.

Чтобы получить нужное количество, витамин должен употребляться и поглощаться для оптимального метаболизма. По данным Национального института здравоохранения США (NIH), необходимым количеством витамина B12 в форме добавок является:

0,5 микрограммов для детей в возрасте от 7 до 12 месяцев

0,9 микрограммов для детей в возрасте от 1 до 3 лет

1,2 микрограммов для детей в возрасте от 4 до 8 лет

1,8 микрограммов для детей в возрасте от 9 до 13 лет

2,4 микрограмма для людей от 14 лет и старше

Беременным женщинам рекомендуется принимать 2,6 микрограмма витамина B12 в день, а кормящим - 2,8 микрограммов.

Важно не только получать достаточное количество витамина B12, но еще и выбирать высококачественные продукты, чтобы поддерживать его оптимальный уровень.

Альтернатива для вегетарианцев и веганов с высоким риском дефицита B12

Социально - экономический статус, например, бедность, недоедание или социальные потрясения в некоторых странах повышают риск дефицита витамина B12 у живущих там женщин, что сказывается на продолжительности беременности, весе ребенка при рождении и здоровье в дальнейшей жизни.

То же относится и к вегетарианцам, и особенно - к веганам. Разница между ними заключается в том, что первые едят яйца, рыбу и молочные продукты, а вторые, как правило, нет, из-за чего им нужно больше знать о своем потреблении питательных веществ.

Продукты, богатые B12 - один из способов, с помощью которых вегетарианцы (да и вообще все, кому это нужно) могут увеличить потребление B12 с рационом.

Сырое, натуральное молоко, йогурт и сыр — это означает, что эти продукты должны быть получены от пастбищных коров, которые ели, в основном, траву и сено — еще один путь увеличить потребление продуктов с естественным высоким содержанием B12.

Обогащенное кокосовое молоко (т. е. обогащенное B12) - тоже вариант для вегетарианцев и веганов, но диету веганов я бы не рекомендовал, поскольку недостаток витамина B12, не говоря уже об остальных жизненно важных питательных веществах, отсутствующих в рационе питания веганов, может привести к серьезным проблемам, таким как аномалии мозга и неспособность бороться с болезнями. опубликовано econet

©д-р Джозеф Меркола

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