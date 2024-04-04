Баланс аминокислот: что провоцирует герпес и болезнь Альцгеймера

При соблюдении принципов правильного питания важно не только употреблять качественные и полезные продукты. Значение имеет и поддержание баланса витаминов и аминокислот, которые при переизбытке наносят вред организму. К примеру, лизин и аргинин необходимы для многих процессов, но в большом количестве провоцируют обострение герпеса и болезнь Альцгеймера.

Вирус герпеса – один из наиболее распространенных в мире. Он поражает ДНК нервных клеток, не поддается полному излечению. Но при поддержании здорового образа жизни заболевание подавляется иммунитетом, не причиняя человеку вреда. В качестве профилактики можно исключить продукты, провоцирующие активность вирусных клеток.

Как аминокислоты влияют на герпес

С 1950 года диетологи активно ведут исследования, которые доказывают связь между уровнем аминокислот и активностью вируса герпеса. Они выяснили, что употребление аргинина стимулирует рост вирусных клеток, становится причиной рецидива и тяжелого обострения. С другой стороны достаточное количество лизина укрепляет иммунитет, подавляя инфекцию.

Аргинин врачи называют «любимым лакомством» герпесвируса любого типа. При повышении его уровня в крови создается мощная подпитка болезни, появляются высыпания и водянистые пузырьки на губах, теле, половых органов. При снижении – возбудитель теряет активность, а период ремиссии увеличивается в 2–2,5 раза. Если дополнительно принимать лизин, удается полностью подавить герпес.

Поэтому при частых рецидивах герпеса можно попробовать не только медикаментозное лечение. Скорректируйте питание, уменьшите употребление продуктов, богатых аргинином. Одновременно добавьте блюда, обогащенные лизином, чтобы поддержать организм и забыть о вирусе.

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Польза лизина для здоровья и активности

Лизин – это ценная аминокислота, которую организм может получить только из пищи. Она входит в состав многих белков, является строительным материалом для клеток, мышечных волокон, стенок сосудов. Потребность в ней увеличивается в период активного роста, во время занятий спортом, наращивания массы бодибилдерами.

Основные запасы лизина человек получает из следующих продуктов:

красное мясо;

свинина;

курятина;

любые молочные продукты и сыр;

яйца;

сардины;

бобовые.

Лизин подавляет рост вируса герпеса, борется с возбудителями ОРВИ, является антидепрессантом. Он эффективно предотвращает приступы мигрени, повышает работоспособность и заряжает энергией. Он улучшает эластичность волос, стимулирует их рост.

Минимальное количество лизина содержится в продуктах растительного происхождения и зерновых культурах. Это объясняет, почему его уровень всегда минимален у вегетарианцев. Поэтому при частом рецидиве герпеса обязательно добавляйте в рацион мясные блюда, гарниры из фасоли или нута, ешьте творог и сыр на завтрак.

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Как уменьшить уровень аргинина: питаемся правильно

Но победить болезнь и достигнуть стойкой ремиссии можно только при балансе лизина и аргинина. Последнюю аминокислоту необходимо «держать» на минимальном уровне, не давая вирусу питание. Она синтезируется организмом самостоятельно и в достаточном количестве, поэтому дополнительно принимать вещество не рекомендуется.

При герпесе и слабом иммунитете важно исключить из ежедневного меню продукты с завышенным уровнем аргинина:

шоколад;

сахар;

кунжут;

арахис;

выпечка, печенье и хлеб из белой муки;

изюм и сухофрукты.

Перечисленные продукты содержат пустые углеводы, не несут пользы для организма. Не обязательно полностью отказываться от шоколада, но достаточно побаловать себя кусочком лакомства 1 раз в неделю.

Контролируем болезнь Альцгеймера

Последние исследования показали, что при вирусе герпеса некоторых типов повышается риск развития болезни Альцгеймера. Поэтому питание, обогащенное аргинином, может ускорить процесс гибели клеток мозга. Врачи рекомендуют соблюдать диету, укрепляющую организму и подавляющую развитие герпесвируса в крови.

Для профилактики опасного заболевания необходимо:

Ежедневно употреблять больше продуктов, содержащих антиоксиданты (овощи, фрукты, листовая зелень).

Поддерживать высокий уровень кислот Омега-3 и Омега-6.

Принимать дополнительно витамин Д, чаще гулять под солнечными лучами.

Не переедать, следить за лишним весом.

Вирус герпеса не активен при хорошем иммунитете. Не забывайте высыпаться, учитесь противостоять стрессам, не переутомляйтесь на работе. Правильное питание дополнит профилактику, улучшит работу всего организма и головного мозга.

Лизин и аргинин – ценные аминокислоты, необходимые для химических и обменных процессов, регенерации тканей. Но для подавления вируса герпеса и болезни Альцгеймера важно не количество веществ, а баланс, который можно поддержать только правильной диетой.опубликовано econet

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