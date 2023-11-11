Без диет и спорта! Как начать худеть «между делом»

Конечно, чтобы быть здоровым и похудеть, необходимо изменить рацион и увеличить физическую активность. Без этого, получить эффективный результат просто нереально. Но есть некоторые простые рекомендации, которые помогут избавиться от нескольких лишних килограмм «между делом».

Даже наилучшая сбалансированная диета или эффективные тренировки не способны сделать человека красивым и изящным, сформировать крепкий мышечный рельеф, если в целом, он ведет неправильный образ жизни. Чтобы отражение в зеркале стало действительно радовать, понадобится внедрить новые, полезные привычки.

9 привычек, которые помогут похудеть

1. Замените продукты

Постарайтесь заменить привычные продукты аналогичными, но с более низкой калорийностью. Делайте это постепенно, без резких колебаний, которые могут причинить вред. Например, колбасные изделия можно заменить нежирным мясом, белый хлеб – цельнозерновым, сладкие напитки – домашними компотами, и так далее. Постепенно вы привыкните употреблять более здоровую пищу, и сможете незаметно избавиться от излишков веса.

2. Стакан воды

Попробуйте начать любой прием пищи с употребления стакана простой негазированной воды. Вода необходима для нормальной работы всего организма и поддержания правильного водно-солевого баланса. Люди часто путают сигналы голода и жажды, а кроме этого, вода занимает часть желудка, поэтому вы получите сигнал о насыщении намного раньше.

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3. Не отвлекайтесь во время еды

Принимать пищу лучше медленно, в спокойной обстановке, не отвлекаясь на просмотр телевизора или социальные сети. Постарайтесь полностью сосредоточиться на еде и тщательно пережевывать каждый кусочек. Сигнал о том, что желудок насытился, часто доходит до мозга с опозданием, а если отвлекаться, то его можно вообще пропустить и почувствовать, что наелся, когда желудок переполнился. Так что – не торопитесь.

4. Немного шоколада

Трудно совсем остаться без сладкого. Но можно заменить торты и пирожные несколькими дольками темного шоколада. Будет вкусно, сладко, полезно и избавит от сильной тяги к углеводным продуктам.

5. Исключите сладкие напитки

Не стоит еще, и пить калории. Очень много сахара содержится в сладких газированных напитках и магазинных соках. Люди часто сидят на очень жестких диетах, но вес стоит на месте, из-за увлечения подслащенными жидкостями.

6. Размеры порции

Оптимальный размер порции - столько, сколько помещается в ладони. Но отмеряйте порцию до того, как она окажется на вашем столе, а не когда она уже в тарелке. Лучше сразу положить себе необходимое количество продуктов, чтобы не пришлось оставлять лишнее.

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7. Избегайте вредных перекусов

Старайтесь не перекусывать магазинными сухариками, острыми чипсами и прочими вредностями. Наестся ими практически невозможно, а желудок основательно испортите. Лучше всегда носите с собой полезные продукты, которые можно использовать в качестве перекуса. Ими вы сможете быстро утолить голод и не навредить фигуре.

8. Постарайтесь полноценно высыпаться

Постарайтесь так построить режим, чтобы вы высыпались. Постоянные недосыпы провоцируют различные нарушения организма, в том числе и повышение аппетита. Организм пытается компенсировать недостаток энергии дополнительными калориями, и вы начинаете испытывать усиленную тягу к сладостям и жирным продуктам, которые откладываются на теле.

9. Ранний ужин

Последний прием пищи должен составлять не более ¼ общего объема пищи, и не должен быть слишком поздним. При нарушениях этих простых правил, возникают различные расстройства сна, пищеварения, избыточный вес. опубликовано econet

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