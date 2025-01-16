Биологический и хронологический возраст: Что делать, чтобы уменьшить биологический возраст?

Риск развития некоторых заболеваний может быть основан на вашем хронологическом возрасте, но вы можете изменить его, когда вы повлияете на ваш биологический возраст. Ваше здоровье связанно с рядом различных факторов, включая способность видеть контраст в похожих цветовых фонах, психологическое благополучие и мобильность. Каждый день вы делаете выбор, который влияет на длину теломеров, еще одного фактора биологического старения. Правильный образ жизни может увеличить ваши шансы на и здоровье и долголетие.

Как правило, риск развития некоторых заболеваний повышается с возрастом. Например, вы сильнее подвержены остеопорозу, если вам 70 или больше, или имеете более шансов получить камни в желчном пузыре, если вы женщина и вам за 40. Конечно, эти общие правила не касаются абсолютно всех. Некоторые в 70 еще участвуют в соревнованиях по бодибилдингу, а некоторые имеют болезни сердца и суставы, изувеченные артритом в 40.

Возраст - не самый лучший показатель вашего здоровья

Возраст и здоровье

Проблемы вашего восприятия здоровья

Переломы коррелируют с инвалидностью или смертью в течение 5 лет

Биологические маркеры

Методы определения вашего биологического возраста

Еще один важный момент – ваши теломеры

Что вы можете сделать, чтобы уменьшить биологический возраст?

Хотя ваш возраст является фактором общего состояния здоровья, он не единственный, а иногда и не самый важный. Исследователи в настоящее время оценивают различия между биологическим и хронологическим возрастом.

Возраст и здоровье

По данным исследования Университета Чикаго, хронологический возраст не играет роли при учете различий в состоянии здоровья и благополучии пожилых людей. В нем использовалась выборка 3000 людей в возрасте от 57 до 85 для сбора данных в течение пяти лет.

До недавнего времени большинство медицинских работников оценивали ваше здоровье и предполагаемую продолжительность жизни в зависимости от заболеваний, таких как сахарный диабет, остеопороз или рак. Однако очевидно, что на каждого эти заболевания и их лечение влияют по-разному, исходя из общего состояния здоровья, генетики и образа жизни.

От этих различий зависит ваш уникальный жизненный путь, из-за которого трудно предсказать проекцию продолжительности жизни. В этом исследовании самые здоровые люди были, как правило, тяжелее, чем нормальный вес для их роста и имели более высокое кровяное давление.

Люди в средней группе находились в нормальном диапазоне веса и не имели болезней сердца или диабет, но страдали от незначительных медицинских проблем, таких как анемия.

Те, кто был в группе, которая чувствовала себя наименее здорово и чей риск преждевременной смерти был самым высоким, страдали от диабета, который не лечился, и были относительно неподвижны.

Проблемы вашего восприятия здоровья

Результаты этого масштабного исследования бросают вызов традиционному методу. Если раньше здоровье измерялось количеством заболеваний, это исследование показывает, что положительные условия жизни также играют определенную роль в том, как вы будете реагировать на проблемы со здоровьем и их последующее лечение.

Из-за того, что «здоровье» определяется как отсутствие болезни, другие ключевые условия, влияющие на него и на продолжительность жизни остаются без должного внимания.

Согласно результатам исследования, целых 25 процентов граждан США, относящихся к категории здоровых по традиционным стандартам, имеют некоторый риск смерти или инвалидности в течение следующих пяти лет, если учитываются другие факторы.

Авторы исследования определили 54 различных фактора в качестве всеобъемлющей модели здоровья и старения. Другие факторы, учитываемые при оценке участников включали частоту сердечных сокращений, нейро-иммунные функции и сенсорные способности.

Исследователи выявили шесть различных уровней потенциальных категорий здоровья, в том числе три упомянутых выше. Ожирение является сложным фактором, который не обязательно увеличит риск преждевременной смерти.

По большей части, лишний вес увеличивает риск повреждения суставов, болезни сердца и других заболеваний, связанных с иммунной системой.

Тем не менее, исследователи также обнаружили группу лиц, чей вес не влияет на другие факторы, включенные в их модели здоровья. Эти люди были классифицированы как имеющие здоровое ожирение, потому что у них не снижается подвижность и нет параллельного диабета или заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На самом деле, исследователи обнаружили, что люди в этой классификации были наиболее здоровы и имели наименьшую вероятность умереть или стать инвалидом в течение следующих пяти лет.

Переломы коррелируют с инвалидностью или смертью в течение 5 лет

Согласно данным, полученным в исследовании, 1 из 7 людей сломает кость во время или после наступления среднего возраста. Они выяснили, что те, кто ломал кости после 45 лет и имел среднее здоровье с большей вероятностью становился инвалидом или умирал в течение следующих пяти лет.

Исследователи обнаружили, что эти сломанные кости не являлись бедренными костями в более позднем возрасте, а скорее теми, которые были сломаны и зажили хорошо. Перелом никак не лишал человека мобильности.

Исследовательская группа чувствовала, что сломанные в таких условиях кости указывали на ранние признаки неврологического или мышечного расстройства, которые повышали индивидуальный риск стать инвалидом.

Биологические маркеры

Другие исследования также оценивали влияние биологических маркеров на старение и здоровье без учета хронологического возраста. В одном исследовании оценивались биологические маркеры в группе 180 профессиональных пловцов в возрасте от 20 до более 70 лет.

Ученые использовали несколько различных измерений для сравнения этой группы с группой похожего размера и возраста из общей популяции. Их результаты показали положительный эффект упражнений на биологические маркеры, указывающие на хорошее здоровье. Они включают:

Кровяное давление

Уровень холестерина в крови

Частоту сердцебиения

Индекс массы тела (ИМТ)

Функцию легких

Массу костей

Мышечную силу

Каждый из этих маркеров часто понижается с увеличением хронологического возраста. Тем не менее, профессиональные пловцы во всех возрастных группах продемонстрировали лучшие измерения в каждой из этих категорий. Исследователи обнаружили, что маркеры старения были более позитивны для молодых и старших категорий.

Другие исследования используют тот же подход к определению различий между хронологическим и биологическими маркерами возраста. Поиск маркеров для выявления биологического старения даст врачам уникальные измерения для каждого человека, что позволит разрабатывать конкретные варианты лечения, основанные на способности вашего тела выдержать протокол.

Отслеживание этих руководящих принципов также поможет вам определить, приближают или отдаляют изменения в вашей диете, физических упражнениях и образе жизни спад функций организма.

Методы определения вашего биологического возраста

Эксперты также согласны с тем, что использование приемлемых биомаркеров для определения биологического возраста было бы лучшим показателем продолжительности жизни, чем хронологический возраст.

Тем не менее, они не могут быть измерены с помощью простого анализа крови или прохождения опросника. В исследовании, проведенном в 2010 году, исследователи проанализировали медицинские записи более чем 4000 женщин. Они обнаружили, что способность видеть контраст в похожих цветовых фонах (слегка затененные изображения на белом фоне) является значительным прогностическим фактором смертности.

Еще один важный момент – ваши теломеры

Наука установила, что каждая из ваших хромосом имеет составную структуру на конце, которая называется теломер. Они закрывают концы нитей ДНК, защищая их так же, как пластмассовые части на конце шнурка защищают его от размотки.

Теломеры защищают важную информацию в нитях ДНК. Ваши клетки омолаживаются путем репликации или репродукции. С каждой репродукцией теломеры, защищающие концы нити ДНК становятся короче, пока, наконец, они не укорачиваются настолько, что клетки не функционируют должным образом.

Такие теломеры связаны с плохой иммунной реакцией, биологическим старением и минеральной плотностью костной ткани. Все это факторы, влияющие на то, как хорошо вы функционально и клинически стареете. Несколько факторов влияют на длину и изменения в ваших теломерах, включая стресс, социальную поддержку, диету и физические упражнения.

Что вы можете сделать, чтобы уменьшить биологический возраст?

Хотя генетика играет важную роль в общем состоянии и биологических маркерах возраста, то же можно сказать и о выборе, который вы делаете каждый день. Каждый из вариантов, описанных ниже, поможет вам укрепить здоровье и продлить жизнь.

1. Еда

Вы то, что вы едите. Ваш организм использует пищу в качестве топлива и питательных веществ, чтобы вырастить здоровые клетки. Чтобы иметь хорошее здоровье, ваши клетки должны быть здоровыми. Для этого вам нужно кормить их реальной пищей, наполненной питательными веществами и топливом.

2. Вода

В среднем ваше тело на 60 процентов состоит из воды. В некоторых областях ее больше, например, 73 процента в мозге и сердце и 83 процента в легких. Избегайте обезвоживания, это уменьшит нагрузку на ваши клетки и будет превентивной мерой для замедления старения.

Об обезвоживании можно судить по цвету мочи. Пейте достаточно воды, чтобы она имела светло-желтый или светло-соломенный цвет, и мочеиспускание происходило четыре-семь раз в день.

3. Упражнения

Упражнения важны для вашего здоровья и физической способности прожить день. Но они также важны для длины ваших теломеров. В данных, собранных у примерно 6500 участников, исследователи обнаружили, что те, кто тренировался последовательно и часто в возрасте от 40 до 65 лет сильнее всего повлияли на длину своих теломеров и, следовательно, биологический возраст.

Были четкие ассоциации между количеством упражнений и длиной теломеров. Другое исследование показало связь между людьми, которые делали умеренное количество упражнений, сжигая примерно 1000 - 3500 калорий в неделю, и более длинными теломерами.

4. Баланс

Поддержание связи между мозгом и мышечной системой важно для снижения риска падения. Равновесие, гибкость и сильный кор ​​вместе снижают риск падений и переломов костей. Ваша цель состоит не в том, чтобы ходить по канату, а быть способным удержаться, если вы потеряете равновесие.

Упражнения на баланс нужны не только пожилым людям. Если вы не можете стоять на одной ноге в течение по крайней мере 30 секунд, не держась за что-то для равновесия, вам пора включить эти упражнения в вашу повседневную тренировку. Скорее всего, вы увидите заметную разницу всего за пару недель.

5. Психическое здоровье

Ваше психическое и когнитивное здоровье подвергаются воздействию целого ряда физических факторов, таких как потребление достаточного количества воды, упражнения и диета. Но есть и другие факторы, которые следует рассмотреть:

Социальную поддержку: Ваш круг поддержки, включая друзей и членов семьи, помогает снизить уровень стресса и улучшить взгляд на жизнь.

Ваш круг поддержки, включая друзей и членов семьи, помогает снизить уровень стресса и улучшить взгляд на жизнь. Управление стрессом: стресс повышает секрецию кортизола, воздействуя на другие системы организма, и напрягая тело на клеточном уровне.

стресс повышает секрецию кортизола, воздействуя на другие системы организма, и напрягая тело на клеточном уровне. Оптимизм / Счастье: люди, которые дожили до 100-летнего юбилея говорят, что быть счастливыми и иметь позитивное отношение к жизни имеет важное значение для продолжительности жизни.

люди, которые дожили до 100-летнего юбилея говорят, что быть счастливыми и иметь позитивное отношение к жизни имеет важное значение для продолжительности жизни. Психические упражнения: Вы слышали выражение «если вы это не используете, вы его потеряете». То же самое верно и для ваших познавательных способностей. Ваш мозг нуждается в упражнениях так же, как ваше тело.

Вы слышали выражение «если вы это не используете, вы его потеряете». То же самое верно и для ваших познавательных способностей. Ваш мозг нуждается в упражнениях так же, как ваше тело. Сон: необходим для детоксикации вашего мозга; телу и мозгу нужен спокойный, качественный сон каждую ночь.

необходим для детоксикации вашего мозга; телу и мозгу нужен спокойный, качественный сон каждую ночь. Вера во что-то невидимое. Ваша вера или духовность является важным аспектом психического здоровья и профилактики депрессии.

6. Воздействие химикатов

Ваше тело подвергается атаке токсинов и химических веществ в пищевых продуктах, которые вы едите, воздухе, которым вы дышите, и мебели, на которой вы сидите. Ваше тело усердно проводит детоксикацию, но задача является весьма обширной. Важно ограничить воздействие насколько это возможно с помощью следующих советов:

Прекратите курить и держитесь подальше от пассивного курения

и держитесь подальше от пассивного курения Используйте нетоксичные продукты , такие как белый уксус и пищевая сода, чтобы очистить ваш дом

, такие как белый уксус и пищевая сода, чтобы очистить ваш дом Не используйте освежители воздуха, ароматические свечи или другие ароматизированные продукты

или другие ароматизированные продукты Ограничьте использование ненужных безрецептурных и отпускаемых по рецепту лекарств

Используйте эко-стиральные порошки

Используйте органические методы садоводства.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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